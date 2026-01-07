[kokunai nyūsu]    Entre incienso y sutras

Homenaje en Japón a cucarachas y mosquitos sacrificados en investigación

📍Hyōgo | 7 de enero

En la ciudad de Ako, una empresa japonesa de insecticidas reúne cada año a un centenar de empleados en un templo budista. Allí, entre incienso y sutras, no homenajean a personas ni a mascotas: recuerdan a los insectos que murieron durante las pruebas de laboratorio.

🌿 Ciencia, ritual y reflexión

La protagonista de esta historia es Earth Corporation, uno de los fabricantes de insecticidas más grandes y antiguos de Japón, fundado en 1892. Desde hace más de 40 años, la compañía realiza un servicio memorial denominado mushi kuyō (虫供養)—una ceremonia tradicional en la que se honra a insectos o pequeños animales.

El lugar del ritual es el templo Myodoji, donde monjes budistas recitan sutras mientras los empleados ofrecen incienso. En el altar, no hay fotografías de personas, sino imágenes simbólicas de cucarachas, mosquitos, ácaros y otros insectos utilizados en los ensayos.

Según la empresa, la ceremonia tiene un propósito claro:

“Es una forma de agradecer y recordar que incluso los seres más pequeños han contribuido a proteger la salud humana.”

🧪 Investigación… con conciencia

En los centros de pruebas de Earth Corporation se crían miles de insectos para evaluar la eficacia de repelentes y pesticidas. El ritual busca que los empleados reflexionen sobre su responsabilidad ética, aun cuando la industria se dedica precisamente a eliminarlos.

En redes sociales japonesas, las opiniones se dividen:

Algunos lo ven irónico.

Otros lo consideran un gesto de respeto y humildad, muy alineado con la cultura japonesa.

El ritual conecta con la idea de coexistencia con la naturaleza, muy presente en el budismo y en la tradición sintoísta.

⚖️ Marco legal: ¿están protegidos los insectos en Japón?

En Japón existe la Ley de Bienestar y Manejo de Animales, que protege principalmente a mamíferos, aves y reptiles.

👉 Los insectos no están incluidos en esa protección legal.

Eso significa que:

No hay obligación legal de regular su uso en pruebas.

No existen normas éticas específicas sobre su sacrificio.

La ceremonia es voluntaria y responde a valores culturales, no a exigencias del Estado.

En el caso de animales vertebrados, sí se exige reducir el sufrimiento y justificar el uso científico, pero esto no aplica a insectos.

🏯 Tradición japonesa: mushi kuyō

Este tipo de ritual no es nuevo en Japón. Desde épocas antiguas existían ceremonias para:

herramientas rotas

agujas de coser

muñecas

animales pequeños

La lógica es simple:

👉 si algo te sirvió, merece gratitud.

En ese contexto, el memorial de Earth Corporation no es una curiosidad aislada, sino una extensión moderna de un pensamiento cultural profundo.

👥 Un espejo para la sociedad

El caso abre un debate interesante:

¿Podemos sentir respeto por formas de vida que normalmente ignoramos?

Mientras en muchos países el tema del bienestar animal se centra en mamíferos y aves, en Japón algunas empresas están dando pasos simbólicos que invitan a pensar en todas las formas de vida, incluso las más pequeñas.

Para algunos críticos, el gesto no cambia la realidad de que los insectos son sacrificados. Para otros, en cambio, recordar la responsabilidad ética ya es un avance.

En Japón, donde espiritualidad, trabajo y naturaleza suelen entrelazarse, el memorial de Earth Corporation no es solo una ceremonia curiosa. Es también una pregunta abierta:

¿qué significa “respetar la vida” en una industria que justamente trabaja eliminándola?

Y quizá, aunque los insectos no puedan oírlo,

el acto de agradecimiento también transforma a quienes lo realizan.

