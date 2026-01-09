[kokunai nyūsu] Dinero olvidado, ley implacable

Encuentran fortuna en residuos industriales y la policía espera a su dueño

📍Tōkyō | 9 de enero

En un episodio tan silencioso como extraordinario, la policía de la Prefectura de Niigata confirmó el hallazgo de aproximadamente 18 millones de yenes en efectivo ocultos entre residuos dentro de un local empresarial de Niigata.

El descubrimiento ocurrió a mediados de noviembre de 2025, cuando un trabajador, al revisar materiales de desecho, encontró el dinero y dio aviso inmediato a la policía, siguiendo el protocolo legal.

Las autoridades optaron por no revelar ni el lugar exacto ni la forma en que el dinero estaba empaquetado, una medida destinada a evitar reclamaciones fraudulentas y proteger la investigación. Según la policía, se trata del mayor caso de dinero extraviado encontrado en un solo hallazgo en Niigata desde 2018, lo que ha generado sorpresa incluso entre investigadores veteranos.

El efectivo se encuentra actualmente bajo custodia policial, mientras se intenta localizar a su legítimo propietario. En Japón, este tipo de casos despiertan atención no solo por el monto, sino por el alto nivel de civismo esperado y exigido por la ley, donde tanto quien pierde como quien encuentra dinero quedan sujetos a reglas estrictas.

La policía solicita que cualquier persona que tenga información relevante se comunique con la Niigata Kita Police Station.

⚖️ Marco legal

Ley de Objetos Perdidos (遺失物法 / Ishitsubutsu-hō)

📌 Custodia policial:

El dinero será retenido por la policía durante tres meses mientras se busca al propietario legítimo.

📌 Derecho del propietario:

Si el dueño demuestra la propiedad dentro del plazo, el dinero le es devuelto, normalmente con una recompensa legal al hallador (5–20%).

📌 Transferencia al hallador:

Si nadie reclama el dinero , la ley establece que la propiedad pasa al descubridor .

📌 Prevención de fraude:

La policía puede ocultar detalles clave (ubicación, embalaje, condiciones) para verificar la autenticidad de cualquier reclamo.

Este marco legal es uno de los pilares del alto índice de devolución de objetos perdidos en Japón.

