La tierra sacudida por el terremoto en Gifu y Toyama nos recuerda lo frágiles que somos.

📍 Tōkyō / 15 de enero

El 15 de enero de 2026, a las 14:40 horas, un sismo sacudió varias prefecturas en la región de Hokuriku y Chubu, con un epicentro localizado en el este de Toyama, a una profundidad superficial de menos de 10 kilómetros. La magnitud estimada del terremoto fue de 4.7, motivo por el cual se sintió con fuerza en Gifu y Toyama, donde se registraron las mayores réplicas.

El JMA (Agencia Meteorológica de Japón) informó que la máxima intensidad sísmica observada fue de Shindo 4 en la ciudad de Takayama en Gifu, donde el sismo generó una vibración considerable en los edificios y en las viviendas de la zona. La gente en la calle se apresuró a buscar refugio, mientras algunos de los residentes en áreas rurales reportaban mesas y objetos moviéndose dentro de sus hogares.

En el vecindario cercano, en Hida, se alcanzó Shindo 3, con Shindo 2 reportado en áreas periféricas como Kamioka y Kawagoe. Toyama, que también fue parte de la zona de impacto, vio menores efectos, con la ciudad de Toyama experimentando una intensidad de Shindo 2, mientras que localidades como Takaoka y Uozu reportaron Shindo 1, lo que provocó una respuesta rápida de los servicios locales para monitorear posibles réplicas.

El sismo también se sintió en Nagano, donde las ciudades de Nagano y Matsumoto registraron una intensidad de Shindo 2, afectando principalmente las áreas suburbanas y rurales. Las zonas cercanas como Ueda y Komoro recibieron una leve sacudida, con Shindo 1, sin generar mayores incidentes ni alarma en esas localidades.

Afortunadamente, la Agencia Meteorológica de Japón confirmó que no hubo peligro de tsunami asociado con este evento sísmico. Además, no se reportaron daños mayores ni víctimas, aunque las autoridades locales se mantuvieron alerta ante posibles réplicas en las horas siguientes.

Consejos y medidas de seguridad

Las autoridades locales y nacionales instaron a los residentes a estar preparados para posibles réplicas y a seguir las pautas de seguridad, como revisar las estructuras de sus viviendas, mantener linternas a mano en caso de corte de energía y mantenerse alejados de estructuras que puedan haber quedado debilitadas por el sismo.

El sismo de Toyama pone nuevamente en evidencia la constante amenaza sísmica que enfrenta Japón, país que, a pesar de estar acostumbrado a los temblores, continúa priorizando la preparación y la educación sísmica para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La capacidad de reacción de la población y los servicios de emergencia es crucial para mitigar los efectos de estos desastres naturales.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



©2026 NoticiasNippon