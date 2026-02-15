[tenki yohō] lunes 16 de febrero

Norte helado, centro estable y sur húmedo: el mapa climático muestra un Japón fragmentado por masas de aire opuestas en plena mitad de febrero

📍Tōkyō | 15 de febrero

Japón despertará este lunes con un escenario meteorológico claramente fragmentado. Mientras el norte del país mantendrá un pulso invernal con temperaturas bajo cero y presencia de nubosidad, el centro experimentará condiciones relativamente estables y el sur —especialmente Okinawa— registra valores que recuerdan más a la primavera avanzada que al invierno.

❄️ Hokkaidō y norte de Tōhoku: frío persistente y ambiente invernal

En Sapporo el termómetro oscilará entre -1°C y -2°C, con presencia de nubes y claros. El frío continuará siendo intenso, especialmente en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana, donde la sensación térmica podrá descender aún más por efecto del viento.

Kushiro presentará máximas de 2°C y mínimas de -4°C, con nubosidad variable. Las carreteras podrían presentar placas de hielo, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En Sendai, aunque el sol aparecerá con mayor protagonismo, las temperaturas seguirán frescas: 8°C / 5°C, típico clima invernal del Pacífico norte.

☁️ Hokuriku y costa del Mar de Japón: nubosidad dominante y ambiente húmedo

Niigata y Kanazawa mostrarán un patrón similar, con cielo mayormente nublado y temperaturas cercanas a los 6°C / 5°C. Esta franja costera suele recibir mayor humedad desde el Mar de Japón, especialmente en esta época del año.

La sensación térmica puede sentirse más baja debido a la humedad ambiental.

🌤️ Kantō y Chūbu: estabilidad con matices

Tokio marcará 18°C / 7°C, con intervalos de sol y posibles lluvias aisladas. La capital vivirá una jornada templada durante el día, aunque el contraste térmico entre mañana y tarde será notable.

En Nagoya, el panorama será estable: 16°C / 8°C, con cielo parcialmente nublado.

🌞 Kansai, Shikoku y Kyūshū: temperaturas agradables y ambiente seco

Osaka registrará 12°C / 10°C, mientras que Hiroshima alcanzará 13°C / 6°C y Fukuoka subirá hasta 15°C / 7°C.

En Kōchi y Kagoshima, el clima se presentará más templado:

Kōchi: 18°C / 7°C

Kagoshima: 18°C / 8°C

El sur de Kyūshū comienza a mostrar señales de transición estacional.

🌴 Okinawa: sensación casi veraniega con lluvias intermitentes

El contraste más marcado se vivirá en el extremo sur del archipiélago.

Naha: 24°C / 19°C

Yonagunijima: 26°C / 21°C

Ambas zonas presentan probabilidad de lluvias intermitentes bajo un ambiente cálido y húmedo. Las temperaturas mínimas superarán los 19°C, muy alejadas del frío que domina el norte del país.

📊 Panorama general: Japón dividido en tres franjas térmicas

1️⃣ Franja norte: invierno activo y temperaturas bajo cero.

2️⃣ Franja central: clima estable con amplitud térmica marcada.

3️⃣ Franja sur: ambiente subtropical con lluvias aisladas.

Este patrón es característico de febrero, mes de transición donde las masas de aire frío aún dominan el norte, mientras el sur comienza a sentir la influencia de corrientes más cálidas.

🔎 Recomendaciones:

Si se encuentra en el norte, abrigo reforzado y precaución por hielo matinal.

En el centro, vestimenta en capas por el contraste térmico.

En Okinawa, paraguas a la mano y ropa ligera.

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

©2026 NoticiasNippon

