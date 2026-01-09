Cuando la tierra se mueve bajo tus pies: el temblor que sacudió Akita desde dentro

📍 Tōkyō / 9 de enero

Un sismo de intensidad máxima Shindō 4 se registró la tarde del viernes en el interior norte de la prefectura de Akita, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

El movimiento tuvo su epicentro en la zona interior norte de Akita, a una profundidad aproximada de 10 km y una magnitud estimada de 4.3. No se emitió alerta de tsunami.

La mayor intensidad (Shindō 4) se observó en la ciudad de Kazuno, donde el temblor fue claramente perceptible, provocando la detención momentánea de actividades cotidianas. En centros comerciales y supermercados, clientes y trabajadores se sujetaron de estanterías y permanecieron atentos a indicaciones de calma, sin que se reportaran heridos ni daños estructurales.

📍 Características técnicas

La poca profundidad explica por qué, aun con una magnitud relativamente baja, el temblor se sintió con claridad en varias prefecturas del norte de Japón.

🗾 Distribución por intensidad

🔴 Shindō 4

Prefectura de Akita – región interior norte

Ciudad de Kazuno (鹿角市) Kazuno (Hanawa)



👉 Sensación típica: sacudida clara, vibración de estanterías, algunas personas se sujetan instintivamente.

🟠 Shindō 2

Akita

Ōdate

Kosaka

Aomori

Sannohe

Iwate

Ninohe

Hachimantai

🟡 Shindo 1

Akita

Kitaakita

Katagami

Semboku

Mitane

Aomori

Aomori (zona de Namioka)

Hachinohe

Towada

Hirakawa

Gonohe, Nanbu, Hashikami, entre otros

Iwate

Morioka

Miyako

Kamaishi

Kuzumaki

Iwate-machi, Karumai, Ichinohe, etc.

🧭 Contexto regional

Este tipo de sismos es característico del norte de Tōhoku, una región con:

•Fallas activas continentales

•Sismos más cortos, pero más “secos” y directos

•Alta sensibilidad social al movimiento sísmico tras la historia regional

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas:Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo:Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



