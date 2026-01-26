[jishu kaishu] Lotte retira 30 mil chicles

Una burbuja que no debía inflarse: responsabilidad antes que conveniencia

📍Tōkyō | 26 de enero

La noticia llegó sin estridencias, como suelen hacerlo las decisiones responsables. Este 26 de enero, Lotte anunció la retirada voluntaria de cerca de 30 mil unidades de chicle en Japón. No hubo alarmas sanitarias ni reportes de daños a la salud, pero sí una palabra que en el Japón contemporáneo pesa más que cualquier titular: responsabilidad.

Los productos afectados —“Meccha Fukuramu Fūsen Gum” en formato botella y pouch, y “Fūsen no Mi Bottle Wakuwaku Mix!”— contenían en uno de sus ingredientes un aditivo alimentario, metilparabeno, que no está autorizado para su uso en alimentos dentro del país. El componente apareció de forma indirecta, a través de una proteína de arveja utilizada para dar estabilidad al producto. El hallazgo se produjo tras una notificación del proveedor de materias primas, recibida el 22 de enero.

Lotte fue clara: no se han confirmado daños a la salud, y los expertos señalan que el impacto potencial es “extremadamente bajo”. Sin embargo, en un país donde la confianza del consumidor se construye con gestos silenciosos y acciones firmes, la empresa optó por no minimizar el hecho. Retirar el producto, informar con transparencia y ofrecer un canal directo de devolución fue la respuesta inmediata.

Más allá del chicle, el episodio revela algo más profundo: la cultura de prevención que atraviesa a la industria alimentaria japonesa. Incluso cuando el riesgo es mínimo, el estándar es alto. La seguridad no se negocia, y la explicación pública no es un trámite, sino una obligación moral.

La compañía habilitó un formulario en línea y una línea telefónica gratuita para la devolución de los productos, recordando que cuidar al consumidor también es escuchar y responder. En un mercado saturado de estímulos y consumo rápido, este retiro voluntario se convierte en un recordatorio silencioso: en Japón, incluso lo pequeño —un chicle, una burbuja de aire— merece ser tratado con seriedad.

Porque a veces, la verdadera noticia no es el error, sino la forma en que se enfrenta.

Comunicado oficial

Disculpa y aviso sobre la retirada de productos

23 de enero de 2026

Lotte Co., Ltd.

Lotte Co., Ltd. informa que, en relación con los tres productos de chicle que fabricamos y comercializamos indicados a continuación, se ha confirmado que la materia prima utilizada, “proteína de guisante”, contenía los aditivos alimentarios “metilparabeno” y “ésteres de PEG”, los cuales no están autorizados para su uso en alimentos en Japón.

Por este motivo, procederemos a la retirada voluntaria de dichos productos.

Estos aditivos están permitidos para su uso en alimentos en Estados Unidos, y consideramos que el impacto sobre la salud es extremadamente bajo. Hasta la fecha, no se han recibido informes de daños a la salud relacionados con este caso.

Si usted tiene alguno de los productos afectados, le rogamos que se comunique con el punto de contacto indicado más abajo (también se aceptan solicitudes por internet). Posteriormente, le enviaremos una tarjeta QUO equivalente al precio del producto.

Pedimos sinceras disculpas a nuestros clientes y a los establecimientos de venta por las molestias ocasionadas.

Para evitar que este tipo de situaciones vuelva a ocurrir, reforzaremos nuestros sistemas internos de inspección y verificación, y también exigiremos a los proveedores de materias primas un mayor fortalecimiento de sus controles, a fin de garantizar una gestión de calidad exhaustiva. Agradecemos su comprensión y colaboración.

Detalles

【Productos sujetos a retirada】

Nombre del producto / Código JAN

Meccha Fukurarumu

Chicle de burbujas – Botella

JAN: 4903333294886

Meccha Fukurarumu

Chicle de burbujas – Bolsa

JAN: 4903333299577

Fūsen no Mi – Botella

Waku Waku Mix!

JAN: 4903333294763

【Método de retirada】

Lotte Co., Ltd. – Departamento de retirada de productos

Inicio de atención: sábado 24 de enero, desde las 9:00 a. m.

Teléfono gratuito: 0120-366-133

Horario: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (excepto días festivos)

(Se atenderá también los días sábado 24 y domingo 25 de enero, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero)

Atención por internet: 24 horas

https://uketsuke-form.jp/modules/uketsuke_gwiz97wzw/

※ La información personal proporcionada por los clientes se utilizará únicamente para la retirada del producto y el envío de la tarjeta QUO.

🧾 Marco legal

Norma / Ley Artículo clave Contenido esencial Aplicación en este caso 食品衛生法 Shokuhin Eisei Hō Regula la seguridad de los alimentos y el uso de aditivos Prohíbe el uso de aditivos no autorizados en alimentos destinados al consumo nacional 食品添加物規制 Shokuhin Tenkabutsu Kisei Lista positiva de aditivos permitidos El metilparabeno no está aprobado para este uso alimentario en Japón 自主回収指針 Jishu Kaishū Shishin Lineamientos de retiro voluntario Obliga a informar, retirar y ofrecer canales de devolución 消費者基本法 Shōhisha Kihon Hō Protección del derecho a la información del consumidor Transparencia y comunicación clara aunque no haya daño 表示責任原則 Hyōji Sekinin Gensoku Responsabilidad sobre ingredientes y origen El fabricante es responsable incluso si el error proviene del proveedor 📘 Términos clave Término (JP) Rōmaji Significado Explicación contextual 食品添加物 shokuhin tenkabutsu Aditivo alimentario Sustancias usadas para conservar, estabilizar o mejorar alimentos 国内使用不可 kokunai shiyō fuka No permitido para uso nacional Puede estar autorizado en otros países, pero no en Japón メチルパラベン metiru parabēn Metilparabeno Conservante; uso común en cosméticos, restringido en alimentos 自主回収 jishu kaishū Retiro voluntario Acción preventiva tomada por la empresa sin orden gubernamental 健康被害 kenkō higai Daño a la salud No se han confirmado casos en este incidente 原材料メーカー genzairyō mēkā Proveedor de materias primas Empresa que suministra ingredientes al fabricante final 安全基準 anzen kijun Estándares de seguridad Umbral legal y social muy estricto en Japón

