[gasorinkakaku] sube por tercera semana consecutiva

Gasolina podría encarecerse aún más por tensión en Medio Oriente

📍Tōkyō | 4 de marzo

El precio promedio de la gasolina regular en Japón volvió a subir por tercera semana consecutiva, alcanzando los 158.5 yenes por litro, según el informe publicado el 4 de marzo por la Agencia de Recursos Naturales y Energía (資源エネルギー庁).

El dato corresponde al 2 de marzo y representa un aumento de 1.4 yenes respecto a la semana anterior, marcando el nivel más alto en aproximadamente tres meses.

El incremento no se limita a un fenómeno aislado: 46 de las 47 prefecturas del país registraron alzas, lo que evidencia una presión generalizada sobre los precios energéticos.

La subida se produce en un momento delicado para el mercado internacional del petróleo. Analistas señalan que el conflicto militar en Irán y la tensión en el Golfo Pérsico podrían provocar un encarecimiento adicional del crudo en las próximas semanas. Si esa tendencia se confirma, las estaciones de servicio japonesas podrían reflejar nuevas subidas durante marzo.

Además, las compañías refinadoras notificaron a los distribuidores un aumento de 2.5 yenes en el precio mayorista del combustible entre el 26 de febrero y el 4 de marzo, una señal clara de que el encarecimiento podría trasladarse progresivamente al consumidor final.

Para una economía altamente dependiente de las importaciones energéticas como la japonesa —donde cerca del 90% del petróleo proviene de Medio Oriente— cualquier perturbación geopolítica tiene un impacto inmediato en los precios domésticos.

📊 Precios promedio actuales en Japón

(según el informe oficial del 4 de marzo)

Producto Precio promedio Variación semanal Gasolina regular 158.5 yenes/litro +1.4 yenes Diésel (軽油) 146.6 yenes/litro +1.4 yenes Kerosene (灯油) 123.3 yenes/litro +1.1 yenes

Precio del kerosene en presentación doméstica:

2,220 yenes por 18 litros

📉 Evolución del último mes

Fecha Gasolina (¥/L) Cambio semanal 9 feb 155.5 +0.1 16 feb 156.7 +1.2 24 feb 157.1 +0.4 2 mar 158.5 +1.4

📌 Tendencia clara: subida progresiva durante cuatro semanas.

⚠️ Lo que puede ocurrir ahora

Los expertos energéticos japoneses advierten tres posibles efectos si el petróleo continúa subiendo:

1️⃣ Gasolina podría superar los 160 yenes/litro en las próximas semanas.

2️⃣ Costos de transporte y logística subirían en todo el país.

3️⃣ Podría aumentar la presión sobre precios de alimentos y productos importados.

Para los hogares japoneses y residentes extranjeros —especialmente quienes dependen del automóvil— esto podría traducirse en un aumento visible del gasto mensual durante la primavera.

📘 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado ガソリン価格 gasorin kakaku ガソリン (gasolina) + 価格 (precio) precio de la gasolina 値上がり neagari 値 (precio) + 上がり (subida) aumento de precio 店頭価格 tentō kakaku 店頭 (mostrador / estación) + 価格 (precio) precio al consumidor 全国平均 zenkoku heikin 全国 (todo el país) + 平均 (promedio) promedio nacional 原油高 genyu-daka 原油 (crudo) + 高 (alto) subida del precio del petróleo 軍事衝突 gunji shōtotsu 軍事 (militar) + 衝突 (choque) conflicto militar 卸値 oroshi-ne 卸 (mayorista) + 値 (precio) precio mayorista 資源エネルギー庁 Shigen Enerugī-chō recursos + energía + agencia Agencia de Recursos Naturales y Energía

