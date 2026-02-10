[fudōiwaisetsu] La ley ya no mira la fama

No hubo consentimiento: la acusación contra Haga Kenji que pone fin al silencio

📍Okinawa | 10 de febrero

La policía de la prefectura de Okinawa informó este lunes de la detención del extalento televisivo Haga Kenji, cuyo nombre legal es Tōma Mikio (64), bajo la sospecha de cometer actos obscenos sin consentimiento contra dos mujeres. El arresto se produjo tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por las presuntas víctimas.

Según fuentes cercanas al caso, los hechos habrían ocurrido en marzo del año pasado en un establecimiento de restauración dentro de la prefectura. Haga y las dos mujeres se conocían previamente. Durante el encuentro, el sospechoso habría tocado el cuerpo de ambas mujeres sin su consentimiento y, en el caso de una de ellas, intentado besarla. Tras recibir la denuncia, la policía recopiló testimonios y pruebas, lo que derivó en la detención del sospechoso en febrero de este año.

Haga es originario de Okinawa y debutó en el mundo del espectáculo en 1981 con el musical The Fantasticks. Alcanzó gran popularidad en la década de 1980 como integrante del segmento juvenil del programa “Waratte Iitomo!”de Fuji TV. Posteriormente participó en producciones destacadas, como el drama histórico de NHK “Hōjō Tokimune”(2001) y la serie de TBS “Kiraware Matsuko no Isshō” (2006).

En el ámbito personal, Haga contrajo matrimonio en 2006 con una mujer ajena al espectáculo, de quien se divorció en 2016. Las autoridades continúan con las diligencias del caso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes, mientras el sospechoso queda a disposición de la justicia.

🧾 Marco legal aplicable

📌 Delito principal imputado

Kanji Rōmaji Traducción Desglose y significado legal 不同意わいせつ Fudōi waisetsu Actos obscenos sin consentimiento Delito introducido y reforzado tras la reforma del Código Penal japonés. Sanciona cualquier contacto sexual de carácter obsceno realizado sin consentimiento claro, independientemente de la relación previa entre agresor y víctima. わいせつ行為 Waisetsu kōi Acto obsceno Incluye tocamientos corporales con connotación sexual, intentos de beso forzado u otras conductas que vulneren la dignidad sexual. 同意 Dōi Consentimiento Debe ser expreso, libre y verificable. La ausencia de resistencia no equivale a consentimiento según la interpretación actual de la ley.

⚖️ Código Penal japonés

📖 Artículos relevantes

Artículo Kanji Rōmaji Contenido clave Art. 176 不同意わいせつ罪 Fudōi waisetsu-zai Penaliza actos obscenos sin consentimiento. Pena: hasta 6 años de prisión o multa penal, según gravedad. Art. 177 不同意性交罪 Fudōi seikō-zai Aplica cuando existe acceso sexual. No imputado en este caso, pero relacionado. Art. 179 心神喪失・抗拒不能 Shinshin sōshitsu / kōkyo funō Agravantes cuando la víctima no puede resistir o expresar voluntad clara.

🔎 Punto clave:

La ley no exige violencia explícita. Basta la ausencia de consentimiento para que el delito se configure.

👥 Situación procesal del sospechoso

Término Kanji Rōmaji Explicación 容疑者 Yōgisha Sospechoso Persona detenida bajo sospecha formal, aún sin condena. 逮捕 Taiho Detención Arresto autorizado tras reunir indicios suficientes. 被害届 Higai-todoke Denuncia de la víctima Documento clave que activa la investigación penal.

🧠 Puntos legales importantes

❗ Conocerse previamente no elimina el delito

❗ Intentar besar también puede ser delito

❗ La denuncia posterior es válida aunque el hecho sea pasado

❗ La edad o fama del sospechoso no atenúan la responsabilidad

