[infurenza keihō] Invierno severo, defensas al limite

La influenza no se va: enero vuelve a encender la alerta sanitaria

📍Tōkyō | 31 de enero

En pleno invierno japones, cuando tradicionalmente los contagios empiezan a bajar despues de fin de ano, la influenza vuelve a mostrar resistencia.

Este viernes 30 de enero, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japon informo que los casos estan nuevamente en aumento.

Entre el 19 y el 25 de enero de 2026, los centros medicos de referencia reportaron 63,326 pacientes con influenza en todo el pais. Aunque la cifra es menor al pico de diciembre, confirma un repunte sostenido durante enero, algo poco habitual para esta epoca.

📊 Regiones bajo presión

El promedio nacional fue de 16.64 casos por centro medico, un salto notable frente a los 11.33 de la semana anterior.

Las regiones mas afectadas fueron:

Kagoshima : 35.19

Miyazaki : 29.36

Oita: 28.90

Pero la senal de alerta mas clara aparece en el sur de Kanto y la region de Tokai, donde los contagios casi se duplicaron en solo una semana.

🏫 Aulas que se vacían poco a poco

Cada vez mas escuelas estan aplicando cierres de clases o de grados completos por brotes de influenza.

No se trata de una emergencia visible, sino de una interrupcion silenciosa: menos estudiantes en las aulas, avisos a ultima hora, rutinas familiares alteradas.

Enero suele marcar el retroceso del virus. Este ano, no esta ocurriendo.

❄️ El frío como aliado del virus

La ola de frio intensa de finales de enero, con temperaturas muy bajas y aire seco, ha creado condiciones ideales para el contagio: defensas debilitadas, resfrios persistentes, cansancio acumulado.

Dormir mal, abrigarse de forma incorrecta o ignorar sintomas leves puede marcar la diferencia.

🧼 Volver a lo esencial: lavarse bien las manos

Las autoridades insisten en reforzar las medidas basicas de prevencion. Entre ellas, una que parece simple pero es clave.

Lavado de manos efectivo:

Mojar ambas manos con agua Aplicar jabon y hacer espuma Frotar las palmas Limpiar entre los dedos Lavar el dorso de las manos Frotar las unas y puntas de los dedos Limpiar la base del pulgar Lavar las munecas y enjuagar bien

Los especialistas explican que un lavado de un minuto puede reducir la cantidad de virus de un millon a solo algunas decenas. Con ese nivel de limpieza, en condiciones normales basta luego con 15 segundos de lavado antes de comer o despues de ir al bano.

🧭 Un mensaje claro, sin dramatismo

La influenza sigue circulando.

No provoca panico, pero no se retira.

El invierno japones continua, febrero aun esta lejos, y la mejor defensa sigue siendo la mas sencilla: constancia, cuidado diario y atencion al propio cuerpo.

Este enero, bajar la guardia no es una opcion.

🧭 Contexto sanitario resumido

Periodo analizado: 19 al 25 de enero de 2026

Pacientes reportados: 63,326 personas

Promedio nacional: 16.64 casos por centro

Aumento marcado en sur de Kanto y region de Tokai

Incremento de cierres de aulas y grados completos

Términos clave de la noticia

Término (kanji) Rōmaji Significado Desglose Explicación clara 🦠 インフルエンザ infuruenza Influenza / gripe estacional インフル (infuru): adaptación fonética de “influ”

エンザ (enza): terminación usada para enfermedades Enfermedad viral respiratoria altamente contagiosa, común en invierno. 🏥 定点医療機関 teiten iryō kikan Centros médicos de vigilancia epidemiológica 定点 (teiten): punto fijo de observación

医療機関 (iryō kikan): institución médica Hospitales y clínicas seleccionadas que reportan casos para las estadísticas nacionales. 📊 定点当たり報告数 teiten atari hōkokusū Casos reportados por centro médico 定点 (teiten): punto de observación

当たり (atari): por unidad

報告数 (hōkokusū): número de reportes Indicador clave para medir la intensidad del brote por región. 🏫 学級閉鎖 gakyū heisa Cierre de aulas 学級 (gakyū): clase o grupo escolar

閉鎖 (heisa): cierre Medida preventiva cuando hay muchos contagios dentro de una misma clase. ❄️ 強烈寒波 kyōretsu kanpa Ola de frío intensa 強烈 (kyōretsu): fuerte, severo

寒波 (kanpa): masa de aire frío Fenómeno meteorológico que debilita el estado físico y favorece la propagación viral. 🧼 手洗い tearai Lavado de manos 手 (te): mano

洗い (arai): lavar Medida básica y más efectiva para prevenir infecciones respiratorias.

