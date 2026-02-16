[infuruenza] Japón supera nuevamente el umbral epidémico nacional

43,34 casos por clínica confirman expansión sostenida de la influenza mientras el virus B desplaza al tipo A en pleno invierno

📍Tōkyō | 16 de febrero

Japón enfrenta nuevamente una ola intensa de influenza que no solo supera el umbral oficial de alerta sanitaria, sino que además muestra un cambio preocupante en el tipo de virus predominante. Las autoridades advierten que el país atraviesa un escenario de re-circulación viral con posibilidad de reinfecciones.

📊 Cifras oficiales: el país entra en fase de alerta sostenida

Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (厚生労働省), entre el 2 y el 8 de este mes, los centros médicos centinela reportaron:

43,34 pacientes por institución médica

🔺 Aproximadamente 1,4 veces más que la semana anterior

🚨 Superación del nivel de “警報 – keihō (alerta epidémica)”, cuyo umbral es de 30 pacientes por centro

📅 Segunda semana consecutiva por encima del nivel crítico

En el sistema japonés de vigilancia epidemiológica, cuando el promedio nacional supera los 30 casos por clínica, se considera que existe una epidemia de gran escala.

🗾 Prefecturas más afectadas

Las regiones con mayor incidencia son:

🔴 Kagoshima – 74,82 casos por institución (la cifra más alta del país)

🔴 Oita

🔴 Chiba

Y otras 4 prefecturas que también superan los 60 casos

El patrón muestra una expansión amplia, no limitada a una sola región, lo que confirma un fenómeno de circulación nacional.

🦠 Cambio preocupante: del virus A al virus B

El año pasado, el brote estuvo dominado por la influenza tipo A, generalmente asociada a síntomas más agresivos.

Sin embargo, ahora el protagonista es el virus tipo B, que:

Puede afectar fuertemente a niños y adolescentes.

Suele generar brotes escolares.

Puede causar reinfecciones si una persona previamente contrajo influenza tipo A.

💡 Dato importante para residentes extranjeros: Haber tenido influenza hace pocas semanas no garantiza inmunidad si se trata de un subtipo distinto.

⚠️ ¿Puede haber doble infección?

Sí. Las autoridades sanitarias explican que:

Una persona puede contagiarse de tipo A y luego de tipo B.

El sistema inmune no siempre desarrolla protección cruzada suficiente.

En temporadas de alta circulación viral, el riesgo aumenta.

Esto es particularmente relevante en:

Escuelas

Oficinas cerradas

Transporte público

Hogares con niños

🏥 ¿Por qué preocupa tanto el nivel de “Keihō”?

En Japón, el sistema de vigilancia funciona por “Teiten iryō kikan -定点医療機関” (instituciones médicas centinela). Cuando el promedio supera el nivel de alerta:

Se espera aumento de hospitalizaciones

Puede haber saturación de pediatría

Se incrementan ausencias laborales

Crece el riesgo para adultos mayores

Japón, con una población envejecida, enfrenta mayor vulnerabilidad en mayores de 65 años.

🧼 Recomendaciones oficiales del gobierno japonés

El Ministerio insiste en mantener medidas básicas:

✔ Lavado frecuente de manos

✔ Uso de mascarilla en espacios cerrados

✔ Ventilación constante

✔ Evitar aglomeraciones innecesarias

✔ Descansar ante primeros síntomas

En Japón, la cultura del uso de mascarilla sigue siendo clave en la contención de virus respiratorios.

📰 En pocas palabras

Esta segunda ola invernal confirma que Japón aún vive una etapa de inestabilidad epidemiológica post-pandemia, donde los virus estacionales recuperan fuerza tras años de restricciones.

El cambio hacia el virus B podría:

Prolongar la temporada gripal

Generar brotes escolares

Aumentar reinfecciones en adultos jóvenes

Para los residentes extranjeros en Japón, especialmente familias con niños en guardería o escuela primaria, es momento de reforzar prevención y vigilar síntomas tempranos.

Términos clave relacionados con la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 全国 Zenkoku 全 (todo) + 国 (país) Todo el país / ámbito nacional 感染者数 Kansensha-sū 感染 (infección) + 者 (persona) + 数 (cantidad) Número de personas infectadas 定点医療機関 Teiten iryō kikan 定点 (punto fijo) + 医療 (atención médica) + 機関 (institución) Centros médicos centinela que reportan datos epidemiológicos 1医療機関あたり Ichi iryō kikan atari 1 (uno) + 医療機関 (institución médica) + あたり (por cada) Promedio por institución médica 警報レベル Keihō reberu 警報 (alerta) + レベル (nivel) Nivel de alerta epidemiológica 流行 Ryūkō 流 (fluir) + 行 (propagarse) Brote / propagación epidémica 大きな流行 Ōkina ryūkō 大きな (gran) + 流行 (epidemia) Epidemia de gran escala 基準 Kijun 基 (base) + 準 (estándar) Criterio oficial / umbral A型 A-gata A (tipo A) + 型 (tipo/clase) Influenza tipo A B型 B-gata B (tipo B) + 型 (tipo/clase) Influenza tipo B 再流行 Sai-ryūkō 再 (otra vez) + 流行 (brote) Reaparición o nuevo brote 手洗い Tearai 手 (mano) + 洗い (lavado) Lavado de manos 換気 Kanki 換 (cambiar) + 気 (aire) Ventilación 基本的な感染対策 Kihonteki na kansen taisaku 基本的 (básico) + 感染 (infección) + 対策 (medidas) Medidas básicas de prevención de infecciones

🔎 Análisis didáctico para residentes extranjeros

El término clave en esta noticia es 警報レベル (Keihō reberu).

Cuando Japón declara este nivel significa que:

El brote ya no es localizado.

Se espera expansión comunitaria.

Puede haber aumento de hospitalizaciones.

Se activan advertencias públicas más firmes.

Otro punto importante es 再流行 (Sai-ryūkō), que implica que el virus vuelve a expandirse después de una aparente disminución.

