Mirano korutina gorin

[orinpikku] plata en salto de esquí individual

Feb 15, 2026

 

📍Predazzo, Italia | 15 de febrero

En el noveno día de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, el japonés Nikaido Ren (24 años) logró la medalla de plata en la prueba masculina de salto de esquí individual Large Hill (HS141 metros), disputada en el estadio de Predazzo. Con esta presea, suma tres medallas en un mismo torneo (dos bronces previos en normal hill y equipo mixto), igualando la histórica marca del legendario Funaki Kazuyoshi en Nagano 1998, el mayor número de podios olímpicos logrados por un saltador japonés en una sola edición.

Pero más allá del metal, lo que marcó la jornada fue la escena posterior: el joven gritó “Kuyashī ~ ¡悔しい～!” (¡Qué frustración!) tras su segundo salto y rompió en llanto al abrazar a su padre, exseleccionado mundialista. Las redes japonesas, a las cinco de la mañana, también lloraban.

Un primer salto perfecto… y una segunda oportunidad que se escapó

En la primera ronda, Nikaidō ejecutó un vuelo de 140 metros con una trayectoria baja y extendida —su sello técnico— y una recepción impecable en telemark. La puntuación: 154.0 puntos. Puño cerrado al aterrizar. Confianza total.

En el segundo intento alcanzó 136,5 metros. No fue suficiente para superar al esloveno líder provisional. “Pensé demasiado en lo que podía pasar si salía perfecto”, confesó después. Esa fracción de duda marcó la diferencia.

La influencia del padre y la revolución técnica

Criado en Hokkaidō, hijo de un exsaltador, Nikaidō aprendió desde niño a no levantar el torso al despegar para estabilizar antes la postura aérea. Ese principio técnico es hoy la base de su estilo: vuelo bajo y aceleración final.

El gran punto de inflexión llegó en la temporada 2022-23, cuando estudió el impulso del austríaco Stefan Kraft. Incorporó un leve descenso de cadera en la salida para optimizar la posición y ganar velocidad. El ajuste funcionó: primera victoria en Copa del Mundo y ahora tres medallas olímpicas.

 

Un legado que continúa

Igualar el récord de Nagano 1998 no fue suficiente para él. La imagen de la plata colgando del cuello contrastaba con la emoción contenida. No celebraba un logro; prometía un desafío.

Japón no vio solo a un subcampeón olímpico.

Vio a un atleta que ya piensa en el oro.

Y esa es, quizá, la señal más poderosa de todas.

Términos clave de la noticia

Kanji / Término

Rōmaji

Desglose

Significado en español

ラージヒル

Rāji Hiru

ラージ (large) + ヒル (hill)

Colina grande (modalidad de salto con mayor tamaño de trampolín)

ヒルサイズ

Hiru Saizu

ヒル (colina) + サイズ(tamaño)

Tamaño oficial del trampolín

HS141メートル

HS hyaku yonjū ichi mētoru

HS (Hill Size) + 141 metros

Punto de referencia máximo del trampolín (141 m)

銀メダル

Gin Medaru

(plata) + メダル (medalla)

Medalla de plata

銅メダル

Dō Medaru

(bronce) + メダル(medalla)

Medalla de bronce

悔しい

Kuyashii

(arrepentimiento/frustración) + しい (adjetival)

Sentimiento de frustración por no lograr algo

テレマーク

Teremāku

Adaptación de “Telemark”

Técnica de aterrizaje con un esquí adelantado

助走

Josō

(ayuda/impulso) + (correr)

Fase de impulso previa al salto

踏み切り

Fumikiri

(pisar) + (cortar/separar)

Momento exacto del despegue

混合団体

Kongō Dantai

混合 (mixto) + 団体 (equipo)

Competencia por equipos mixtos

 

 

