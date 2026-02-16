[tenki yohō] martes 17 de febrero

Heladas matinales, variabilidad nubosa y diferencias de hasta más de 30 grados entre regiones: el mapa meteorológico refleja un Japón fragmentado por el invierno
📍Tōkyō | 16 de febrero
Japón vivirá mañana martes una jornada meteorológicamente contrastante. Mientras el norte permanece bajo el dominio del aire frío invernal con temperaturas bajo cero, el sur se mueve en un ambiente templado y húmedo con lluvias frecuentes.
A continuación, el detalle regional completo con temperaturas máximas/mínimas, probabilidad de lluvia y recomendaciones prácticas para residentes —especialmente extranjeros que necesitan planificar traslados, trabajo o actividades escolares.
❄️ HOKKAIDO: frío intenso, mínimas bajo cero generalizadas
Sapporo: 3°C / -6°C — 20%
Asahikawa: 1°C / -9°C — 30%
Wakkanai: 1°C / -4°C — 30%
Abashiri: 1°C / -11°C — 20%
Kushiro: 1°C / -10°C — 10%
Muroran: 3°C / -3°C — 30%
Hakodate: 4°C / -3°C — 30%
🔎 Panorama: Día frío pero relativamente estable. Pocas precipitaciones, aunque las mañanas serán extremadamente heladas, especialmente en el este (Abashiri -11°C).
🧣 Consejo: Atención a carreteras congeladas en primeras horas. Use botas antideslizantes y revise calefacción doméstica.
🌥️ TOHOKU: frío moderado con algunas nubes
Aomori: 3°C / -2°C — 30%
Akita: 4°C / -1°C — 40%
Morioka: 5°C / -4°C — 20%
Sendai: 7°C / -1°C — 20%
Yamagata: 6°C / -1°C — 30%
Fukushima: 8°C / 0°C — 20%
🔎 Panorama: Cielos variables. Sensación fría al amanecer. Fukushima será la más templada.
🧥 Consejo: Abrigo ligero durante el día, pero protección térmica en la mañana.
🌤️ HOKURIKU: alternancia de sol y nubes
Niigata: 6°C / 1°C — 30%
Toyama: 8°C / -1°C — 40%
Kanazawa: 7°C / -2°C — 30%
Fukui: 7°C / 0°C — 40%
🔎 Panorama: Nubosidad intermitente. Frío nocturno.
🌂 Consejo: Lleve paraguas plegable, sobre todo en Toyama y Fukui.
🌦️ KANTO–KOSHIN: lluvias en el área metropolitana
Tokyo: 9°C / 4°C — 60%
Yokohama: 9°C / 5°C — 60%
Chiba: 9°C / 3°C — 60%
Mito: 9°C / 0°C — 60%
Saitama: 9°C / 3°C — 60%
Utsunomiya: 10°C / 0°C — 30%
Maebashi: 11°C / 0°C — 30%
Kofu: 9°C / 2°C — 50%
Nagano: 7°C / -3°C — 20%
🔎 Panorama: Alta probabilidad de lluvia en la zona costera y metropolitana. Montañas más frías.
☔ Consejo: Paraguas imprescindible en Tokyo y alrededores. Cuidado con transporte público congestionado en hora pico.
🌧️ TOKAI: fuerte lluvia en Shizuoka
Nagoya: 12°C / 1°C — 20%
Gifu: 12°C / 1°C — 20%
Tsu (Mie): 11°C / 2°C — 10%
Shizuoka: 10°C / 6°C — 90%
🔎 Panorama: Shizuoka bajo intensa probabilidad de lluvia (90%). Resto relativamente estable.
🚗 Consejo: En Shizuoka, precaución en autopistas y posibles retrasos ferroviarios.
🌤️ KANSAI: día mayormente soleado
Osaka: 11°C / 1°C — 10%
Kyoto: 11°C / 2°C — 20%
Kobe: 10°C / 1°C — 0%
Nara: 11°C / 0°C — 20%
Otsu: 9°C / 1°C — 20%
Wakayama: 10°C / 1°C — 20%
🔎 Panorama: Estable y agradable, aunque frío nocturno.
🌞 Consejo: Buen día para actividades al aire libre, pero abrigo ligero al anochecer.
🌤️ CHUGOKU: ambiente templado y seco
Hiroshima: 12°C / 1°C — 20%
Okayama: 11°C / 1°C — 20%
Matsue: 9°C / 1°C — 30%
Tottori: 7°C / 0°C — 30%
Yamaguchi: 12°C / 0°C — 20%
🔎 Panorama: Sin lluvias significativas.
🌤️ SHIKOKU: temperaturas en ascenso
Takamatsu: 10°C / 2°C — 20%
Matsuyama: 12°C / 3°C — 20%
Tokushima: 9°C / 3°C — 20%
Kochi: 14°C / 4°C — 20%
🔎 Panorama: Kochi destaca como la más cálida del oeste.
🌤️ KYUSHU: primavera adelantada
Fukuoka: 13°C / 4°C — 20%
Saga: 14°C / 5°C — 20%
Nagasaki: 15°C / 5°C — 20%
Kumamoto: 15°C / 4°C — 30%
Oita: 11°C / 5°C — 30%
Miyazaki: 15°C / 8°C — 40%
Kagoshima: 18°C / 7°C — 30%
Amami: 18°C / 14°C — 90%
🔎 Panorama: Ambiente templado con aumento de humedad hacia el sur. Amami con lluvias intensas.
🌧️ OKINAWA: lluvias persistentes
Naha: 19°C / 17°C — 60%
Nago: 19°C / 16°C — 60%
Kumejima: 19°C / 16°C — 80%
Minamidaito: 22°C / 16°C — 60%
Miyakojima: 21°C / 18°C — 60%
Ishigaki: 22°C / 19°C — 70%
Yonaguni: 20°C / 19°C — 70%
🔎 Panorama: Cielo nublado y lluvias frecuentes. Sensación subtropical.
🌂 Consejo: Paraguas indispensable y atención a vientos costeros.
📊 Conclusión general
Japón experimenta hoy un gradiente térmico extremo, desde -11°C en el este de Hokkaido hasta 22°C en las islas del sur. La región más lluviosa será Shizuoka y el área metropolitana de Kanto, junto con Okinawa y Amami.
Para residentes extranjeros:
Revise el pronóstico local antes de desplazarse.
Ajuste vestimenta según región.
Atención a lluvias en transporte urbano.
📦 Términos clave
|Término japonés
|Rōmaji
|Significado en español
|全国の天気
|zenkoku no tenki
|Clima a nivel nacional
|降雪
|kōsetsu
|Nevada / caída de nieve
|晴れ
|hare
|Cielo despejado
|曇り
|kumori
|Cielo nublado
|降水確率
|kōsui kakuritsu
|Probabilidad de precipitación
|最高気温
|saikō kion
|Temperatura máxima
|最低気温
|saitei kion
|Temperatura mínima
|日本海側
|Nihonkai-gawa
|Costa del mar del Japón
|太平洋側
|Taiheiyō-gawa
|Costa del Pacífico
|気象庁
|Kishōchō
|Agencia Meteorológica de Japón
