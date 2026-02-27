[jishu kaishu] edamame congelado de Nissui

Retiro masivo tras detectar pesticida por encima del límite legal
📍Tōkyō | 27 de febrero
La empresa japonesa Nissui anunció este 27 de febrero el retiro voluntario de aproximadamente 33.000 paquetes de su producto congelado 「塩あじえだ豆ボリュームパック」 tras detectarse niveles de pesticida superiores a los estándares permitidos por la normativa japonesa.
El producto afectado corresponde a edamame (soya verde) producido en China, con fechas de vencimiento 19 y 20 de abril de 2027. Según la compañía, hasta el momento no se han reportado daños a la salud.
🏢 ¿Qué ocurrió exactamente?
Nissui explicó que el pesticida detectado es un fungicida autorizado también en Japón, utilizado para prevenir moho en cultivos. Sin embargo, durante el almacenamiento temporal de los edamame en China, se presume que el químico se dispersó desde un campo agrícola vecino, gestionado por otra empresa, donde había sido aplicado recientemente.
Es decir, no se trató de una aplicación directa al lote exportado, sino de una contaminación cruzada por deriva aérea.
Este tipo de casos suele activar de inmediato los protocolos japoneses de control alimentario, conocidos por su estricta tolerancia cero ante desviaciones regulatorias.
🧊 Producto afectado
🔎 Detalles clave del retiro:
Producto: 冷凍枝豆「塩あじえだ豆ボリュームパック」
Origen: China
Fecha de vencimiento: 2027年4月19日 / 2027年4月20日
Cantidad retirada: Aproximadamente 33.000 paquetes
Reportes de salud: Ninguno hasta el momento
📦 ¿Cómo será la devolución?
La empresa habilitó un sistema de devolución exclusivamente por internet. Posteriormente, enviará a los consumidores una tarjeta QUO equivalente al valor del producto.
☎️ Canales de consulta:
Hasta el 1 de marzo:
Centro de atención gratuito
📞 0120-837-241
Desde el 2 de marzo en adelante:
Línea exclusiva para retiro
📞 0120-496-497
📊 Contexto: controles y percepción pública
En Japón, incluso cuando no existen daños reportados, el simple hecho de superar el “基準値（kijunchi, valor estándar regulatorio）” obliga a una respuesta rápida. El sistema alimentario japonés funciona bajo el principio de prevención absoluta, especialmente en productos importados.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente:
la trazabilidad internacional de alimentos,
los controles en origen,
y la sensibilidad del consumidor japonés ante productos provenientes de China.
Aunque la sustancia está permitida, el exceso —por mínimo que sea— activa alarmas institucionales y sociales.
⚖️ Marco legal aplicable
|Kanji
|Rōmaji
|Traducción
|Marco / Alcance
|食品衛生法
|Shokuhin Eisei-hō
|Ley de Higiene Alimentaria
|Establece límites máximos de residuos de pesticidas, normas de importación y retiro obligatorio si se supera el estándar.
|残留農薬基準
|Zanryū Nōyaku Kijun
|Límite máximo de residuos de pesticidas
|Valor legal permitido en alimentos. Si se excede, se activa retiro voluntario o administrativo.
|基準値超過
|Kijunchi Chōka
|Exceso del valor estándar
|Situación regulatoria que obliga a notificación y posible retiro del mercado.
|自主回収
|Jishu Kaishū
|Retiro voluntario
|Procedimiento iniciado por la empresa antes de orden formal estatal.
|輸入食品監視
|Yunyū Shokuhin Kanshi
|Supervisión de alimentos importados
|Control reforzado en productos provenientes del extranjero.
|食品表示法
|Shokuhin Hyōji-hō
|Ley de Etiquetado de Alimentos
|Obliga a indicar origen, fecha de caducidad y datos del importador.
|健康被害
|Kenkō Higai
|Daño a la salud
|Elemento clave para evaluar responsabilidad civil o penal.
⚖️ Términos clave
|Kanji
|Rōmaji
|Desglose
|Significado contextual
|冷凍枝豆
|Reitō Edamame
|冷凍 (congelado) + 枝豆 (soya verde)
|Producto objeto del retiro.
|農薬
|Nōyaku
|農 (agricultura) + 薬 (químico/medicamento)
|Sustancia química usada en cultivo.
|残留
|Zanryū
|残 (restar) + 留 (permanecer)
|Presencia residual tras cosecha.
|基準値
|Kijunchi
|基準 (estándar) + 値 (valor)
|Límite máximo legal permitido.
|回収
|Kaishū
|回 (recoger) + 収 (recolectar)
|Retiro del mercado.
|飛散
|Hisan
|飛 (volar) + 散 (dispersar)
|Deriva aérea del pesticida.
|原産国
|Gensankoku
|原産 (origen) + 国 (país)
|País donde se cultivó el producto.
|賞味期限
|Shōmi Kigen
|賞味 (mejor sabor) + 期限 (plazo)
|Fecha de consumo recomendado.
|健康被害なし
|Kenkō Higai Nashi
|健康 (salud) + 被害 (daño) + なし (ninguno)
|No hay afectados reportados.
