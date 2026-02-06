[tenki yohō] sábado 7 de febrero

El invierno no cede: frío persistente y jornadas de precaución en gran parte del país

📍Tōkyō | 6 de febrero

Mañana sábado será un país dividido por el clima, como si el archipiélago respirara en distintos ritmos al mismo tiempo. Desde el norte cubierto de frío hasta el sur templado y húmedo, el pronóstico no es solo una cifra: es una experiencia cotidiana que se cuela en las casas, en los trayectos al trabajo y en los silencios del invierno.

En Hokkaidō y el norte de Tōhoku, el día avanza bajo cielos grises y temperaturas que se mantienen bajo cero. La nieve, constante y paciente, vuelve a recordarle a la gente la fragilidad de la rutina: caminos resbalosos, jornadas de limpieza frente a casa, trenes que avanzan con cautela. Allí, el invierno no es noticia nueva, pero sí persistente, y cada mañana exige respeto y preparación.

Más al sur, en la costa del Mar del Japón, las nubes se acumulan con una pesadez conocida. Ciudades como Niigata, Kanazawa o Matsue viven otra jornada marcada por nieve intermitente y frío contenido. No hay dramatismo, pero sí cansancio: el cansancio de un invierno largo que se mide en capas de ropa, en paraguas siempre a mano y en la espera silenciosa de que el clima dé tregua.

En el centro del país, incluyendo Kantō y Chūbu, el invierno se presenta con contrastes. Tokio, Yokohama y Nagoya alternan entre nubes, breves momentos de sol y temperaturas frías pero manejables. Es un día para avanzar sin prisa, para observar el cielo desde la estación del tren y para recordar que incluso en la gran ciudad, el clima sigue marcando el pulso de la vida diaria.

En Kansai, Chūgoku y Shikoku, el ambiente se suaviza. Aunque el frío aún se siente por la mañana, aparecen intervalos de sol y lluvias aisladas que refrescan el aire. La vida cotidiana continúa: mercados abiertos, niños con mochilas pesadas, trabajadores que ajustan el abrigo al salir. No es un día extraordinario, pero sí uno que invita a resistir el invierno con calma.

Finalmente, en Kyūshū y Okinawa, el país parece cambiar de estación. Las temperaturas más altas y la presencia de lluvia o sol recuerdan que Japón también sabe ser cálido incluso en febrero. Allí, el invierno se vive de otra manera, casi como un eco lejano. En conjunto, el archipiélago atraviesa este 7 de febrero unido por el mismo cielo, diverso en su clima, pero compartiendo una misma sensación: la de avanzar, un día más, en medio de la estación más silenciosa del año.

Previsión por regiones

❄️ Hokkaidō

En Sapporo, Kitami y Kushiro, el día se mantiene muy frío, con temperaturas máximas entre -4 °C y -1 °C y mínimas que descienden hasta -11 °C. Predominan intervalos de sol con nubes, pero el aire gélido y el riesgo de superficies congeladas siguen siendo una constante.

Aomori, ya en Tōhoku norte, continúa bajo nieve persistente, con valores cercanos a -4 °C / -7 °C, reforzando el llamado a extremar precauciones en carreteras y zonas rurales.

🌨️ Región de Tōhoku

En Sendai y Fukushima, el clima oscila entre nubes y claros, con temperaturas bajas pero estables: máximas de 1–2 °C y mínimas cercanas a -3 °C. Existe baja probabilidad de precipitaciones, pero el frío matinal y nocturno puede generar heladas locales, especialmente en zonas interiores.

☁️ Hokuriku y costa del Mar del Japón

Niigata y Kanazawa mantienen un patrón invernal típico: cielos cubiertos, nieve intermitente y temperaturas cercanas al punto de congelación (máximas entre 0–3 °C, mínimas hasta -1 °C).

En Matsue, la jornada se presenta nublada, con frío constante, sin lluvias intensas, pero con sensación térmica baja.

🌥️ Chūbu y región central

En Nagano, el frío se mantiene con máximas cercanas a 0 °C y mínimas de -2 °C, mientras que Nagoya, Tsu y Shizuoka experimentan un ambiente más estable, con intervalos de sol, posibilidad de lluvia aislada y temperaturas que suben hasta 9 °C, con mínimas de 3–6 °C.

Es una región de transición donde el invierno comienza a suavizarse durante el día, pero sigue siendo riguroso al amanecer.

🌤️ Kantō

En Tokio, Yokohama y Mito, predomina el tiempo parcialmente nublado, con momentos soleados. Las temperaturas máximas rondan los 5–6 °C, y las mínimas se sitúan entre 0 y 4 °C. No se esperan lluvias significativas, aunque el aire frío y seco continúa siendo protagonista, aumentando el riesgo de resfriados y piel seca.

🌦️ Kansai

Osaka registra nubes con probabilidad de lluvia ligera, temperaturas más suaves (hasta 8 °C, mínima 3 °C), mientras Kōchi y Takamatsu alternan entre sol y nubes, con máximas de 14 °C y mínimas cercanas a 5 °C. Es una jornada invernal moderada, sin fenómenos extremos, pero con humedad variable.

🌧️ Chūgoku

En Hiroshima y Fukuoka, el cielo permanece mayormente nublado, con posibilidad de lluvias débiles. Las temperaturas se sitúan entre 9–11 °C de máxima y 4–6 °C de mínima, generando un ambiente frío pero llevadero.

☀️🌧️ Kyūshū

Kumamoto y Kagoshima disfrutan de un clima más templado, con intervalos de sol, aunque no se descartan lluvias aisladas. Las máximas alcanzan los 13–14 °C, con mínimas entre 6 y 10 °C, marcando una clara diferencia respecto al norte del país.

🌴🌧️ Okinawa

En Naha y Yonaguni, el invierno casi desaparece. Se esperan lluvias intermitentes, humedad elevada y temperaturas altas para la temporada, con máximas de 22–24 °C y mínimas cercanas a 19–20 °C.

🧣 Consejos prácticos

Norte y Mar del Japón: usar calzado antideslizante, evitar traslados nocturnos innecesarios y vigilar acumulación de nieve.

Centro y Kantō: abrigarse bien por la mañana y la noche; hidratarse y proteger la piel del aire seco.

Oeste y sur: llevar paraguas ligero y ropa adaptable a cambios de temperatura.

Todo Japón: revisar el pronóstico local antes de salir y planificar traslados con tiempo.

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

