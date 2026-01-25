La tierra vuelve a latir en Kantō: segundos de silencio y miradas en calma

📍 Tōkyō |25 de enero

A las 11:46 de la mañana domingo, un temblor breve pero nítido recorrió el este de Japón. El sismo, de magnitud 4.2, tuvo su epicentro en el sur de la prefectura de Ibaraki, a unos 50 kilómetros de profundidad. No fue violento, pero sí lo bastante claro como para hacerse sentir en amplias zonas del Kantō, recordando que bajo la rutina diaria la tierra sigue viva.

En Ibaraki, Saitama y Chiba, la sacudida alcanzó intensidad sísmica 3, especialmente en ciudades como Bandō, Kasukabe y Noda. En esos lugares, el movimiento fue perceptible: muebles que crujieron levemente, ventanas que vibraron, y ese sonido sordo tan reconocible que antecede al silencio. No hubo pánico, pero sí atención inmediata.

Durante esos segundos, el tiempo pareció detenerse. En hogares, oficinas y comercios, las personas levantaron la vista de sus pantallas; algunos se afirmaron al borde de una mesa, otros buscaron instintivamente a quienes tenían cerca. Fue un instante compartido, casi íntimo, donde la experiencia colectiva superó a la individual.

En Tokio y prefecturas vecinas, la vibración llegó más suave, como un eco distante. Aun así, bastó para despertar la memoria sísmica que forma parte de la vida japonesa: esa mezcla de alerta tranquila y disciplina silenciosa que se activa sin necesidad de palabras. Minutos después, la calma regresó con naturalidad.

No se reportaron daños ni heridos, ni existe riesgo de tsunami, según las autoridades. El temblor se disipó, pero dejó su huella emocional: un recordatorio sobrio de la fragilidad cotidiana y, al mismo tiempo, de la resiliencia de una sociedad acostumbrada a convivir con la naturaleza. En Japón, incluso los movimientos breves de la tierra se graban en la memoria colectiva.

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 地震 jishin Terremoto 震源 shingen Epicentro 震源の深さ shingen no fukasa Profundidad del epicentro 震度 shindo Intensidad sísmica (escala japonesa) マグニチュード magunichūdo Magnitud del sismo 最大震度 saidai shindo Intensidad máxima observada 津波 tsunami Ola provocada por sismo submarino 津波の心配はありません tsunami no shinpai wa arimasen No hay riesgo de tsunami 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



