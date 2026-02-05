[tenki yohō] viernes 6 de febrero

Abrigos, paraguas y móviles en mano: el clima dicta el ritmo del día

📍Tōkyō | 5 de febrero

Japón recibirá este viernes con un escenario meteorológico claramente dividido, donde el clima vuelve a marcar diferencias nítidas entre regiones. Mientras el lado del Pacífico avanza hacia una jornada mayormente estable, con cielos despejados y temperaturas relativamente moderadas para el invierno, otras zonas del país continúan bajo un patrón más severo, propio de esta época del año.

En contraste, el mar de Japón, el norte del archipiélago y las islas más alejadas permanecen expuestos a la entrada de aire frío, que favorece la persistencia de nubosidad densa y la aparición de nieve o lluvias intermitentes, especialmente durante las primeras horas del día. En estas regiones, el invierno sigue mostrando su rostro más riguroso, condicionando la movilidad y las actividades cotidianas.

En calles, estaciones y avenidas, la escena se repite sin excepción: personas bien abrigadas detienen su paso para mirar la pantalla del móvil, consultando la previsión antes de continuar. Paraguas, bufandas y abrigos forman parte del paisaje urbano de la mañana, en un país donde el clima, una vez más, impone la necesidad de anticiparse y actuar con cautela.

🧭 Previsión por regiones:

❄️ Hokkaidō

Sapporo : Nieve débil intermitente. 0 °C / −5 °C

Kitami : Despejado pero gélido. −1 °C / −10 °C

Kushiro: Sol con frío intenso. 2 °C / −2 °C

📌 Sensación térmica baja, superficies resbaladizas y visibilidad reducida en horas de la mañana.

🌨️ Tōhoku

Aomori : Nieve ocasional. −1 °C / −2 °C

Sendai : Nubes y lluvia aislada. 14 °C / 4 °C

Fukushima: Parcialmente nublado. 9 °C / 4 °C

☁️ Hokuriku · Mar de Japón

Niigata : Nubes con posibles chubascos. 4 °C / 4 °C

Kanazawa : Nublado, riesgo de lluvia débil. 7 °C / 6 °C

Matsue: Cielo cubierto con lluvia. 10 °C / 6 °C

🌤️ Kantō – Koshin

Tokio : Soleado. 16 °C / 4 °C

Yokohama : Despejado. 15 °C / 5 °C

Mito : Sol estable. 16 °C / −1 °C

Nagano : Mayormente soleado. 8 °C / −2 °C

🌤️ Chūbu

Nagano : Sol con frío matinal. 8 °C / −2 °C

Nagoya : Mayormente soleado. 14 °C / 3 °C

Shizuoka : Cielo despejado. 18 °C / 4 °C

Tsu: Nubes y lluvia aislada. 14 °C / 4 °C

☀️ Kansai

Osaka : Soleado. 14 °C / 5 °C

Kobe : Sol y estabilidad. 14 °C / 6 °C

Kyoto: Cielo claro, frío temprano. 14 °C / 3 °C

🌤️ Chūgoku

Hiroshima : Sol. 15 °C / 6 °C

Matsue: Lluvia y nublado: 10 °C / 6 °C

🌦️ Shikoku

Takamatsu : Nubes y lluvia ocasional. 14 °C / 6 °C

Kochi: Intervalos de sol. 18 °C / 6 °C

🌤️ Kyūshū

Fukuoka : Soleado. 13 °C / 8 °C

Kumamoto : Nubes con lluvia débil. 14 °C / 6 °C

Kagoshima: Nubes y claros. 16 °C / 10 °C

🌴 Okinawa

Naha : Nublado con lluvias. 24 °C / 18 °C

Yonaguni: Lluvia persistente. 23 °C / 21 °C

🧣 Consejos

Abrigo por capas : imprescindible en el norte y zonas interiores.

Atención a la nieve y hielo en Hokkaidō y Tōhoku.

Paraguas a mano en Hokuriku, Shikoku, Okinawa y puntos del oeste.

Cuidado con la amplitud térmica en Kantō y Kansai: mañanas frías, tardes templadas.

Hidratarse y proteger garganta: aire seco en zonas soleadas.

