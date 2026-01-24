[shusseisū] Un país que se queda sin bebés

Ni el leve aumento de matrimonios logra frenar la caída de la natalidad

📍Tōkyō | 24 de enero

Japón vuelve a asomarse a un umbral histórico que inquieta a demógrafos y responsables políticos. Los datos preliminares publicados el día 23 por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar confirman que 2025 podría cerrar con el menor número de nacimientos jamás registrado en el país, profundizando una tendencia que parece no encontrar freno.

Según el avance de las estadísticas vitales, entre enero y noviembre de 2025 nacieron 645.255 bebés, un 2,5 % menos que en el mismo periodo del año anterior. La cifra incluye a ciudadanos japoneses y extranjeros residentes. Sin embargo, al aislar únicamente a la población japonesa, el panorama resulta aún más delicado: el total anual se perfila por debajo de los aproximadamente 680.000 nacimientos de 2024, que ya habían marcado el peor registro desde que existen estadísticas oficiales.

El precedente inmediato es contundente. En 2024, excluyendo a la población extranjera, Japón registró 686.173 nacimientos, convirtiéndose por primera vez —desde el inicio de los registros en 1899— en un país con menos de 700.000 nacimientos anuales. Para 2025, las proyecciones apuntan a una caída adicional, consolidando una trayectoria descendente que se acelera año tras año.

Detrás de las cifras no hay un solo factor, sino una combinación persistente: el aumento de la soltería, el retraso en la edad del matrimonio y el elevado costo de criar hijos continúan desincentivando la formación de familias. En este contexto, incluso los leves signos positivos resultan insuficientes para revertir la tendencia. Entre enero y noviembre de 2025, el número de matrimonios creció 1,1 %, hasta 459.096 parejas, un dato que, por ahora, no logra traducirse en un repunte de nacimientos.

La fotografía demográfica que deja este informe es clara y preocupante: Japón avanza hacia una sociedad cada vez más envejecida, con menos nacimientos y una base poblacional que se estrecha. El desafío ya no es solo estadístico, sino estructural, y plantea interrogantes urgentes sobre el futuro del sistema social, laboral y económico del país.

Marco normativo y estadístico

人口動態統計（じんこう どうたい とうけい）

Estadísticas vitales oficiales de Japón que registran nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios.

Estadísticas vitales oficiales de Japón que registran nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios. 管轄機関

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省), responsable de la recopilación y publicación de los datos.

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省), responsable de la recopilación y publicación de los datos. Base legal 統計法（とうけいほう） – Ley de Estadísticas

Establece la obligación del Estado de recopilar, analizar y publicar datos demográficos oficiales de forma periódica y transparente.

Alcance de los datos

Incluyen ciudadanos japoneses y extranjeros residentes, salvo cuando se especifica lo contrario en los informes desagregados.

Términos clave

◆ 出生数（しゅっせいすう）

Rōmaji: shusseisū

Significado: Número de nacimientos.

👉 Indicador central para medir la evolución demográfica de un país.

◆ 人口動態統計（じんこうどうたいとうけい）

Rōmaji: jinkō dōtai tōkei

Significado: Estadísticas de dinámica poblacional.

👉 Registro oficial que refleja cambios estructurales de la sociedad japonesa.

◆ 過去最少（かこ さいしょう）

Rōmaji: kako saishō

Significado: El menor número jamás registrado.

👉 Expresión clave en comunicados oficiales cuando se rompe un récord histórico negativo.

◆ 少子化（しょうしか）

Rōmaji: shōshika

Significado: Baja natalidad.

👉 Fenómeno estructural de Japón, vinculado al envejecimiento y la reducción de la población activa.

◆ 未婚・晩婚化（みこん・ばんこんか）

Rōmaji: mikon / bankon-ka

Significado: Aumento de la soltería y retraso del matrimonio.

👉 Factor social directamente relacionado con la caída de nacimientos.

◆ 婚姻数（こんいんすう）

Rōmaji: kon’insū

Significado: Número de matrimonios registrados.

👉 Indicador adelantado que suele observarse para anticipar tendencias de natalidad, aunque su efecto es cada vez menor.

© 2026 NoticiasNippon