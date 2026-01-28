[sagizai] Identidades robadas, bancos engañados

El fraude invisible: cómo una tarjeta falsa abrió la puerta a varios miles de millones de yenes

📍Tōkyō | 28 de enero

Cuatro hombres fueron arrestados por la Policía Metropolitana tras ser acusados de abrir cuentas bancarias con tarjetas My Number falsificadas y utilizar las tarjetas de crédito asociadas para realizar compras y obtener préstamos, con un daño estimado de seis mil millones de yenes.

■ Mismo rostro, nombres distintos

Los detenidos son Hayashi Shigeki (52), Tanaka Ichiro (68) y otros dos hombres, todos sin ocupación conocida.

Según la investigación, entre mayo y junio de 2021 habrían usado tarjetas My Number falsificadas para abrir cuentas bancarias y obtener de manera fraudulenta tarjetas de cajero automático.

Entre las tarjetas incautadas había varias con la misma fotografia, pero con nombres diferentes, un detalle que encendió las alertas de los investigadores. La policia ahora intenta esclarecer como obtuvieron estas tarjetas falsificadas y si existe una red mas amplia detras del caso.

■ 168 cuentas bancarias, un fraude acumulado

De acuerdo con fuentes de la investigacion, el grupo logro abrir 168 cuentas bancarias en nueve instituciones financieras.

Con las tarjetas de credito vinculadas, realizaron compras y tambien pidieron dinero a financieras de consumo, acumulando un fraude que podria alcanzar los seis mil millones de yenes.

Operacion tras operacion, el monto crecio sin llamar demasiado la atencion al inicio, hasta que el patron de movimientos revelo la magnitud del engano.

■ La confianza en el sistema, en el centro del debate

La tarjeta My Number fue creada para facilitar tramites administrativos y financieros. Sin embargo, este caso muestra como esa confianza en el sistema puede ser explotada cuando la verificacion falla.

La Policia Metropolitana de Tokio continua investigando:

el origen de las tarjetas falsificadas

posibles fallas en los procesos de verificacion bancaria

y si existen otros casos similares aun no detectados

Detras de ventanillas tranquilas y procedimientos cotidianos, se escondia un fraude a gran escala.

Este caso deja una pregunta abierta: como equilibrar la comodidad de los sistemas digitales con una seguridad realmente efectiva.

🧾 Marco legal aplicable

Kanji Rōmaji Traducción al español Explicación clara 詐欺罪 sagi-zai Delito de fraude Engañar a otra persona para obtener dinero, bienes o beneficios económicos de forma ilegal. 有印私文書偽造罪 yūin shibunsho gizo-zai Falsificación de documentos privados con sello Fabricar o alterar documentos oficiales o privados con apariencia auténtica, como tarjetas de identificación. 偽造公文書行使罪 gizo kōbunsho kōshi-zai Uso de documentos públicos falsificados Utilizar conscientemente documentos oficiales falsos para realizar trámites o engañar a terceros. 不正作出支払用カード電磁的記録罪 fusei sakushutsu shiharaiyō kādo denjiteki kiroku-zai Creación ilegal de datos electrónicos de tarjetas de pago Crear o manipular datos digitales de tarjetas bancarias o de crédito sin autorización. 電子計算機使用詐欺罪 denshi keisanki shiyō sagi-zai Fraude mediante uso de sistemas informáticos Obtener beneficios económicos utilizando sistemas electrónicos de forma fraudulenta. 犯罪収益移転防止法 hanzai shūeki iten bōshi-hō Ley de prevención del lavado de dinero Ley que obliga a bancos y financieras a verificar identidad y vigilar transacciones sospechosas

🧩 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado マイナンバーカード mainanbā kādo マイナンバー (número personal) + カード (tarjeta) Documento oficial japonés de identificación con chip IC. 偽造 gizo 偽 (falso) + 造 (fabricar) Fabricación o alteración fraudulenta. 銀行口座 ginkō kōza 銀行 (banco) + 口座 (cuenta) Cuenta bancaria. 紐づく himodzuku 紐 (atar) + づく (vincular) Estar asociado o vinculado a otro servicio. クレジットカード kurejitto kādo — Tarjeta de crédito. 消費者金融 shōhisha kin’yū 消費者 (consumidor) + 金融 (finanzas) Empresas de préstamos personales. 詐取 sashi 詐 (engaño) + 取 (obtener) Obtener algo mediante fraude. 入手ルート nyūshu rūto 入手 (obtener) + ルート (ruta) Origen o canal de obtención.

