[jishu kaishu] Mercian retira vinos chilenos

JAPÓN ACTIVA SU ESTRICTA LEY DE HIGIENE ALIMENTARIA TRAS DETECTARSE USO DE ADITIVO NO AUTORIZADO

📍Tōkyō | 17 de febrero

Mercian Corporation anunció hoy martes el retiro voluntario de tres productos de vino de origen chileno, luego de confirmarse que en su proceso de fabricación se utilizó un aditivo alimentario no autorizado en Japón. La medida afecta principalmente al producto en lata “Frontera Sparkling Rosé”, junto con “Frontera Ice Rosé Rose (lata)” y “Frontera Rosé (botella)”, todos lanzados a partir de 2024.

Según la empresa, el fabricante chileno empleó citrato de cobre durante la etapa de fermentación y almacenamiento. Este aditivo está permitido en Chile, pero no está aprobado por la normativa sanitaria japonesa. Mercian explicó que la sustancia se elimina posteriormente en el proceso productivo y aseguró que el riesgo para la salud es “extremadamente bajo”, sin que hasta el momento se hayan reportado casos de afectación.

En total, se distribuyeron aproximadamente 620 mil unidades, pero actualmente se estima que unas 40 mil botellas y latas siguen en circulación dentro del mercado japonés. La compañía ha iniciado un proceso de recuperación voluntaria como medida preventiva y reiteró su compromiso con los estándares de seguridad alimentaria en Japón.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa las diferencias regulatorias entre países productores y mercados importadores, especialmente en un contexto donde Japón mantiene estrictos controles sobre aditivos alimentarios.





⚖️ MARCO LEGAL APLICABLE EN JAPÓN

Kanji Rōmaji Traducción Explicación 食品衛生法 Shokuhin Eiseihō Ley de Higiene Alimentaria Norma central que regula seguridad, aditivos, importación y comercialización de alimentos en Japón. 食品添加物 Shokuhin Tenkabutsu Aditivo alimentario Sustancias añadidas en procesos de producción; solo pueden utilizarse las aprobadas por el gobierno japonés. 指定添加物 Shitei Tenkabutsu Aditivo designado Aditivo oficialmente autorizado tras evaluación científica del Ministerio de Salud. 輸入食品監視制度 Yunyu Shokuhin Kanshi Seido Sistema de supervisión de alimentos importados Mecanismo de control en aduanas y seguimiento posterior a la importación. 自主回収 Jishu Kaishū Retiro voluntario Procedimiento mediante el cual la empresa recupera productos del mercado por precaución o incumplimiento. 健康被害 Kenkō Higai Daño a la salud Afectación física derivada del consumo; su ausencia no elimina la obligación legal de corrección.

📌 Base jurídica clave:

La Ley de Higiene Alimentaria (食品衛生法) establece que solo pueden usarse aditivos expresamente designados por el Estado japonés. Si un producto contiene una sustancia no aprobada, incluso si el riesgo es bajo, puede considerarse infracción administrativa.





🧾 TÉRMINOS CLAVE DE LA NOTICIA

Kanji Rōmaji Traducción Desglose y significado contextual クエン酸銅 Kuen-san dō Citrato de cobre Compuesto utilizado en fermentación; permitido en Chile, no autorizado en Japón. 発酵 Hakkō Fermentación Proceso químico donde levaduras transforman azúcares en alcohol. 貯蔵 Chozō Almacenamiento Etapa de conservación del vino antes de su comercialización. 流通量 Ryūtsū-ryō Volumen en circulación Cantidad actualmente disponible en el mercado. 出荷数 Shukka-sū Cantidad distribuida Total de unidades enviadas desde fábrica a canales comerciales. 極めて低い Kiwamete hikui Extremadamente bajo Expresión usada oficialmente para minimizar riesgo sanitario.

©2026 NoticiasNippon