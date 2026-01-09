El suelo se movió en silencio: Akita sintió con fuerza un sismo nocturno

📍 Tōkyō / 9 de enero

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que la noche del 9 de enero, a las 20:24, se registró un sismo de magnitud 4.2 en el norte del interior de la prefectura de Akita.

El epicentro se localizó en Akita interior norte (latitud 40.3° N, longitud 140.9° E), con una profundidad aproximada de 10 km, lo que explica la percepción clara del movimiento en zonas cercanas.

🔴 No hay peligro de tsunami, confirmó la JMA.

📊 Datos técnicos clave

📍 Zonas donde se sintió con mayor intensidad

(ordenadas de mayor a menor intensidad observada)

🔴 Shindo 4 (movimiento fuerte, objetos pueden sacudirse claramente)

Prefectura de Akita

Ciudad de Kazuno (鹿角市) Kazuno – Hanawa (*)



🟠 Shindo 2 (sacudida moderada, claramente perceptible en interiores)

Prefectura de Akita

Noshiro (Futatsui) (*)

Odate (Hinai: Misonai / Ogita) (*)

Katagami (Showa-Okubo) (*)

Kitaakita (Hanazono / Niitame) (*)

Kosaka (*)

Mitane (Moritake) (*)

Prefectura de Iwate

Ninohe (Jōbōji) (*)

🟡 Shindo 1 (sacudida leve, perceptible para personas atentas)

Prefectura de Akita

Akita (Yuwa / Kawabe) (*)

Noshiro (Midori-machi / Oiwake) (*)

Odate (Sakura-machi / Hayaguchi) (*)

Yurihonjo (*)

Daisen (*)

Kitaakita (*)

Semboku (*)

Kamikoani (*)

Mitane (*)

Gojome / Ikawa (*)

Prefectura de Iwate

Morioka (Yabukawa / Shibutami) (*)

Ninohe

Hachimantai

Iwate (pueblo)

Prefectura de Aomori

Aomori (Namioka) (*)

Hachinohe (Nango) (*)

Kuroishi

Goshogawara

Towada

Tsugaru

Hirakawa

Fujisaki

Owani

Inakadate

Itayanagi

Tohoku (pueblo)

Sannohe

Gonohe

Tago

Minami (Aomori)

Hashikami (*)

(*) Observaciones realizadas en estaciones no pertenecientes directamente a la JMA.

🧭 Contexto y evaluación

Al tratarse de un sismo superficial (10 km), la sacudida fue más perceptible en zonas cercanas al epicentro, especialmente en Kazuno, donde se alcanzó Shindo 4.

No se han reportado daños graves ni interrupciones mayores, pero las autoridades recomiendan verificar estanterías, objetos colgantes y rutas de evacuación, especialmente en zonas rurales y estaciones de transporte.

Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas:Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo:Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



