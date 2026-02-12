[tenki yohō] viernes 13 de febrero

Japón despierta dividido en dos estaciones: Hokkaido bajo cero mientras Okinawa roza los 21°C en un contraste térmico

📍Tōkyō | 12 de febrero

Este viernes Japón presenta un contraste climático muy marcado entre regiones. Mientras Hokkaido sigue bajo temperaturas claramente invernales, el oeste y el sur del país disfrutan de condiciones más templadas y soleadas. Para quienes viven aquí —especialmente residentes extranjeros que aún se adaptan al clima japonés— será un día de cambios térmicos importantes entre la mañana y la tarde.

Veamos región por región.

❄️ Hokkaido: invierno firme y mañanas bajo cero

Sapporo: 1°C / -7°C

Kushiro: 2°C / -9°C

El norte del país continúa con ambiente plenamente invernal. En Sapporo se esperan nevadas débiles o cielos mayormente nublados, con máxima apenas sobre cero y una mínima de -7°C. Kushiro será aún más frío durante la madrugada, descendiendo hasta -9°C.

🔎 Recomendación:

Atención a carreteras congeladas en primeras horas.

Uso indispensable de abrigo térmico, guantes y protección facial contra el viento.

Cuidado con superficies resbaladizas al salir temprano.

🌥️ Región del Mar de Japón: nubes y algo de lluvia

Niigata: 9°C / 1°C

Kanazawa: 11°C / 2°C

Niigata presenta probabilidad de lluvia y cielo cubierto, típico del flujo de aire húmedo proveniente del Mar de Japón en invierno. Kanazawa alternará entre nubes y claros, con temperaturas frescas pero menos extremas.

🔎 Recomendación:

Llevar paraguas en Niigata.

Abrigo ligero durante el día, pero ropa más térmica en la mañana y noche.

🌤️ Región de Tohoku y Kanto: sol con aire frío matinal

Sendai: 9°C / -1°C

Tokio: 12°C / 3°C

En Sendai, aunque el día tendrá intervalos soleados, la mínima bajará bajo cero. Tokio disfrutará de cielo parcialmente despejado, con una máxima agradable de 12°C, pero la madrugada seguirá siendo fría.

🔎 Para quienes viven en Tokio:

La sensación térmica matinal puede ser más baja debido al viento. La diferencia entre mañana y tarde será notable. Es recomendable vestirse en capas.

☀️ Centro y Kansai: tiempo estable y templado

Nagoya: 14°C / 1°C

Osaka: 12°C / 1°C

Cielos mayormente despejados en la región central. Nagoya alcanzará 14°C, sensación más cercana a inicios de primavera durante la tarde. Sin embargo, la madrugada seguirá fría.

🔎 Consejo práctico:

Ideal para actividades al aire libre al mediodía, pero no confiarse: la diferencia térmica diaria supera los 10 grados.

🌞 Chugoku y Shikoku: ambiente agradable

Hiroshima: 14°C / 1°C

Kochi: 16°C / 1°C

Sol predominante. Kochi destaca con una máxima de 16°C, claramente más templada que el promedio invernal. La radiación solar será más fuerte al mediodía.

🌞 Kyushu: temperaturas casi primaverales

Fukuoka: 16°C / 3°C

Kagoshima: 16°C / 3°C

Ambiente estable y soleado. Las máximas de 16°C permitirán sentir un anticipo de primavera, especialmente en zonas costeras.

🌺 Okinawa: clima suave y subtropical

Naha: 21°C / 13°C

Okinawa se mantiene como la región más cálida del país. Con 21°C de máxima, el clima será muy cómodo. Ideal para actividades al aire libre.

🧭 Panorama general

Norte: frío intenso y persistente.

Centro: mañanas frías, tardes agradables.

Oeste y sur: estabilidad atmosférica y temperaturas más suaves.

Gran amplitud térmica diaria en casi todo el país.

Este tipo de patrón es común en febrero cuando masas de aire frío continental aún influyen en Hokkaido, mientras el sur empieza a recibir mayor radiación solar.

📌 Recomendación general para residentes extranjeros

En Japón, febrero suele engañar: el sol puede dar sensación primaveral al mediodía, pero las mañanas y noches siguen siendo muy frías. Vestirse en capas es clave. Además, el aire seco favorece resfriados y problemas de piel, por lo que se recomienda hidratación y uso de humidificador en interiores.

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

