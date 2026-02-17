[neage] Golpe al ritual matutino en Japón

FAMILYMART ANUNCIA AUMENTO EN SEIS PRODUCTOS DE CAFÉ DEBIDO AL ENCARECIMIENTO MUNDIAL DEL GRANO

📍Tōkyō | 17 de febrero

En Japón, donde el café del konbini no es solo una bebida sino un pequeño ritual antes del trabajo o las clases, una nueva subida de precios vuelve a sentirse como un suspiro colectivo frente a la máquina automática. Ese vaso caliente en la mañana fría, o el café helado que acompaña jornadas largas, ahora pesa un poco más en el bolsillo.

La cadena FamilyMart anunció que desde mañana aumentará el precio de seis de sus cafés preparados en tienda, con incrementos de hasta 15 yenes. No parece mucho a simple vista, pero para quienes lo compran cada día, el ajuste se acumula silenciosamente.

Detrás de esta decisión está el fuerte encarecimiento mundial del grano de café, afectado por problemas climáticos y costos internacionales. Así, la inflación global termina colándose en algo tan cotidiano como el café de la esquina, recordando que incluso los pequeños placeres diarios ya no están a salvo de la presión económica.

📊 Nuevos precios

☕ Café caliente (Hot Coffee)

Tamaño S:

🔺 De 145 yenes → 150 yenes (+5 yenes)

🧊 Café frío (Iced Coffee) y Café Latte helado

Tamaño M:

🔺 De 240 yenes → 250 yenes (+10 yenes)

Tamaño L:

🔺 De 330 yenes → 345 yenes (+15 yenes)

El aumento más alto afecta a los tamaños grandes de bebidas frías, muy populares entre trabajadores de oficina y conductores, especialmente en temporadas cálidas.

🌍 ¿Por qué sube el precio?

La razón principal es el aumento global del precio del café en grano.

Factores que están presionando el mercado internacional:

Problemas climáticos en países productores (Brasil y Vietnam)

Costos logísticos elevados

Inflación energética

Debilitamiento del yen frente al dólar (lo que encarece importaciones)

En Japón, prácticamente todo el café es importado, por lo que cualquier variación internacional impacta directamente en el precio final.

📈 Una subida que ya se siente acumulada

Este ajuste marca la primera subida en 9 meses, pero el impacto acumulado es más notable:

El tamaño S ahora cuesta 30 yenes más que hace dos años.

En términos porcentuales, eso representa un aumento cercano al 25% respecto a precios anteriores al ciclo inflacionario.

🏪 El café del konbini: pequeño lujo cotidiano

En Japón, el café de tiendas como FamilyMart, 7-Eleven o Lawson no es solo una bebida barata: es parte del día a día.

Para muchos trabajadores:

Es el café previo al turno.

Es la pausa de la tarde.

Es el impulso antes del último tren.

Un incremento de 5 o 10 yenes puede parecer pequeño, pero para quienes compran café a diario, el gasto mensual aumenta.

Ejemplo:

Un café S diario ahora cuesta 150 yenes.

En 30 días → 4,500 yenes.

Hace dos años → 3,600 yenes aproximadamente.

La diferencia anual supera los 10,000 yenes.

🧠 Contexto económico más amplio

Este anuncio no es un caso aislado. Japón vive un periodo donde:

Los salarios suben lentamente.

Los precios de alimentos y bebidas siguen aumentando.

Las empresas ajustan gradualmente para evitar impactos bruscos.

Las cadenas de conveniencia intentan mantener la percepción de “precio accesible”, pero el margen se reduce ante materias primas más caras.

📌 En pocas palabras

La subida del café es un símbolo claro del nuevo Japón inflacionario.

Hace algunos años, los konbini representaban estabilidad de precios. Hoy, incluso el café más básico refleja la presión del mercado global.

No se trata solo de 5 o 15 yenes.

Se trata de cómo la economía mundial llega hasta la máquina de café de la esquina.

🧾 Términos clave de la noticia

Kanji / Expresión Rōmaji Desglose Significado en español 店頭コーヒー Tentō kōhī 店頭 (tentō: en tienda / en mostrador) + コーヒー (kōhī: café) Café preparado y servido en la tienda 値上げ Neage 値 (ne: precio) + 上げ (age: subir) Subida de precio 価格高騰 Kakaku kōtō 価格 (kakaku: precio) + 高騰 (kōtō: aumento abrupto) Fuerte encarecimiento コーヒー豆 Kōhī mame コーヒー (café) + 豆 (mame: grano) Grano de café 世界的 Sekaiteki 世界 (sekai: mundo) + 的 (teki: relativo a) A nivel mundial 円安 En’yasu 円 (en: yen) + 安 (yasu: barato/débil) Debilitamiento del yen 物価高 Bukka-daka 物価 (bukka: precios) + 高 (daka: alto) Inflación / precios elevados サイズ Saizu Adaptación inglesa Tamaño (S, M, L)

