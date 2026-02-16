Noticias Nippon

Previsión del tiempo

[tenki yohō] martes 17 de febrero

Feb 16, 2026

 

Heladas matinales, variabilidad nubosa y diferencias de hasta más de 30 grados entre regiones: el mapa meteorológico refleja un Japón fragmentado por el invierno

 📍Tōkyō  |  16 de febrero

Japón vivirá mañana martes una jornada meteorológicamente contrastante. Mientras el norte permanece bajo el dominio del aire frío invernal con temperaturas bajo cero, el sur se mueve en un ambiente templado y húmedo con lluvias frecuentes.

A continuación, el detalle regional completo con temperaturas máximas/mínimas, probabilidad de lluvia y recomendaciones prácticas para residentes —especialmente extranjeros que necesitan planificar traslados, trabajo o actividades escolares.

 

❄️ HOKKAIDO: frío intenso, mínimas bajo cero generalizadas

  • Sapporo: 3°C / -6°C — 20%

  • Asahikawa: 1°C / -9°C — 30%

  • Wakkanai: 1°C / -4°C — 30%

  • Abashiri: 1°C / -11°C — 20%

  • Kushiro: 1°C / -10°C — 10%

  • Muroran: 3°C / -3°C — 30%

  • Hakodate: 4°C / -3°C — 30%

🔎 Panorama: Día frío pero relativamente estable. Pocas precipitaciones, aunque las mañanas serán extremadamente heladas, especialmente en el este (Abashiri -11°C).

🧣 Consejo: Atención a carreteras congeladas en primeras horas. Use botas antideslizantes y revise calefacción doméstica.

 

🌥️ TOHOKU: frío moderado con algunas nubes

  • Aomori: 3°C / -2°C — 30%

  • Akita: 4°C / -1°C — 40%

  • Morioka: 5°C / -4°C — 20%

  • Sendai: 7°C / -1°C — 20%

  • Yamagata: 6°C / -1°C — 30%

  • Fukushima: 8°C / 0°C — 20%

🔎 Panorama: Cielos variables. Sensación fría al amanecer. Fukushima será la más templada.

🧥 Consejo: Abrigo ligero durante el día, pero protección térmica en la mañana.

 

🌤️ HOKURIKU: alternancia de sol y nubes

  • Niigata: 6°C / 1°C — 30%

  • Toyama: 8°C / -1°C — 40%

  • Kanazawa: 7°C / -2°C — 30%

  • Fukui: 7°C / 0°C — 40%

🔎 Panorama: Nubosidad intermitente. Frío nocturno.

🌂 Consejo: Lleve paraguas plegable, sobre todo en Toyama y Fukui.

 

🌦️ KANTO–KOSHIN: lluvias en el área metropolitana

  • Tokyo: 9°C / 4°C — 60%

  • Yokohama: 9°C / 5°C — 60%

  • Chiba: 9°C / 3°C — 60%

  • Mito: 9°C / 0°C — 60%

  • Saitama: 9°C / 3°C — 60%

  • Utsunomiya: 10°C / 0°C — 30%

  • Maebashi: 11°C / 0°C — 30%

  • Kofu: 9°C / 2°C — 50%

  • Nagano: 7°C / -3°C — 20%

🔎 Panorama: Alta probabilidad de lluvia en la zona costera y metropolitana. Montañas más frías.

☔ Consejo: Paraguas imprescindible en Tokyo y alrededores. Cuidado con transporte público congestionado en hora pico.

 

🌧️ TOKAI: fuerte lluvia en Shizuoka

  • Nagoya: 12°C / 1°C — 20%

  • Gifu: 12°C / 1°C — 20%

  • Tsu (Mie): 11°C / 2°C — 10%

  • Shizuoka: 10°C / 6°C — 90%

🔎 Panorama: Shizuoka bajo intensa probabilidad de lluvia (90%). Resto relativamente estable.

🚗 Consejo: En Shizuoka, precaución en autopistas y posibles retrasos ferroviarios.

 

🌤️ KANSAI: día mayormente soleado

  • Osaka: 11°C / 1°C — 10%

  • Kyoto: 11°C / 2°C — 20%

  • Kobe: 10°C / 1°C — 0%

  • Nara: 11°C / 0°C — 20%

  • Otsu: 9°C / 1°C — 20%

  • Wakayama: 10°C / 1°C — 20%

🔎 Panorama: Estable y agradable, aunque frío nocturno.

🌞 Consejo: Buen día para actividades al aire libre, pero abrigo ligero al anochecer.

 

🌤️ CHUGOKU: ambiente templado y seco

  • Hiroshima: 12°C / 1°C — 20%

  • Okayama: 11°C / 1°C — 20%

  • Matsue: 9°C / 1°C — 30%

  • Tottori: 7°C / 0°C — 30%

  • Yamaguchi: 12°C / 0°C — 20%

🔎 Panorama: Sin lluvias significativas.

 

🌤️ SHIKOKU: temperaturas en ascenso

  • Takamatsu: 10°C / 2°C — 20%

  • Matsuyama: 12°C / 3°C — 20%

  • Tokushima: 9°C / 3°C — 20%

  • Kochi: 14°C / 4°C — 20%

🔎 Panorama: Kochi destaca como la más cálida del oeste.

 

🌤️ KYUSHU: primavera adelantada

  • Fukuoka: 13°C / 4°C — 20%

  • Saga: 14°C / 5°C — 20%

  • Nagasaki: 15°C / 5°C — 20%

  • Kumamoto: 15°C / 4°C — 30%

  • Oita: 11°C / 5°C — 30%

  • Miyazaki: 15°C / 8°C — 40%

  • Kagoshima: 18°C / 7°C — 30%

  • Amami: 18°C / 14°C — 90%

🔎 Panorama: Ambiente templado con aumento de humedad hacia el sur. Amami con lluvias intensas.

 

🌧️ OKINAWA: lluvias persistentes

  • Naha: 19°C / 17°C — 60%

  • Nago: 19°C / 16°C — 60%

  • Kumejima: 19°C / 16°C — 80%

  • Minamidaito: 22°C / 16°C — 60%

  • Miyakojima: 21°C / 18°C — 60%

  • Ishigaki: 22°C / 19°C — 70%

  • Yonaguni: 20°C / 19°C — 70%

🔎 Panorama: Cielo nublado y lluvias frecuentes. Sensación subtropical.

🌂 Consejo: Paraguas indispensable y atención a vientos costeros.

 

📊 Conclusión general

Japón experimenta hoy un gradiente térmico extremo, desde -11°C en el este de Hokkaido hasta 22°C en las islas del sur. La región más lluviosa será Shizuoka y el área metropolitana de Kanto, junto con Okinawa y Amami.

Para residentes extranjeros:

  • Revise el pronóstico local antes de desplazarse.

  • Ajuste vestimenta según región.

  • Atención a lluvias en transporte urbano.

 

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español
全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional
降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve
晴れ hare Cielo despejado
曇り kumori Cielo nublado
降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación
最高気温 saikō kion Temperatura máxima
最低気温 saitei kion Temperatura mínima
日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón
太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico
気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

