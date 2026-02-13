[kinenbi]   Myōji seitei

Del miedo a los impuestos a la identidad moderna: la historia de los apellidos en Japón
📍Tōkyō | 13 de febrero
Hoy viernes marca una fecha poco conocida pero decisiva en la historia social de Japón: el día en que el gobierno obligó a toda la población a adoptar un apellido.
Hoy puede parecer algo natural. Pero durante siglos, tener apellido fue un privilegio reservado a una minoría.
🏯 En el período Edo: el apellido era poder
Durante el período Edo (1603-1868), solo la nobleza y los samuráis utilizaban oficialmente apellido.
Campesinos, artesanos y comerciantes solían identificarse únicamente por su nombre de pila o por el lugar donde vivían. El apellido era un símbolo de estatus, linaje y autoridad.
No era solo una palabra: era una marca de posición social.
🏛 1870: primero se permitió
Con la Restauración Meiji y el inicio de la modernización del país, el nuevo gobierno necesitaba organizar mejor a la población.
El 19 de septiembre de 1870, se promulgó el decreto llamado Heimin Myōji Kyoka Rei (Decreto que permitía a los plebeyos adoptar apellido).
El mensaje era claro:
“Los ciudadanos comunes pueden usar apellido.”
Sin embargo, casi nadie lo hizo.
⚠ ¿Por qué la gente no quería apellido?
Varias razones explican la resistencia:
-
Muchas personas no sabían leer ni escribir.
-
Existía desconfianza hacia el nuevo gobierno Meiji.
-
Circulaba el rumor de que adoptar apellido implicaría pagar más impuestos.
Para una población que acababa de salir del sistema feudal, el apellido no se percibía como un derecho, sino como un posible riesgo.
📅 13 de febrero de 1875: se vuelve obligatorio
Ante la falta de respuesta, el gobierno dio un paso más firme.
El 13 de febrero de 1875, se promulgó el Heimin Myōji Hisshō Gimu Rei, decreto que obligaba a todos los ciudadanos a adoptar un apellido.
La orden fue directa:
“Todo plebeyo debe portar apellido. Quien no lo tenga, deberá crear uno nuevo.”
Así nació oficialmente la sociedad japonesa moderna con apellidos universales.
😅 Ingenio popular: cómo nacieron muchos apellidos
No todos sabían qué apellido elegir. De esa confusión surgieron historias curiosas:
-
Un hombre conocido por beber mucho adoptó el apellido Sakamaki (“enrollado por el sake”).
-
Otro, famoso por su debilidad por las mujeres, eligió Meraku (“placer femenino”).
-
Muchos tomaron nombres de montañas, ríos, campos o aldeas cercanas.
Así, los apellidos japoneses comenzaron a reflejar paisajes, oficios y hasta rasgos personales.
📌 Dos fechas importantes
-
19 de septiembre: Día del Apellido (cuando se permitió usarlo).
-
13 de febrero: Día de la Institución del Apellido (cuando se volvió obligatorio).
Ambas fechas simbolizan el tránsito de Japón desde un sistema feudal hacia un Estado moderno.
🧭 Más que un nombre: el nacimiento del Japón moderno
La obligación de adoptar apellido permitió:
-
Crear un sistema de registro familiar (koseki).
-
Organizar la recaudación fiscal.
-
Implementar el servicio militar.
-
Construir una administración nacional eficiente.
Tener apellido significó convertirse oficialmente en ciudadano del nuevo Japón.
👥 Los apellidos más comunes en Japón
Según datos de 2023 (Reiwa 5), los apellidos con más personas son:
-
佐藤 (Satō) – aprox. 1,84 millones
-
鈴木 (Suzuki) – aprox. 1,78 millones
-
高橋 (Takahashi) – aprox. 1,39 millones
-
田中 (Tanaka) – aprox. 1,32 millones
-
伊藤 (Itō) – aprox. 1,06 millones
Estos cinco apellidos juntos representan a una enorme parte de la población japonesa y siguen apareciendo de manera constante en censos, registros escolares y listados oficiales.
🏞️ Origen de muchos apellidos
-
Geografía local – nombres de montañas, ríos, campos.
-
田中 (Tanaka) → “el campo de arroz en medio”
-
山本 (Yamamoto) → “al pie de la montaña”
-
川村 (Kawamura) → “la aldea junto al río”
-
-
Paisajes y naturaleza – elementos visibles en la vida rural.
-
松本 (Matsumoto) → “al pie del pino”
-
林 (Hayashi) → “bosquecillo”
-
石田 (Ishida) → “campo de piedras”
-
-
Profesiones o roles sociales
-
鍛冶 (Kaji) → “herrero”
-
漁師 (Ryōshi) → “pescador” (menos común como apellido, más como oficio)
-
商人 (Shōnin) → “mercader”
-
-
Referencias honoríficas o aspiracionales
-
幸田 (Kōda) → “campo de la felicidad”
-
勇気 (Yūki) → “valor, coraje”
-
長谷川 (Hasegawa) → “el largo valle con río”
-
🗾 Ejemplos regionales
-
Tohoku (norte): muchos apellidos vinculados a paisajes extensos y ríos → Endō (遠藤 “campo lejano”), Kitagawa(北川 “río del norte”).
-
Kansai (Kyoto/Osaka): fuerte influencia de templos y clanes históricos → Fujiwara, Nakatani, Shimizu.
-
Kyushu: apellidos ligados a puertos y al mar → Umino (海野 “gente del mar”), Funakoshi (舟越 “cruzar en barco”).
-
Okinawa: tradición distinta, con apellidos de sonido peculiar → Higa, Kina, Arakaki, muchos con raíces en el idioma ryukyense.
🧾 Curiosidad práctica
-
En aldeas pequeñas, muchas familias escogían el mismo apellido relacionado con el paisaje local. Por ejemplo, si había un gran campo central, muchos se registraban como Tanaka (田中).
-
De ahí que hoy existan tantos apellidos repetidos en Japón: son producto de decisiones colectivas en pueblos enteros.
📰 En perspectiva
Detrás de cada apellido japonés hay una historia que comienza en el siglo XIX.
El 13 de febrero no solo recuerda una norma administrativa, sino un momento en que millones de personas pasaron de ser súbditos anónimos a formar parte de un Estado moderno con identidad registrada.
Un simple apellido marcó el inicio de una nueva era.
Términos clave
|Kanji
|Rōmaji
|Desglose
|Significado
|苗字制定記念日
|Myōji Seitei Kinenbi
|苗字 (apellido) + 制定 (establecimiento/creación legal) + 記念日 (día conmemorativo)
|Día que conmemora la instauración obligatoria del apellido en Japón
|平民苗字許可令
|Heimin Myōji Kyoka Rei
|平民 (plebeyo) + 苗字 (apellido) + 許可 (permiso) + 令 (decreto)
|Decreto de 1870 que permitió a los ciudadanos comunes usar apellido
|平民苗字必称義務令
|Heimin Myōji Hisshō Gimu Rei
|平民 (plebeyo) + 苗字 (apellido) + 必称 (obligatorio portar) + 義務 (deber) + 令 (decreto)
|Decreto de 1875 que obligó a todos los ciudadanos a adoptar apellido
|太政官布告
|Dajōkan Fukoku
|太政官 (Gran Consejo de Estado) + 布告 (proclamación)
|Proclamación oficial del gobierno central en la era Meiji
|明治政府
|Meiji Seifu
|明治 (era Meiji) + 政府 (gobierno)
|Gobierno del período Meiji (1868–1912)
|戸籍制度
|Koseki Seido
|戸籍 (registro familiar) + 制度 (sistema)
|Sistema oficial de registro civil y familiar en Japón
|武士
|Bushi
|武 (militar) + 士 (guerrero)
|Samurai; clase guerrera que tradicionalmente tenía apellido
|近代国家
|Kindai Kokka
|近代 (moderno) + 国家 (Estado)
|Estado moderno con estructura administrativa centralizada
🖋 Contexto interpretativo
Estos términos no solo representan decretos administrativos, sino la transformación estructural del Japón del siglo XIX. La obligatoriedad del apellido permitió consolidar el sistema de registro familiar (koseki), esencial para la tributación, el servicio militar y la administración estatal.
La adopción universal del apellido fue una pieza clave en la construcción del Japón moderno.
