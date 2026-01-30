[chokokakaku] se enfría la campaña de San Valentín

El chocolate se ha encarecido de forma notable. En apenas cinco años, su precio se ha duplicado. La causa no es un capricho del mercado, sino una suma de presiones que llegan desde lejos: el alza histórica del cacao en los mercados internacionales, el impacto del tipo de cambio y el aumento de los costos logísticos. El resultado es visible en el mostrador… y en el carrito de compra.

Según datos publicados el día 30 por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón, el índice de precios al consumidor de los 23 distritos de Tokio en enero (base 2020 = 100) mostró que los alimentos subieron un 3,1% interanual. Sin embargo, el chocolate se desmarcó del resto: su incremento fue del 24,4%, muy por encima del 7,2% registrado para los productos de confitería en general. En comparación con 2020, el índice del chocolate ya es el doble.

En la práctica cotidiana, esto se traduce en decisiones más cuidadosas. Muchos consumidores siguen comprando chocolate, pero reducen la cantidad o eligen formatos más pequeños. El gasto se mantiene, pero el volumen real cae. El chocolate deja de ser un “extra” fácil y se convierte en un pequeño lujo que se mide con más atención.

Para el comercio, el golpe llega en un momento sensible. El chocolate es el protagonista indiscutible del San Valentín japonés, una temporada que sostiene ventas, empleo temporal y campañas enteras. Este año, la inflación destaca precisamente en uno de los productos más simbólicos de la fecha, proyectando una sombra sobre la tradicional euforia comercial.

Aun así, el ritual no desaparece. Se transforma. Entre cajas más pequeñas, ediciones limitadas y compradores que comparan precios con detenimiento, el chocolate sigue circulando como gesto, pero ya no como antes. En Japón, incluso la dulzura comienza a reflejar el peso de la inflación.