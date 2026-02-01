[kinenbi]  Ryūkyū ōkoku kenkokukinen no hi

El origen silencioso de Okinawa como Estado

📍Tōkyō | 1 de febrero

Hoy domingo no es feriado en Japón. No hay ceremonias oficiales a gran escala ni discursos institucionales. Sin embargo, en Okinawa esta fecha conserva un peso histórico profundo y silencioso: es el Día de la Fundación del Reino de Ryūkyū, el momento en que estas islas fueron reconocidas por primera vez como un Estado ante el mundo.

La conmemoración fue establecida por la Cooperativa de Turismo de la Prefectura de Okinawa, con sede en Naha, y cuenta con el reconocimiento formal de la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos. Su origen no responde a una creación moderna, sino a una fecha respaldada por documentos históricos.

En 1425, el emperador Xuande de la dinastía Ming envió una carta oficial en la que reconocía como rey a Sho Hashi, el líder que logró unificar el archipiélago. Ese documento quedó registrado en un archivo diplomático conocido como Rekidai Hoan, donde se consigna el 1 de febrero como el día en que el Reino de Ryukyu fue reconocido en el ámbito internacional. Es el testimonio más antiguo que confirma su existencia como entidad política y comercial.

El Reino de Ryukyu no fue un territorio aislado. Durante siglos actuó como puente entre China, Japón y el Sudeste Asiático, desarrollando una diplomacia propia y una cultura singular que aún hoy distingue a Okinawa del resto del país.

Cada 1 de febrero, esta memoria se reactiva con ceremonias religiosas y presentaciones artísticas en Ryūkyū Village, donde la música, la danza y los rituales evocan la época del antiguo reino. No es una celebración estridente, sino una reafirmación cultural serena.

La figura de Sho Hashi también sigue presente en Nanjo, su tierra natal, donde cada noviembre se celebra el Medio Maratón Sho Hashi, uniendo historia y presente a través del deporte.

El Día de la Fundación del Reino de Ryūkyū, celebrado el 1 de febrero, no busca nostalgia. Es un recordatorio de que Okinawa fue —y sigue siendo— mucho más que una prefectura: es un territorio con identidad propia, memoria viva y una historia que aún respira entre el mar, la música y el viento del sur.



