[kokunai nyūsu]   Takaichi impulsa un snack

Ene 7, 2026

Un senbei de camarón invita a viajar a Nagoya tras viralizarse junto a Takaichi

📍Tōkyō | 7 de enero

Un simple recuerdo gastronómico local ha terminado convirtiéndose en protagonista nacional. Una fotografía de la primera ministra Takaichi Sanae sosteniendo una bolsa de senbei de camarón —un producto limitado del histórico fabricante Sakakaku Sohonpo de Nagoya— durante su viaje rumbo al Santuario de Ise encendió la curiosidad en redes sociales.

La imagen, tomada desde la ventana del tren y compartida ampliamente en X (antes Twitter), hizo que muchos usuarios preguntaran dónde conseguir exactamente ese “Nagoya Tempura shrimp rice cracker”. La empresa reaccionó de inmediato: explicó públicamente que se trata de un producto exclusivo de la estación de Nagoya, no disponible por internet ni en grandes almacenes.

Con tono agradecido, la compañía invitó a los interesados a viajar a Nagoya y disfrutar de su cultura gastronómica local, recordando además que estos artículos limitados suelen agotarse temprano.

Más allá del marketing involuntario, la escena muestra cómo pequeños gestos cotidianos de un líder político pueden encender conversaciones nacionales —sobre comida, costumbres… y también sobre la cercanía (o no) de los mandatarios con la vida diaria de la gente.

📌 Antecedentes: cuando la comida y los políticos japoneses se vuelven virales

Este no es el primer caso en Japón donde un alimento local gana fama gracias a un dirigente político:

🔹 Abe Shinzo y el “Abe-no-mikan”

Durante actos públicos, el ex primer ministro recibió mandarinas locales como símbolo agrícola. Las imágenes impulsaron campañas regionales.

🔹 Suga Yoshihide y los fideos soba de su tierra natal

Cada visita a Akita terminaba asociándose a restaurantes tradicionales, que luego recibían más turistas.

🔹 Kishida Fumio y el “sake diplomacy”

Su conocida afición por el sake dio visibilidad a bodegas japonesas, especialmente en Hiroshima.

🔹 Koizumi Junichiro y los “ramen spots”

En su época, varios locales se volvieron “santuarios ramen” tras su paso.

En todos los casos, el patrón se repite:

👉 un producto local + una figura política + redes sociales = fenómeno instantáneo

Para los fabricantes, puede ser un impulso inesperado. Para los ciudadanos, un recordatorio del fuerte vínculo entre identidad regional y gastronomía en Japón.

 


