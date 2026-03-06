Noticias Nippon

Gripe estacional

[infuruenza] el invierno aún no se despide

Mar 6, 2026

Expertos piden mascarilla y precaución ante una influenza que sigue circulando

 

📍Tōkyō |  6 de marzo

La ola estacional de influenza en Japón comienza lentamente a retroceder, pero los expertos advierten que el peligro aún no ha pasado. Según el más reciente informe epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省), el número de pacientes reportados por influenza durante la semana que terminó el 1 de marzo se redujo por tercera semana consecutiva. Sin embargo, varios territorios del país continúan registrando niveles elevados de contagio, lo que mantiene a las autoridades sanitarias en estado de vigilancia.

Los datos recopilados por más de 3.000 instituciones médicas en todo el país indican que en esa semana se reportaron 86.175 pacientes, lo que representa una disminución de más de 45.000 casos respecto a la semana anterior. El indicador clave utilizado por las autoridades —el promedio de pacientes por institución médica— descendió hasta 22,66 personas, una caída significativa de 11,88 pacientes frente al periodo previo.

Este descenso ha permitido que Japón salga finalmente del nivel de alerta epidemiológica, establecido en 30 pacientes por institución médica, un umbral que había sido superado durante varias semanas en pleno invierno. No obstante, los especialistas subrayan que el país sigue en una fase de transmisión elevada.

📊 Regiones con mayor número de pacientes

A pesar de la tendencia nacional a la baja, algunas prefecturas continúan registrando cifras preocupantes. Los datos oficiales muestran que varias regiones todavía superan el nivel de alerta:

  • Nagano: 37,16 pacientes por institución médica

  • Ishikawa: 34,40

  • Iwate: 32,95

  • Ehime: 31,78

  • Toyama: 31,15

  • Saitama: 30,21

Estas cifras reflejan que, aunque el brote nacional está disminuyendo, la intensidad de la epidemia sigue siendo desigual según la región.

Los expertos señalan que estas diferencias regionales pueden estar relacionadas con factores como:

  • variaciones climáticas

  • patrones locales de movilidad

  • brotes en escuelas o comunidades específicas

🧬 Predominio del virus tipo B

Otro dato relevante del informe es el cambio en el tipo de virus predominante. Durante las últimas cinco semanas de vigilancia epidemiológica, el análisis de muestras detectadas indica que:

  • Virus influenza tipo B: 87 %

  • Virus influenza tipo A: 13 %

Este predominio del tipo B es típico en la fase final de la temporada gripal japonesa, cuando el virus A —que suele iniciar la ola invernal— pierde protagonismo.

🏫 Impacto en escuelas y comunidades

La propagación del virus sigue afectando el funcionamiento del sistema educativo. Durante el mismo periodo se registraron:

  • 29 cierres totales de escuelas

  • 777 cierres de grado o nivel

  • 2.332 cierres de clases

Estos cierres parciales son una de las principales herramientas utilizadas por las autoridades educativas japonesas para interrumpir cadenas de contagio dentro de los centros escolares.

🌬️ El clima también influye: aire seco y grandes diferencias de temperatura

Los epidemiólogos también advierten que las condiciones meteorológicas actuales pueden favorecer nuevos contagios. A comienzos de marzo, muchas regiones del país experimentan:

  • aire seco durante los días soleados

  • grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche

Estos factores debilitan las defensas del organismo y facilitan la propagación de virus respiratorios.

En Japón, el invierno tardío y el inicio de la primavera suelen combinar frentes fríos, aire seco y cambios bruscos de temperatura, un entorno ideal para que los virus continúen circulando incluso cuando la epidemia comienza a descender.

🧴 Recomendaciones de las autoridades sanitarias

Ante esta situación, el Ministerio de Salud mantiene el llamado a reforzar las medidas básicas de prevención:

  • lavado frecuente de manos

  • uso adecuado de mascarilla en lugares concurridos

  • ventilación de espacios cerrados

  • evitar acudir al trabajo o a la escuela en caso de síntomas

Las autoridades insisten en que, aunque los números comienzan a disminuir, la temporada de influenza aún no ha terminado y la vigilancia epidemiológica continuará durante las próximas semanas.

🦠 Términos clave de la noticia sobre la influenza en Japón

Kanji Rōmaji Desglose del término Significado en español
インフルエンザ infuruenza Préstamo del inglés influenza Gripe estacional
患者数 kanja-sū 患者 (paciente) + 数 (cantidad / número) Número de pacientes
医療機関 iryō kikan 医療 (atención médica) + 機関 (institución) Institución médica / centro de salud
報告数 hōkoku-sū 報告 (reporte / informe) + 数 (cantidad) Número de casos reportados
減少 genshō 減 (disminuir) + 少 (menos) Disminución
警報レベル keihō reberu 警報 (alerta / alarma) + レベル (nivel) Nivel de alerta epidemiológica
都道府県 todōfuken 東京都 (metrópoli) + 道 (territorio) + 府 (prefectura urbana) + 県 (prefectura) Prefecturas de Japón
感染対策 kansen taisaku 感染 (infección / contagio) + 対策 (medidas / contramedidas) Medidas de prevención de contagio
手洗い te-arai 手 (mano) + 洗い (lavar) Lavado de manos
マスク着用 masuku chakuyō マスク (mascarilla) + 着用 (uso / llevar puesto) Uso de mascarilla
空気乾燥 kūki kansō 空気 (aire) + 乾燥 (sequedad) Aire seco
寒暖差 kandansa 寒 (frío) + 暖 (calor) + 差 (diferencia) Diferencia de temperatura
学級閉鎖 gakkyū heisa 学級 (clase escolar) + 閉鎖 (cierre) Cierre de una clase
学年閉鎖 gakunen heisa 学年 (grado escolar) + 閉鎖 (cierre) Cierre de un grado escolar
休校 kyūkō 休 (descanso / suspensión) + 校 (escuela) Cierre temporal de la escuela
ウイルス uirusu Adaptación del inglés virus Virus
B型 B-gata B (tipo B) + 型 (tipo / variante) Virus tipo B
A型 A-gata A (tipo A) + 型 (tipo / variante) Virus tipo A
厚生労働省 kōsei rōdō-shō 厚生 (bienestar social) + 労働 (trabajo) + 省 (ministerio) Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón
感染拡大 kansen kakudai 感染 (contagio) + 拡大 (expansión) Expansión del contagio

Nota útil para lectores extranjeros en Japón:
El indicador 「医療機関当たりの患者数」 (número de pacientes por institución médica) es el criterio oficial que usa Japón para medir la intensidad de la epidemia.

  • 30 pacientes o más → nivel de alerta (警報レベル)

  • 10 pacientes o más → nivel de advertencia (注意報レベル)

Actualmente el país bajó a 22.66, lo que significa que salió del nivel de alerta, pero la circulación del virus sigue siendo alta.

