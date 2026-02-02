[kinenbi] Fūfu no hi

El día que Japón decidió ponerle nombre al “nosotros”

📍Tōkyō | 2 de febrero

En Japón existen días dedicados a los niños, a los ancianos y a múltiples etapas de la vida. Pero durante décadas, el vínculo cotidiano que sostiene silenciosamente a la sociedad —el matrimonio— no tenía una fecha propia. Esa ausencia fue la que llevó, en 1987, a que surgiera 夫婦の日 (Fūfu no Hi), el Día del Matrimonio, celebrado cada 2 de febrero.

La iniciativa nació de una sensación simple pero profunda: si celebramos a todos, ¿por qué no a la pareja?

El impulso vino desde el ámbito civil y cultural, no desde el Estado, y se fijó el 2/2 por un juego de palabras muy japonés: “fū (2) fu (2)”, una lectura sonora que remite directamente a 夫婦, “esposos”.

Desde entonces, esta fecha se convirtió en un recordatorio discreto pero persistente de algo que en Japón rara vez se dice en voz alta: la vida en pareja también merece ser celebrada.

💞 Un día sin estridencias, pero con intención

A diferencia de otras celebraciones más visibles, 夫婦の日 no se vive con grandes campañas comerciales. Su espíritu es otro. En distintos puntos del país se realizan encuentros conocidos como “la reunión del Día del Matrimonio”, donde se comparten testimonios, se presentan canciones creadas por matrimonios —como la simbólica “canción de alabanza a la pareja”— y se refuerza la idea de respeto mutuo.

El objetivo va más allá de Japón: se busca posicionarlo también como “Couples Day”, un concepto internacional que promueva relaciones sanas y duraderas, en una sociedad cada vez más marcada por la soledad y el envejecimiento.

🧩 ¿Qué significa “夫婦” en Japón?

En términos legales y sociales, 夫婦 (fūfu) se refiere a un hombre y una mujer unidos por matrimonio válido. Pero el término tiene matices culturales profundos.

Los mismos caracteres pueden leerse también como めおと (meoto) o みょうと (myōto), evocando no solo una unión legal, sino una vida compartida.

夫 (otto): esposo

妻 (tsuma): esposa

No es solo una pareja: es una unidad social.

📊 Lo que dicen los datos

Según la Encuesta de Dinámica Poblacional (2021), la mayoría de los matrimonios en Japón presenta una diferencia de edad de uno a dos años, generalmente con el esposo como mayor.

Un dato revelador: el 21 % de las parejas tiene la misma edad, reflejo de cambios lentos pero constantes en los patrones matrimoniales.

📅 Un país con muchas fechas para la pareja

El calendario japonés refuerza esta idea varias veces al año:

Cada 22 del mes: 夫婦の日 (por el mismo juego de palabras)

22 de abril: “Buen matrimonio”

22 de noviembre: “Buen matrimonio” (la más conocida)

23 de noviembre: “Buena pareja”

Pequeñas marcas en el calendario que recuerdan que el vínculo necesita cuidado continuo, no solo aniversarios.

✍️ En síntesis

En un país donde el afecto suele expresarse más con actos que con palabras, 夫婦の日 no busca gestos grandilocuentes.

Busca algo más japonés, más cotidiano:

mirarse, acompañarse y seguir caminando juntos.

📌 2 de febrero no es solo una fecha.

Es una pausa breve para recordar que el “nosotros” también importa.

