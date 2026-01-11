Fuerte sismo de magnitud 5,1 sacude Iwate y hace temblar el norte de Japón

📍 Tōkyō / 11 de enero

Un sismo de magnitud 5.1 en la escala de Richter golpeó el norte de Japón este domingo, con epicentro en la costa norte de la prefectura de Iwate (latitud norte 39.6 grados, longitud este 141.9 grados). El terremoto ocurrió exactamente a las 13:15 horas (hora local de Japón), a una profundidad de aproximadamente 60 kilómetros.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), no existe riesgo de tsunami asociado a este evento, aunque se emitió una alerta rápida de terremoto de emergencia. La intensidad máxima observada fue de grado 4 en la escala shindo japonesa, lo que implica temblores fuertes capaces de despertar a las personas y mover objetos, pero sin reportes inmediatos de daños graves o víctimas.

Este sismo, estimado en una escala moderada, afectó principalmente áreas rurales y costeras del noreste de Honshu, recordando la vulnerabilidad sísmica de la región tras eventos pasados como el gran terremoto de Tohoku en 2011. Las autoridades recomiendan a los residentes revisar estructuras y prepararse para réplicas, aunque la profundidad del hipocentro redujo el impacto en superficie.









Intensidades Observadas por Regiones y Ciudades

A continuación, se detalla la intensidad sísmica (escala shindo) registrada en las áreas afectadas, organizada de mayor a menor intensidad. La escala shindo mide los efectos locales, donde grado 4 indica temblores intensos que pueden derribar objetos inestables, grado 3 provoca sacudidas notables en edificios, grado 2 es perceptible pero leve, y grado 1 es débil. Se incluyen solo las observaciones de grado 3 o superior para regiones y ciudades principales, con menciones a puntos específicos de medición para mayor precisión. Las prefecturas más impactadas fueron Iwate, Aomori, Miyagi y Akita, con extensiones menores a Hokkaido, Yamagata y Fukushima.

Intensidad 4

• Regiones: Costa norte de Iwate, Interior norte de Iwate.

• Ciudades y pueblos (Iwate): Morioka, Miyako, Kuji, Hachimantai, Kuzumaki, Fudai, Ichinohe.

• Puntos específicos: Morioka (Yabukawa, Shibumin), Miyako (Kawai, Kubai, Taro), Kuji (Edanarizawa), Hachimantai (Tagashira), Kuzumaki (Kuzumaki Motoki), Fudai (Doya), Ichinohe (Kozentera).

Intensidad 3

• Regiones: Costa sur de Iwate, Interior sur de Iwate, Aomori (Sanpachi-Kamikit), Miyagi (norte), Akita (interior sur).

• Ciudades y pueblos:

• Iwate: Hanamaki, Kitakami, Tono, Ichinoseki, Kamaishi, Ninohe, Oshu, Takizawa, Shizukuishi, Iwate, Shiwa, Yahaba, Sumita, Otsuchi, Yamada, Iwaizumi, Tanohata, Karumai, Noda, Kunobe, Iwate-Hirono.

• Aomori: Hachinohe, Sannohe, Gonohe, Aomori sur (Tominchi, Hira), Hashikami.

• Miyagi: Kesennuma.

• Akita: Daisen.

• Puntos específicos:

• Iwate: Morioka (Sanno-machi, Babamachi), Miyako (Kuwagasaki, Gogatsu-machi, Moichi), Hanamaki (Osako-machi, Osako-sogo-shisho, Towa-machi), Kitakami (Aisari-machi), Kuji (Kawasaki-machi, Osanai-machi), Tono (Aozasa-machi), Ichinoseki (Daito-machi, Senmai-machi, Muroe-machi), Kamaishi (Tadakoshi-machi, Nakatsuma-machi), Ninohe (Fukuoka, Joboji-machi), Hachimantai (Oofuka, Kamata, Yada), Oshu (Esashi), Takizawa (Ukai), Shizukuishi (Senkari-da), Kuzumaki (shobo-bunsho, yakuba), Iwate (Itsukaichi), Shiwa (Shiwa-chuo-ekimae), Yahaba (Minami-Yahaba), Sumita (Setamai), Otsuchi (Kami-machi), Yamada (Hachiman-machi, Osawa), Iwaizumi (Okawa, Iwaizumi), Tanohata (Tanohata, yakuba), Karumai (Karumai), Noda (Noda), Kunobe (Ihochi), Iwate-Hirono (Taneichi, Ono).

• Aomori: Hachinohe (Minato-machi, Uchimaru, Nango), Sannohe (Zaifu-Koji-machi), Gonohe (Furudate), Aomori sur (Tomabechi, Hira), Hashikami (Dobutsu).

• Miyagi: Kesennuma (Karasu-machi).

• Akita: Daisen (Kariwano).

Intensidad 2

• Principales áreas afectadas: Extensiones en Iwate (como Ofunato, Rikuzentakata, Nishiwaga, Kanegasaki, Hiraizumi), Aomori (como Towada, Misawa, Mutsu, otras), Miyagi (como Ishinomaki, Tome, Kurihara, Osaki, otras), Akita (como Akita, Yokote, Odate, Kazuno, otras), Hokkaido (Hakodate), Yamagata (Sakata).

• No se detallan todos los puntos para brevedad, pero incluyen mediciones en localidades como Miyako (Nagazawa), Ofunato (Ofunato-machi, Ikawa-machi, Sakari-machi), y similares en otras prefecturas.

Intensidad 1

• Principales áreas afectadas: Zonas periféricas en Aomori (como Aomori, Hirosaki, otras), Miyagi (como Sendai, Natori, otras), Akita (como Akita, Noshiro, otras), Hokkaido (como Fukushima, Shiraoi, otras), Yamagata (como Sakata, Tendo, otras), Fukushima (como Okuma, Futaba, Namie).

• Incluye puntos como Aomori (Hanazono, Chuo), Sendai (distritos variados), y extensiones menores sin impactos significativos.

Las autoridades continúan monitoreando la situación, y se insta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales. Este evento subraya la importancia de la preparación en una de las zonas más sísmicas del mundo.

Situación general

El sismo, aunque moderado en magnitud, tuvo un amplio alcance regional debido a su profundidad intermedia, siendo percibido desde la costa del Pacífico de Tōhoku hasta el sur de Hokkaidō y el norte de Kantō.

Las autoridades confirmaron que no se reportan daños graves ni víctimas hasta el momento, y reiteraron que no hay amenaza de tsunami.

La población fue instada a permanecer atenta ante posibles réplicas leves en las próximas horas.









Medidas de Seguridad Inmediatas Después del Sismo

Prepárese para Réplicas:Las réplicas pueden ocurrir minutos u horas después del temblor principal. Manténgase alerta y listo para volver a protegerse. Prevención de Incendios: Una vez que el temblor cese, cierre la llave principal del gas (válvula).

Desenchufe los electrodomésticos para prevenir un posible incendio por cortocircuito.

Si hay un incendio incipiente, intente apagarlo con calma inmediatamente. Coopere con sus vecinos para esta tarea. Asegure una Salida de Evacuación:Abra puertas y ventanas para que sirvan como vía de escape, ya que las estructuras pueden deformarse e impedir su apertura. Evalúe los Daños y la Seguridad Personal: Permanezca en calma y escuche las noticias en la radio o televisión para obtener información oficial. Descarte rumores.

No se acerque a edificios dañados, muros o máquinas expendedoras que puedan caer.

Tenga cuidado con los postes eléctricos caídos o cables sueltos.

Si es seguro hacerlo, preste primeros auxilios a cualquier herido cercano.

Si se encuentra en el Exterior o Conduciendo

Si está en la calle: Aléjese de edificios, muros y letreros que puedan desprenderse. Diríjase a un espacio abierto (como un parque). Protéjase la cabeza.

Si está conduciendo:Estacione en un lugar seguro y apague el motor. Deje las llaves puestas y no cierre el coche con llave (esto es para no obstruir el paso a los vehículos de emergencia si necesita evacuar a pie). Diríjase a pie al punto de evacuación.

Preparación para la Evacuación (Si es Necesario)

Puntos de Reunión (Refugios): La población local en Japón está familiarizada con los centros de evacuación designados. Si se requiere evacuar, siga las indicaciones oficiales y a la población local.

Evacúe a pie: Lleve el mínimo de pertenencias (el kit de emergencia) y utilice calzado adecuado. No use el ascensor.

Kit de Emergencia: Asegúrese de tener a mano un kit con elementos esenciales: Agua potable y alimentos no perecederos para 3 días. Medicamentos, copias de documentos (pasaporte, tarjetas médicas). Radio portátil y linterna con baterías. Ropa abrigadora, manta, toallitas húmedas, artículos de higiene personal.



Recuerde siempre: La prioridad es su seguridad. Mantener la calma y seguir las directrices de las autoridades locales es fundamental en Japón.

