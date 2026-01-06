Jornada con “secuencia” en la misma área: el este de Shimane viene registrando varios eventos hoy; posibles réplicas.

📍 Tōkyō / 6 de enero

A las 10:37 del martes 6 de enero, un terremoto volvió a golpear el corredor del mar de Japón en el oeste del país. El epicentro se ubicó en el este de la prefectura de Shimane, con una profundidad aproximada de 10 km y una magnitud estimada de M5.4.

La autoridad meteorológica confirmó que no hay preocupación de tsunami, pero sí se activó la alerta temprana (EEW), señal de que el sistema detectó un potencial de sacudida significativa en áreas cercanas.

Prioridad por intensidad (Shindo): dónde se sintió más fuerte

Shindo 4 (zona principal de sacudida)

Prefecturas y subregiones

Tottori: Chubu y Seibu

Shimane: Tobu (este)

Ciudades y municipios con Shindo 4

Tottori: Yonago, Sakaiminato, Yurihama, Hokuei, Hiezu, Nanbu, Hoki, Nichinan, Hino

Shimane: Matsue, Yasugi

Lectura práctica: Shindo 4 suele implicar objetos que se mueven, vibración clara en interiores, y gente que interrumpe lo que está haciendo de inmediato, especialmente en pisos altos o estructuras livianas.

Shindo 3 (cinturón amplio: se sintió con claridad)

Prefecturas y subregiones

Tottori: Tobu

Shimane: Seibu y Oki

Kyoto: Hokubu (norte)

Hyogo: Hokubu (norte)

Okayama: Hokubu y Nanbu

Hiroshima: Hokubu, Nanto (sureste) y Nansei (suroeste)

Yamaguchi: Tobu (este)

Kagawa: Tobu (este)

Ehime: Toyo (este)

Ciudades y municipios con Shindo 3 (principales, por prefectura)

Tottori: Tottori, Kurayoshi, Kotoura, Daisen, Kofu

Shimane: Izumo, Masuda, Oda, Gotsu, Unnan, Okuizumo, Kawamoto, Misato, Onan, Ama, Okinoshima

Kyoto: Yosano

Hyogo: Toyooka

Okayama: Okayama (Kita-ku, Higashi-ku, Minami-ku), Kurashiki, Soja, Niimi, Bizen, Setouchi, Akaiwa, Maniwa

Hiroshima: Hiroshima (Naka-ku, Nishi-ku, Asakita-ku), Kure, Onomichi, Fukuyama, Fuchu (Hiroshima), Shobara, Otake, Hatsukaichi, Etajima, Fuchu-cho, Kaita-cho, Saka-cho, Jinsekikogen

Yamaguchi: Iwakuni, Yanai

Kagawa: Takamatsu, Tonosho, Shodoshima

Ehime: Imabari

Lectura práctica: Shindo 3 es el “sí, fue terremoto” para mucha gente: se sienten oscilaciones, crujidos, lámparas moviéndose, y en algunos casos notificaciones de alerta antes o durante el movimiento.

Contexto importante del día (por qué se siente “insistente”)

Este sismo no cae aislado: hoy la zona del este de Shimane y alrededores ya venía con actividad, y este evento refuerza el patrón típico de una secuencia en la que el terreno “acomoda” energía con varios temblores en un mismo sector. En estas horas, lo más prudente es asumir que pueden venir réplicas (algunas capaces de volver a alcanzar intensidades similares cerca del epicentro).

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas:Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo:Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



©2025 NoticiasNippon