Un sacudón breve rompe la calma del amanecer en Ibaraki

📍 Tōkyō / 24 de enero

La mañana del sábado comenzó con un sacudón seco y breve en el norte de la prefectura de Ibaraki. A las 06:19, un sismo de magnitud 4.4 se produjo con un epicentro poco profundo —a unos 10 kilómetros bajo tierra—, recordando una vez más la cercanía cotidiana de Japón con la actividad sísmica.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento tuvo su epicentro en el norte de Ibaraki (36.6° N, 140.6° E) y no generó riesgo de tsunami, lo que aportó tranquilidad inmediata a la población. Sin embargo, la intensidad en la escala japonesa fue suficiente para sentirse con claridad en amplias zonas del este del país.

El máximo registrado fue Shindo 4, observado en Hitachi, donde el temblor despertó a muchos residentes y provocó la oscilación de muebles ligeros y objetos colgados. En Hitachi, Hitachi-Ōta y Tokai, el sismo se percibió con fuerza moderada, sin que hasta el momento se hayan reportado daños graves ni personas heridas.

La vibración se extendió más allá de Ibaraki. Tochigi, Saitama, Chiba, Fukushima, Miyagi y Gunma registraron intensidades de 1 a 2, lo que confirma una propagación amplia pero controlada, típica de sismos de baja profundidad en la región de Kantō.

Aunque se trató de un evento moderado, las autoridades reiteraron el llamado a verificar rutas de evacuación, asegurar muebles y mantener la calma, especialmente en horas tempranas, cuando la capacidad de reacción puede verse reducida.

En Japón, incluso los temblores que no dejan huella visible cumplen una función silenciosa: recordar la importancia de la preparación diaria. El sismo de esta mañana en Ibaraki fue uno más en esa larga conversación entre la tierra y quienes la habitan, una conversación que nunca se debe ignorar.

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 地震 jishin Terremoto 震源 shingen Epicentro 震源の深さ shingen no fukasa Profundidad del epicentro 震度 shindo Intensidad sísmica (escala japonesa) マグニチュード magunichūdo Magnitud del sismo 最大震度 saidai shindo Intensidad máxima observada 津波 tsunami Ola provocada por sismo submarino 津波の心配はありません tsunami no shinpai wa arimasen No hay riesgo de tsunami 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



