[tenki yohō] sábado 14 de febrero

Fuertes diferencias de temperatura obligan a adaptar vestimenta y precauciones según región

📍Tōkyō | 13 de febrero

Este sábado Japón vivirá un día marcado por fuertes contrastes térmicos entre el norte y el extremo sur del archipiélago. Mientras Hokkaido seguirá bajo un ambiente invernal riguroso, Okinawa experimentará temperaturas casi primaverales. A continuación, el detalle región por región con explicaciones claras para planificar el día.

❄️ HOKKAIDO – Frío intenso y contrastes térmicos

📍 Sapporo

🌤 Parcialmente nublado

Máxima: 4°C | Mínima: -3°C

Ambiente frío, especialmente por la mañana. Aunque el sol aparecerá por momentos, el aire seguirá siendo invernal. Atención a posibles superficies congeladas al amanecer.

📍 Kushiro

⛅ Parcialmente nublado

Máxima: 1°C | Mínima: -6°C

Frío más severo que en Sapporo. Las temperaturas bajo cero dominarán gran parte del día. Ideal usar ropa térmica completa.

🌤 TOHOKU – Frío moderado con sol intermitente

📍 Sendai

⛅ Parcialmente nublado

Máxima: 13°C | Mínima: 4°C

Día relativamente templado para febrero en esta zona. Mañana fresca, tarde agradable con algo de sol.

🌤 HOKURIKU Y COSTA DEL MAR DE JAPÓN – Cielos variables

📍 Niigata

🌤 Mayormente soleado con algunas nubes

Máxima: 12°C | Mínima: 1°C

Inicio frío pero tarde confortable. No se observan precipitaciones.

📍 Kanazawa

⛅ Parcialmente nublado

Máxima: 14°C | Mínima: 2°C

Día estable, con sensación fresca por la mañana y agradable al mediodía.

☀️ KANTO – Tiempo estable y agradable

📍 Tokio

☀️ Soleado con algunas nubes altas

Máxima: 16°C | Mínima: 3°C

Uno de los puntos más templados del centro del país. Ideal para actividades al aire libre. Mañana fría, tarde muy cómoda.

☀️ CHUBU Y KANSAI – Ambiente templado

📍 Nagoya

☀️ Soleado

Máxima: 14°C | Mínima: 1°C

Diferencia marcada entre mañana fría y tarde más templada.

📍 Osaka

⛅ Parcialmente nublado

Máxima: 15°C | Mínima: 1°C

Clima estable, sensación agradable en horas centrales.

🌤 CHUGOKU – Temperaturas suaves

📍 Hiroshima

⛅ Parcialmente nublado

Máxima: 15°C | Mínima: 2°C

Día sin lluvias previstas. Temperatura cómoda durante la tarde.

🌦 SHIKOKU – Nubes variables

📍 Kochi

⛅ Parcialmente nublado

Máxima: 17°C | Mínima: 2°C

Uno de los puntos más templados del sur de Honshu y Shikoku. Ambiente casi primaveral durante el día.

🌦 KYUSHU – Nubosidad y posibilidad de lluvia ligera

📍 Fukuoka

🌦 Nubes con probabilidad de lluvia ocasional

Máxima: 15°C | Mínima: 3°C

Conviene llevar paraguas ligero. No se prevén lluvias intensas, pero sí posibles chubascos aislados.

📍 Kagoshima

🌦 Nubes y lluvia ocasional

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Ambiente más húmedo. Sensación térmica ligeramente inferior por efecto de la lluvia.

🌺 OKINAWA – Calor subtropical

📍 Naha

☀️ Soleado

Máxima: 23°C | Mínima: 15°C

Clima muy agradable, casi veraniego comparado con el resto del país.

📍 Yonagunijima

⛅ Parcialmente nublado

Máxima: 26°C | Mínima: 20°C

La zona más cálida del archipiélago. Ambiente completamente subtropical.





🌡 Resumen general

Mayor contraste térmico: Kushiro (-6°C mínima) vs Yonagunijima (26°C máxima).

Zona más fría: Hokkaido oriental.

Zona más cálida: Islas del extremo sur (Okinawa).

Centro del país: Condiciones estables, ideales para actividades al aire libre.

Kyushu: Posibles lluvias ligeras, sin alertas significativas.





🧥 Recomendaciones para residentes extranjeros:

En el norte: ropa térmica, guantes y precaución por hielo matinal.

En Kanto y Kansai: abrigo ligero suficiente para la mañana.

En Okinawa: vestimenta ligera, protector solar recomendable.

En Kyushu: paraguas compacto.

📘 Cuadro de términos clave del pronóstico

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 天気予報 tenki yohō 天気 (tenki: clima) + 予報 (yohō: pronóstico) Pronóstico del tiempo 最高気温 saikō kion 最高 (más alto) + 気温 (temperatura) Temperatura máxima 最低気温 saitei kion 最低 (más bajo) + 気温 (temperatura) Temperatura mínima 曇り kumori — Nublado 晴れ hare — Soleado 雨 ame — Lluvia 一部曇り ichibu kumori 一部 (parcial) + 曇り (nublado) Parcialmente nublado 気温差 kionsa 気温 (temperatura) + 差 (diferencia) Diferencia térmica 路面凍結 romen tōketsu 路面 (superficie vial) + 凍結 (congelación) Congelamiento del pavimento 冬型の気圧配置 fuyugata no kiatsu haichi 冬型 (tipo invernal) + 気圧 (presión) + 配置 (configuración) Patrón atmosférico invernal típico 高気圧 kōkiatsu 高 (alta) + 気圧 (presión) Alta presión 低気圧 teikiatsu 低 (baja) + 気圧 (presión) Baja presión

