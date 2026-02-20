[infurenza] Del leve descenso semanal a la amenaza persistente

Japón enfrenta una epidemia que no crece con explosividad, pero tampoco retrocede lo suficiente como para devolver la tranquilidad sanitaria

📍Tōkyō | 20 de febrero

Japón vuelve a encender las alertas sanitarias. En pleno invierno, la influenza registra tres semanas consecutivas por encima del nivel de “alerta” nacional, confirmando que la temporada epidémica sigue activa, aunque con una leve señal de desaceleración.

Según informó el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, entre el 9 y el 15 de este mes los centros médicos centinela del país reportaron un promedio de 41,44 pacientes por institución médica, una cifra que, si bien representa una ligera disminución respecto a la semana anterior, supera ampliamente el umbral de 30 casos, considerado el estándar oficial para declarar un nivel de alarma.

📊 las prefecturas más afectadas

Oita encabezó la lista con 64,43 casos por centro médico .

Saitama y Kagoshima también superaron los 60 casos, reflejando una presión considerable sobre el sistema sanitario local.

El patrón muestra que la circulación del virus se mantiene intensa en distintas regiones, sin limitarse a un solo bloque geográfico.

Del tipo a al tipo b: el cambio que preocupa a los epidemiólogos

Uno de los factores que explica esta nueva ola es el cambio de predominancia viral.

Mientras que el año pasado dominó el virus de influenza tipo A, actualmente se observa un aumento de casos por tipo B, lo que puede generar contagios incluso en personas que ya habían enfermado previamente.

A esto se suma un elemento clave del invierno japonés: la sequedad del aire (乾燥 / kansō). Las condiciones frías y secas favorecen la supervivencia del virus en el ambiente, incrementando el riesgo de transmisión en escuelas, oficinas y transporte público.

Llamado oficial: volver a lo básico

El Ministerio insiste en mantener medidas fundamentales:

🧼 Lavado frecuente de manos

😷 Uso de mascarilla en espacios cerrados o concurridos

🌬 Ventilación regular de interiores

💧 Humidificación del ambiente cuando sea posible

Las autoridades recalcan que, aunque los números muestran una leve caída, la situación sigue dentro del rango epidémico elevado, por lo que bajar la guardia ahora podría prolongar la ola.

Panorama sanitario

Este es el segundo repunte importante del invierno, un fenómeno que algunos expertos describen como “reaceleración estacional”. En un contexto donde el sistema médico aún gestiona múltiples infecciones respiratorias, la persistencia del nivel de alarma durante tres semanas consecutivas refleja que la temporada aún no ha llegado a su punto de cierre.

Japón enfrenta así un invierno prolongado en materia sanitaria: cifras que bajan milimétricamente, pero que todavía se mantienen en territorio de alerta.

Seguiremos atentos a la evolución semanal.

📜 Marco legal aplicable

Kanji Rōmaji Traducción al español 感染症法 Kansenshō-hō Ley de Control de Enfermedades Infecciosas 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 Kansenshō no yobō oyobi kansenshō no kanja ni taisuru iryō ni kansuru hōritsu Ley sobre la prevención de enfermedades infecciosas y atención médica a los pacientes 厚生労働省 Kōsei Rōdō-shō Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 定点医療機関 Teiten iryō kikan Instituciones médicas centinela 警報基準 Keihō kijun Criterio de nivel de alarma 流行 Ryūkō Brote / Epidemia 感染対策 Kansentaisaku Medidas de prevención de contagio

🔎 explicación jurídica

La 感染症法 (Kansenshō-hō) establece el sistema nacional de vigilancia epidemiológica. Bajo esta ley:

El Ministerio recopila datos de 定点医療機関 (centros centinela).

Se establecen umbrales estadísticos como el 警報基準 (nivel de alarma) .

Cuando el promedio nacional supera 30 casos por centro médico, se considera una situación de epidemia amplia.

Permite emitir recomendaciones oficiales, aunque no implica estado de emergencia obligatoria.

🧾Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado インフルエンザ Infuruenza Del inglés influenza Gripe estacional 警報レベル Keihō reberu 警報 (alarma) + レベル (nivel) Nivel de alerta epidemiológica 定点 Teiten 定 (fijo) + 点 (punto) Punto de observación médica 乾燥 Kansō 乾 (seco) + 燥 (reseco) Sequedad ambiental A型 A-gata 型 (tipo) Tipo A del virus B型 B-gata 型 (tipo) Tipo B del virus 換気 Kanki 換 (cambiar) + 気 (aire) Ventilación 手洗い Tearai 手 (mano) + 洗い (lavado) Lavado de manos

