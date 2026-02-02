[kinenbi] Setsubun

Entre frijoles y silencio: el gesto cotidiano con el que Japón da la bienvenida a la primavera

📍Tōkyō | 3 de febrero

El Setsubun (節分) es una de las fechas tradicionales del calendario japonés, utilizada como referencia para la transición entre estaciones (雑節, zassetsu).

Específicamente, marca el fin del invierno y la llegada de la primavera según el antiguo calendario lunisolar. Su nombre significa literalmente «división de estaciones» y, aunque en la actualidad se asocia con la víspera del Risshun (立春, inicio de la primavera alrededor del 4 de febrero), originalmente cada cambio estacional tenía su propio Setsubun (Rikka en mayo, Risshū en agosto y Rittō en noviembre).

Dado que el Risshun se consideraba el comienzo del año en el calendario tradicional, el Setsubun previo adquirió un significado especial como el «último día del año», cargado de rituales para purificar la mala suerte y atraer la buena fortuna.

Fecha del Setsubun y su variabilidad

En tiempos recientes, el Setsubun suele celebrarse el 3 de febrero, pero debido a los ajustes astronómicos del calendario, la fecha puede cambiar ocasionalmente. Un ejemplo notable fue el 2 de febrero de 2021, cuando la festividad se adelantó por primera vez en 124 años (desde 1897). En 2025, volverá a ser el 2 de febrero.

Este ajuste ocurre porque el calendario tradicional japonés sigue un sistema lunisolar, lo que hace que el Risshun no tenga una fecha fija y, en consecuencia, el Setsubun también pueda variar.

Ritual del mamemaki (豆まき) y la expulsión de los demonios

Uno de los rituales más importantes del Setsubun es el mamemaki (撒豆), la ceremonia de lanzar frijoles de soja tostados para alejar la mala suerte. La creencia proviene de la idea de que los cambios estacionales traen consigo espíritus malignos y enfermedades.

El ritual se realiza de la siguiente manera:

Se arrojan los frijoles dentro y fuera de la casa mientras se recita «福は内、鬼は外» (Fuku wa uchi, oni wa soto), que significa «La fortuna dentro, los demonios fuera».

Tras la ceremonia, se recomienda comer tantos frijoles como la edad de la persona más uno adicional para atraer buena salud.

En algunos templos y santuarios, esta práctica se lleva a cabo a mayor escala con la participación de figuras públicas como luchadores de sumo o actores.

Por qué los Oni asustan a los niños?

1.Símbolos del mal y la mala fortuna

En la mitología japonesa, los oni representan fuerzas negativas como enfermedades, desastres y desgracias. Su imagen es utilizada para personificar los problemas y, al espantarlos, se cree que el hogar queda libre de malas energías.

2.Una lección de valentía y tradición

El miedo inicial que sienten los niños ante los oni se transforma en una oportunidad de aprendizaje. Arrojarles frijoles en el Setsubun no solo les ayuda a enfrentar sus temores, sino que también los conecta con las tradiciones culturales japonesas, reforzando el sentido de comunidad y protección.

3.Juego y aprendizaje a través de la festividad

Para los más pequeños, los oni pueden parecer criaturas aterradoras, pero con el tiempo comprenden que forman parte de una celebración lúdica y simbólica. La festividad se convierte en una experiencia educativa que mezcla diversión y tradición, permitiéndoles entender el significado detrás de la tradición de una manera accesible y entretenida.

El auge del «Ehomaki» (恵方巻) y su influencia comercial

Otro elemento característico del Setsubun es el consumo del Ehomaki, un rollo de sushi que debe comerse en silencio y de un solo bocado mientras se mira en la dirección de la buena suerte del año (Eho).

Para 2025, esta dirección será «suroeste, ligeramente hacia el oeste» (255°).

Este hábito se originó en Osaka y se popularizó a nivel nacional gracias a la estrategia comercial de la cadena de tiendas Seven-Eleven, que en 1998 introdujo el nombre Ehomaki para vender estos rollos de sushi.

Desde entonces, su popularidad ha crecido, convirtiéndose en una tradición ampliamente aceptada en todo Japón.

Creencias adicionales y celebraciones relacionadas

Personas de apellido Watanabe (ワタナベさん): Según la tradición, las personas con este apellido no necesitan realizar el mamemaki, pues sus ancestros fueron considerados cazadores de demonios.

Días conmemorativos vinculados al Setsubun: Existen varias celebraciones relacionadas con los alimentos del Setsubun, como el Día del Norimaki, el Día de la Soya, el Día del Makizushi y el Día del Oni Manju (un tipo de dulce japonés de camote).

Conclusión

El Setsubun es una festividad que, aunque tiene raíces antiguas en la astrología y creencias populares japonesas, ha evolucionado con el tiempo.

Hoy en día, se mantiene como un evento de purificación, pero también ha adquirido un fuerte componente comercial con productos como el Ehomaki.

Aun así, su esencia sigue centrada en la idea de despedir lo negativo del año pasado y recibir la nueva estación con buena fortuna.

