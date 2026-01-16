[fuhō imin] La UE endurece fronteras

Europa cierra filas: la migración irregular cae a su nivel más bajo en cuatro años

📍Tōkyō | 16 de enero

En silencio, sin grandes anuncios políticos ni celebraciones oficiales, Europa ha comenzado a registrar un cambio significativo en uno de los fenómenos más sensibles de la última década: la migración irregular. En 2025, el número de personas que ingresaron de manera ilegal al continente cayó por debajo de los 200 000 por primera vez en cuatro años, marcando un punto de inflexión en la política migratoria europea.

La cifra, revelada el 15 de enero por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), muestra un descenso del 26 % interanual, hasta unos 178 000 migrantes. Detrás del dato frío hay historias truncadas, rutas clausuradas y una presión política creciente dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, donde el debate sobre identidad, seguridad y cohesión social se ha vuelto cada vez más áspero.

En varios países, el endurecimiento de los controles fronterizos y la vigilancia sobre las redes de tráfico de personas se aceleró al ritmo del ascenso de partidos y discursos abiertamente contrarios a la inmigración. Patrullas más visibles, acuerdos con países de tránsito y procesos de devolución más rápidos han reducido los cruces, especialmente en rutas clave del Mediterráneo y los Balcanes.

Pero el descenso no implica la desaparición del fenómeno. Frontex advierte que las mafias migratorias siguen activas y adaptándose, buscando rutas más largas y peligrosas. El riesgo, señalan analistas, es que la presión no elimine el problema, sino que lo empuje a la clandestinidad más extrema, elevando el costo humano.

🌍 Contexto

178 000 ingresos irregulares en 2025 , el nivel más bajo desde 2021.

−26 % respecto a 2024 , según datos oficiales de Frontex.

Aumento del sentimiento antiinmigración en varios países europeos, reflejado en elecciones recientes y encuestas de opinión.

Refuerzo coordinado de controles fronterizos, vigilancia marítima y cooperación con terceros países.

Este giro ocurre en un momento de desaceleración económica y tensiones sociales internas, donde la inmigración se ha convertido en un eje central del debate político europeo.

⚖️ Marco legal

Reglamento (UE) 2019/1896 : base legal que amplía el mandato de Frontex, permitiéndole desplegar más personal y recursos en fronteras exteriores.

Pacto Europeo sobre Migración y Asilo : impulsa procedimientos más rápidos de identificación, retorno y reubicación, con énfasis en la “gestión ordenada” de flujos.

Cooperación con países de origen y tránsito: acuerdos bilaterales para control fronterizo y readmisión, bajo supervisión de la UE.

Desde el punto de vista jurídico, el descenso refleja no solo mayor control, sino una reinterpretación más restrictiva del derecho de entrada y permanencia, lo que ha generado críticas de organizaciones humanitarias.

