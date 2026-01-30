[chokokakaku] se enfría la campaña de San Valentín

El chocolate sigue brillando, pero pesa más en el bolsillo
📍Tōkyō | 30 de enero
En las vitrinas pulcras de los grandes almacenes de Tokio, el chocolate sigue brillando con envoltorios rojos y dorados. Pero este invierno, detrás del gesto ritual de regalarlo en San Valentín, hay una sensación nueva: el precio pesa más que antes.
🧾 Términos clave de la noticia
|Kanji
|Rōmaji
|Desglose
|Significado en español
|チョコ価格
|choko kakaku
|チョコ (chocolate) + 価格 (precio)
|Precio del chocolate
|原料
|genryō
|原 (origen) + 料 (material)
|Materia prima
|カカオ高騰
|kakao kōtō
|カカオ (cacao) + 高騰 (subida brusca)
|Fuerte alza del precio del cacao
|為替
|kawase
|—
|Tipo de cambio / mercado cambiario
|消費者物価指数
|shōhisha bukka shisū
|消費者 (consumidor) + 物価 (precios) + 指数 (índice)
|Índice de precios al consumidor (IPC)
|上昇率
|jōshō-ritsu
|上昇 (subida) + 率 (tasa)
|Tasa de aumento
|実質購入量
|jisshitsu kōnyū-ryō
|実質 (real) + 購入 (compra) + 量 (cantidad)
|Cantidad real adquirida
|インフレ
|infure
|—
|Inflación
|バレンタイン商戦
|barentain shōsen
|バレンタイン (San Valentín) + 商戦 (batalla comercial)
|Campaña comercial de San Valentín
|影を落とす
|kage o otosu
|影 (sombra) + 落とす (proyectar)
|Afectar negativamente