[tenki yohō] sábado 14 de febrero

Fuertes diferencias de temperatura obligan a adaptar vestimenta y precauciones según región
📍Tōkyō | 13 de febrero
Este sábado Japón vivirá un día marcado por fuertes contrastes térmicos entre el norte y el extremo sur del archipiélago. Mientras Hokkaido seguirá bajo un ambiente invernal riguroso, Okinawa experimentará temperaturas casi primaverales. A continuación, el detalle región por región con explicaciones claras para planificar el día.
❄️ HOKKAIDO – Frío intenso y contrastes térmicos
📍 Sapporo
🌤 Parcialmente nublado
Máxima: 4°C | Mínima: -3°C
Ambiente frío, especialmente por la mañana. Aunque el sol aparecerá por momentos, el aire seguirá siendo invernal. Atención a posibles superficies congeladas al amanecer.
📍 Kushiro
⛅ Parcialmente nublado
Máxima: 1°C | Mínima: -6°C
Frío más severo que en Sapporo. Las temperaturas bajo cero dominarán gran parte del día. Ideal usar ropa térmica completa.
🌤 TOHOKU – Frío moderado con sol intermitente
📍 Sendai
⛅ Parcialmente nublado
Máxima: 13°C | Mínima: 4°C
Día relativamente templado para febrero en esta zona. Mañana fresca, tarde agradable con algo de sol.
🌤 HOKURIKU Y COSTA DEL MAR DE JAPÓN – Cielos variables
📍 Niigata
🌤 Mayormente soleado con algunas nubes
Máxima: 12°C | Mínima: 1°C
Inicio frío pero tarde confortable. No se observan precipitaciones.
📍 Kanazawa
⛅ Parcialmente nublado
Máxima: 14°C | Mínima: 2°C
Día estable, con sensación fresca por la mañana y agradable al mediodía.
☀️ KANTO – Tiempo estable y agradable
📍 Tokio
☀️ Soleado con algunas nubes altas
Máxima: 16°C | Mínima: 3°C
Uno de los puntos más templados del centro del país. Ideal para actividades al aire libre. Mañana fría, tarde muy cómoda.
☀️ CHUBU Y KANSAI – Ambiente templado
📍 Nagoya
☀️ Soleado
Máxima: 14°C | Mínima: 1°C
Diferencia marcada entre mañana fría y tarde más templada.
📍 Osaka
⛅ Parcialmente nublado
Máxima: 15°C | Mínima: 1°C
Clima estable, sensación agradable en horas centrales.
🌤 CHUGOKU – Temperaturas suaves
📍 Hiroshima
⛅ Parcialmente nublado
Máxima: 15°C | Mínima: 2°C
Día sin lluvias previstas. Temperatura cómoda durante la tarde.
🌦 SHIKOKU – Nubes variables
📍 Kochi
⛅ Parcialmente nublado
Máxima: 17°C | Mínima: 2°C
Uno de los puntos más templados del sur de Honshu y Shikoku. Ambiente casi primaveral durante el día.
🌦 KYUSHU – Nubosidad y posibilidad de lluvia ligera
📍 Fukuoka
🌦 Nubes con probabilidad de lluvia ocasional
Máxima: 15°C | Mínima: 3°C
Conviene llevar paraguas ligero. No se prevén lluvias intensas, pero sí posibles chubascos aislados.
📍 Kagoshima
🌦 Nubes y lluvia ocasional
Máxima: 16°C | Mínima: 5°C
Ambiente más húmedo. Sensación térmica ligeramente inferior por efecto de la lluvia.
🌺 OKINAWA – Calor subtropical
📍 Naha
☀️ Soleado
Máxima: 23°C | Mínima: 15°C
Clima muy agradable, casi veraniego comparado con el resto del país.
📍 Yonagunijima
⛅ Parcialmente nublado
Máxima: 26°C | Mínima: 20°C
La zona más cálida del archipiélago. Ambiente completamente subtropical.
🌡 Resumen general
-
Mayor contraste térmico: Kushiro (-6°C mínima) vs Yonagunijima (26°C máxima).
-
Zona más fría: Hokkaido oriental.
-
Zona más cálida: Islas del extremo sur (Okinawa).
-
Centro del país: Condiciones estables, ideales para actividades al aire libre.
-
Kyushu: Posibles lluvias ligeras, sin alertas significativas.
🧥 Recomendaciones para residentes extranjeros:
-
En el norte: ropa térmica, guantes y precaución por hielo matinal.
-
En Kanto y Kansai: abrigo ligero suficiente para la mañana.
-
En Okinawa: vestimenta ligera, protector solar recomendable.
-
En Kyushu: paraguas compacto.
📘 Cuadro de términos clave del pronóstico
|Kanji
|Rōmaji
|Desglose
|Significado en español
|天気予報
|tenki yohō
|天気 (tenki: clima) + 予報 (yohō: pronóstico)
|Pronóstico del tiempo
|最高気温
|saikō kion
|最高 (más alto) + 気温 (temperatura)
|Temperatura máxima
|最低気温
|saitei kion
|最低 (más bajo) + 気温 (temperatura)
|Temperatura mínima
|曇り
|kumori
|—
|Nublado
|晴れ
|hare
|—
|Soleado
|雨
|ame
|—
|Lluvia
|一部曇り
|ichibu kumori
|一部 (parcial) + 曇り (nublado)
|Parcialmente nublado
|気温差
|kionsa
|気温 (temperatura) + 差 (diferencia)
|Diferencia térmica
|路面凍結
|romen tōketsu
|路面 (superficie vial) + 凍結 (congelación)
|Congelamiento del pavimento
|冬型の気圧配置
|fuyugata no kiatsu haichi
|冬型 (tipo invernal) + 気圧 (presión) + 配置 (configuración)
|Patrón atmosférico invernal típico
|高気圧
|kōkiatsu
|高 (alta) + 気圧 (presión)
|Alta presión
|低気圧
|teikiatsu
|低 (baja) + 気圧 (presión)
|Baja presión
