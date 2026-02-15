[orinpikku] plata en dual moguls

Horishima cae con honor, supera una grave lesión de rodilla y consolida su nombre entre las leyendas del freestyle mundial

📍Livigno | 15 de febrero

En una jornada cargada de tensión y adrenalina en el Aerial Mogul Park, el japonés Horishima Ikuma (28) volvió a escribir su nombre en la historia olímpica. El medallista de bronce en moguls logró la medalla de plata en el estreno olímpico del dual moguls, sumando así su tercera presea en Juegos Olímpicos.

En la gran final cayó ante el canadiense Mikael Kingsbury, leyenda viva de la disciplina. Pero la derrota no opacó el carácter del japonés.

🗣️ “Cometí un error al final. No pude completar el descenso hasta la meta y eso duele muchísimo. Pero Kingsbury mostró su determinación. La precisión y la calma marcaron la diferencia”, analizó Horishima con serenidad.

⚡ El dual moguls: adrenalina pura y velocidad al límite

El dual moguls, incorporado oficialmente en esta edición olímpica, eleva el espectáculo al máximo: dos atletas descienden simultáneamente por carriles paralelos llenos de baches y saltos.

Horishima lo define así:

“Es una competencia que acelera el corazón del público. Tiene la intensidad de un juego de supervivencia.”

En esta modalidad, la velocidad se vuelve decisiva: llegar primero otorga ventaja psicológica y técnica.

💪 De la lesión a la reinvención física

En marzo del año pasado, Horishima sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda durante el Mundial. Muchos dudaron.

Pero el japonés transformó la adversidad en potencia:

Su marca personal en peso muerto pasó de 160 kg a 190 kg en septiembre.

Fortaleció espalda, glúteos y muslos.

Ganó explosividad para impulsar mejor los saltos.

Aumentó velocidad en los tramos críticos.

Ese trabajo fue clave para competir al más alto nivel en la nueva disciplina.

🏅 Trayectoria olímpica consolidada

PyeongChang 2018: 11° lugar tras una caída.

Beijing 2022: Medalla de bronce.

Milano-Cortina 2026: Bronce en moguls + Plata en dual moguls.

Además:

🥇 Campeón mundial la temporada pasada.

🏆 24 victorias en Copa del Mundo (récord histórico japonés).

Con 170 cm y 66 kg, el atleta nacido en Gifu comenzó a esquiar a los 1 año de edad, influenciado por sus padres. Su hobby: el kendama.

📌 ¿Qué es el Dual Moguls?

Competencia donde:

Dos esquiadores bajan simultáneamente.

Hay dos saltos obligatorios.

Sistema de torneo eliminatorio.

7 jueces evalúan: 4 jueces: giros (ターン) 2 jueces: saltos (エア) 1 juez: tiempo (タイム)



🇯🇵 En síntesis

Horishima no solo ganó plata. Confirmó que Japón ya no es sorpresa en el freestyle: es potencia consolidada.

Su capacidad de reinventarse tras la lesión demuestra disciplina estructural y mentalidad competitiva.

En Livigno no hubo oro… pero sí carácter.

Y eso, en el deporte olímpico, también construye legado.

Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 五輪 Gorin 五 (cinco) + 輪 (anillos) Juegos Olímpicos 男子 Danshi 男 (hombre) + 子 (varón) Categoría masculina 決勝 Kesshō 決 (decidir) + 勝 (victoria) Final 銀メダル Gin medaru 銀 (plata) + メダル (medalla) Medalla de plata 銅メダル Dō medaru 銅 (bronce) + メダル Medalla de bronce 金メダル Kin medaru 金 (oro) + メダル Medalla de oro 靱帯 Jintai 靱 (ligamento) + 帯 (banda) Ligamento 世界選手権 Sekai Senshuken 世界 (mundo) + 選手 (atleta) + 権(campeonato) Campeonato Mundial W杯 W-hai World Cup Copa del Mundo デュアルモーグル Dyuaru mōguru Dual (doble) + Mogul Modalidad paralela de moguls



