[chūko apāto]  El umbral psicológico del “millón”

E l mercado inmobiliario de Tokio entra en una nueva era

📍Tōkyō | 22 de enero

Por primera vez desde que existen registros, el precio promedio de los departamentos usados en Tokio ha superado la barrera del 100 millones de yenes. No se trata solo de una cifra simbólica: es una señal clara de que el mercado inmobiliario de la capital japonesa sigue avanzando por un terreno cada vez más inaccesible para la mayoría de los hogares.

Según datos publicados por la firma privada Tokyo Kantei, en diciembre del año pasado el precio promedio de un departamento usado en todo el territorio metropolitano de Tokio alcanzó los 102,47 millones de yenes por una unidad estándar de 70 metros cuadrados. Esto representa un aumento interanual del 37,1 %, y marca la vigésima subida consecutiva desde 2023. Desde que comenzó la recopilación de datos en 2002, nunca antes se había superado esta cifra.

La situación es aún más pronunciada dentro de los 23 distritos especiales. Allí, el precio promedio escaló hasta los 119,6 millones de yenes, también con un alza del 37,1 % respecto al año anterior. Tanto en viviendas nuevas como usadas, los precios muestran un claro estancamiento en niveles históricamente altos, sin señales inmediatas de corrección.

El fenómeno no se limita a Tokio. En el conjunto de 1 metrópolis y 3 prefecturas —Tokio, Kanagawa, Chiba y Saitama— el precio promedio de los departamentos usados llegó a los 65,54 millones de yenes, encadenando 17 meses consecutivos de incrementos. La presión alcista se ha expandido por toda el área metropolitana.

🔍 ¿Qué está empujando los precios?

Los expertos señalan varios factores clave. En el centro de Tokio, la oferta de departamentos nuevos sigue siendo limitada, lo que ha elevado el valor de las propiedades usadas, especialmente aquellas con pocos años de antigüedad. A esto se suma un contexto de bolsa fuerte y activos financieros en alza, que mantiene elevada la demanda por parte de los hogares de altos ingresos y compradores patrimoniales.

Desde Tokyo Kantei advierten que, si bien el escenario apunta a que los precios seguirán elevados, comienza a percibirse una creciente sensación de “precio excesivo” en el mercado. Por ello, recomiendan observar con atención la evolución de la economía, los mercados financieros y las condiciones de financiamiento.

🧭 Lectura final

El récord de los 100 millones de yenes no es solo una estadística: refleja un cambio estructural en el acceso a la vivienda en Tokio. Para muchos residentes —especialmente jóvenes, familias primerizas y extranjeros— la capital se consolida como un mercado cada vez más exclusivo, donde la vivienda deja de ser un proyecto de vida y se acerca, cada vez más, a un activo financiero reservado para pocos.

🧾 Marco legal y normativo

Ámbito Norma / Sistema Contenido clave Impacto en el mercado 🏛️ Inmobiliario 宅地建物取引業法 (Takuchi Tatemono Torihiki Gyōhō) Regula la compraventa, intermediación y obligaciones de agentes inmobiliarios Transparencia en precios, pero no controla valores 📊 Estadístico 不動産価格指数 (Fudōsan Kakaku Shisū) Índices oficiales y privados para seguimiento de precios Referencia para bancos e inversionistas 🏦 Financiero 金融商品取引法 (Kin’yū Shōhin Torihiki-hō) Controla inversiones y flujos financieros Facilita compra de inmuebles como activo 🏠 Vivienda 住宅セーフティネット法 (Jūtaku Safety Net-hō) Protección de acceso a vivienda a grupos vulnerables Poco impacto en zonas de alta demanda 💴 Fiscal 固定資産税・不動産取得税 Impuestos sobre propiedad y adquisición No frena la escalada de precios 📑 Investigación privada Informes de Tokyo Kantei Estudios de mercado basados en transacciones reales Influye en percepción y decisiones del mercado

📌 Conclusión legal:

Japón no impone límites directos al precio de la vivienda, por lo que el mercado se rige casi exclusivamente por oferta, demanda y capital disponible.

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado Explicación clara 中古マンション Chūko manshon Departamento usado Vivienda ya habitada, no nueva 平均価格 Heikin kakaku Precio promedio Valor medio del mercado 1億円 Ichi oku en 100 millones de yenes Umbral psicológico del mercado 上昇 Jōshō Subida Aumento de precios 高止まり Taka-domari Estancamiento alto Precios elevados sin bajar 供給不足 Kyōkyū busoku Falta de oferta Pocas viviendas disponibles 都心エリア Toshin eria Zona céntrica Áreas centrales de la ciudad 富裕層 Fuyū-sō Personas adineradas Compradores de alto poder adquisitivo 株高 Kabudaka Bolsa en alza Aumenta la inversión inmobiliaria 市場動向 Shijō dōkō Tendencia del mercado Dirección futura de precios

