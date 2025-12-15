[rikōru] ‘Real Gimmick Mini Revolver’

Cuenta regresiva en Japón: «Entréguela antes de fin de año o enfrente la cárcel”

📍Tōkyō | 15 de noviembre

La Agencia Nacional de Policía de Japón (NPA) intensifica su campaña de recolección de un supuesto juguete importado de China que, en realidad, funciona como un arma de fuego real.

Se trata del «Real Gimmick Mini Revolver», un pequeño revólver de plástico colorido distribuido masivamente como premio en máquinas de grúa (crane games) en salas de arcade y centros comerciales.

Con apenas 12 centímetros de longitud y un empaque que indica «edad recomendada: 12 años en adelante», este producto parecía inofensivo. Sin embargo, pruebas realizadas por laboratorios policiales confirmaron que posee el mismo mecanismo de disparo que un revólver auténtico: martillo metálico o de plástico ultra duro, cañón compatible con munición de pequeño calibre y capacidad para cargar hasta ocho proyectiles. Modificado ligeramente, podría disparar balas reales con potencial letal, aunque también existe riesgo de explosión en las manos del usuario.

Se estima que alrededor de 16.000 unidades fueron importadas desde finales de 2024 y distribuidas en 31 prefecturas. Hasta octubre de 2025, solo se habían recuperado unas pocas miles (por ejemplo, 157 en Aichi y cifras similares en otras regiones), lo que representa menos del 30% del total. La policía teme que muchas permanezcan en hogares, sin que sus dueños sean conscientes del peligro.

Contexto: Cómo llegó a las manos de miles de japoneses

El «Real Gimmick Mini Revolver» entró al país como mercancía para juegos de azar en arcades. Empresas importadoras lo adquirieron en grandes cantidades y lo ofrecieron como premio atractivo en máquinas de grúa. Niños, adolescentes y adultos lo ganaban fácilmente, llevándolo a casa como un simple souvenir. La alarma saltó en julio de 2025, cuando inspecciones policiales detectaron su capacidad real de disparo. Desde entonces, la NPA ha emitido alertas en su sitio web y redes sociales, incluyendo el mensaje viral:

“¡Esto no es un juguete! Es un arma peligrosa. Colabore en la recolección de revólveres disfrazados de juguete ‘Real Gimmick Mini Revolver’.”

No es el primer caso: en años anteriores, al menos 16 modelos similares de origen chino habían sido identificados como «juguetes» con funciones letales, lo que refleja un problema recurrente con importaciones no reguladas.

Marco legal: Por qué es un arma prohibida en Japón

Japón cuenta con una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de armas de fuego, regulada por la Ley de Control de Posesión de Armas de Fuego y Espadas (銃砲刀剣類所持等取締法, conocida como 銃刀法 o Jūtōhō).

La ley prohíbe estrictamente la posesión de pistolas y revólveres a civiles, salvo excepciones extremadamente limitadas (como para fuerzas del orden o colecciones registradas como antigüedades).

Un objeto se considera «arma de fuego real» (真正拳銃) si tiene la capacidad estructural de disparar proyectiles metálicos con fuerza letal, independientemente de su apariencia o propósito declarado como «juguete».

Importar, poseer, vender o transferir este revólver viola la ley y puede conllevar penas de hasta prisión perpetua o multas elevadas en casos graves.

Sin embargo, como medida transitoria para facilitar la recolección voluntaria, la policía ha establecido un período de gracia hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante estos últimos días restantes:

Quienes entreguen el artículo en cualquier comisaría no serán procesados .

. Después del 31 de diciembre, la posesión será considerada delito pleno, con investigaciones y sanciones correspondientes.

La NPA enfatiza: «Si lo tiene, entréguelo inmediatamente en la comisaría más cercana. No espere al último día».

En síntesis

Esta situación pone de manifiesto los riesgos de la importación masiva de productos extranjeros sin controles estrictos, en un país donde las armas de fuego son prácticamente inexistentes en la vida civil. La policía insta a la colaboración ciudadana para evitar accidentes o usos indebidos antes de que expire el plazo.

