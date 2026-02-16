[orinpikku] bronce en patinaje de velocidad

La reina del hielo vuelve al podio y se consolida como la mujer japonesa con más medallas en la historia olímpica

📍Milano Cortina | 16 de febrero

En una noche vibrante en el Milano Speed Skating Arena, la estrella japonesa Takagi Miho volvió a escribir su nombre en la historia del deporte nacional.

Con un tiempo de 37.27 segundos, Takagi conquistó la medalla de bronce en los 500 metros femeninos, sumando así su novena medalla olímpica (2 oros, 4 platas y 3 bronces), la cifra más alta jamás alcanzada por una mujer japonesa en Juegos Olímpicos.

Y lo hizo con sonrisa amplia, puño en alto y un gesto que emocionó incluso a los aficionados neerlandeses —potencia mundial del patinaje— quienes corearon inesperadamente: “¡Miho! ¡Miho!”

🏅 Una carrera contra el tiempo… y contra la duda

La historia detrás de esta medalla tiene tintes de resistencia.

Aunque había sido subcampeona en el Campeonato Nacional de Japón a finales del año pasado, Takagi figuraba inicialmente como reserva para esta competencia. Sin embargo, mostró su determinación desde el inicio.

En apenas 12 días, afrontó hasta seis posibles carreras en un calendario extenuante. Venía además del golpe emocional del 1000 metros, donde quedó a 1.64 segundos de la campeona neerlandesa Jutta Leerdam, una diferencia que ella misma calificó como “derrota total” en caliente.

Pero la campeona japonesa respondió con temple.

“En Beijing fui plata. Esta vez sabía que no sería tan sencillo. Por eso esta medalla la recibo con alegría sincera”, declaró tras la prueba.

🥇 De Vancouver a Milán: una trayectoria legendaria

Nacida el 22 de mayo de 1994 en Makubetsu, Hokkaido, Takagi debutó olímpicamente con apenas 15 años en Vancouver 2010, convirtiéndose entonces en la competidora más joven de Japón.

Desde entonces:

Campeona mundial absoluta (2018)

Récord mundial en 1500 m (2019)

Primera japonesa en ganar cinco pruebas en un mismo Nacional (2020)

Doble campeona olímpica en PyeongChang

Ahora, en Milano-Cortina 2026, amplía su legado.

Si logra subir nuevamente al podio en el 1500 metros o en la persecución por equipos, podría alcanzar 11 medallas olímpicas, ubicándose en el tercer lugar histórico absoluto entre atletas japoneses (verano e invierno combinados).

🇯🇵 El símbolo de una generación

Takagi no solo compite. Representa una era.

Su capacidad para reinventarse tras cada caída, su liderazgo silencioso y su constancia técnica la han convertido en el rostro del patinaje japonés moderno.

Y mientras el mundo observa, ella no piensa en números.

“Las medallas del pasado ya son historia. Solo pienso en la próxima carrera.”

El hielo de Milán aún guarda capítulos por escribir.

Y Japón sabe que su as todavía no ha dicho la última palabra.

Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 五輪 Gorin 五 (cinco) + 輪 (anillos) Juegos Olímpicos 表彰台 Hyōshōdai 表彰 (premiación) + 台 (plataforma) Podio 銅メダル Dō medaru 銅 (bronce) + メダル (medalla) Medalla de bronce 金メダル Kin medaru 金 (oro) + メダル Medalla de oro 団体追い抜き Dantai oinuki 団体 (equipo) + 追い抜き(persecución) Persecución por equipos 世界記録 Sekai kiroku 世界 (mundo) + 記録 (récord) Récord mundial 強化部長 Kyōka buchō 強化 (fortalecimiento) + 部長(director) Director técnico de alto rendimiento



