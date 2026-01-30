Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Precios

[chokokakaku] se enfría la campaña de San Valentín

PorNoticiasNippon

Ene 30, 2026 #chocolate, #inflación, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #San Valentín, #インフレ, #チョコ, #バレンタイン商戦

 

El chocolate sigue brillando, pero pesa más en el bolsillo

 

 📍Tōkyō  |  30 de enero

En las vitrinas pulcras de los grandes almacenes de Tokio, el chocolate sigue brillando con envoltorios rojos y dorados. Pero este invierno, detrás del gesto ritual de regalarlo en San Valentín, hay una sensación nueva: el precio pesa más que antes.

El chocolate se ha encarecido de forma notable. En apenas cinco años, su precio se ha duplicado. La causa no es un capricho del mercado, sino una suma de presiones que llegan desde lejos: el alza histórica del cacao en los mercados internacionales, el impacto del tipo de cambio y el aumento de los costos logísticos. El resultado es visible en el mostrador… y en el carrito de compra.

Según datos publicados el día 30 por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón, el índice de precios al consumidor de los 23 distritos de Tokio en enero (base 2020 = 100) mostró que los alimentos subieron un 3,1% interanual. Sin embargo, el chocolate se desmarcó del resto: su incremento fue del 24,4%, muy por encima del 7,2% registrado para los productos de confitería en general. En comparación con 2020, el índice del chocolate ya es el doble.

En la práctica cotidiana, esto se traduce en decisiones más cuidadosas. Muchos consumidores siguen comprando chocolate, pero reducen la cantidad o eligen formatos más pequeños. El gasto se mantiene, pero el volumen real cae. El chocolate deja de ser un “extra” fácil y se convierte en un pequeño lujo que se mide con más atención.

Para el comercio, el golpe llega en un momento sensible. El chocolate es el protagonista indiscutible del San Valentín japonés, una temporada que sostiene ventas, empleo temporal y campañas enteras. Este año, la inflación destaca precisamente en uno de los productos más simbólicos de la fecha, proyectando una sombra sobre la tradicional euforia comercial.

Aun así, el ritual no desaparece. Se transforma. Entre cajas más pequeñas, ediciones limitadas y compradores que comparan precios con detenimiento, el chocolate sigue circulando como gesto, pero ya no como antes. En Japón, incluso la dulzura comienza a reflejar el peso de la inflación.

🧾 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español
チョコ価格 choko kakaku チョコ (chocolate) + 価格 (precio) Precio del chocolate
原料 genryō 原 (origen) + 料 (material) Materia prima
カカオ高騰 kakao kōtō カカオ (cacao) + 高騰 (subida brusca) Fuerte alza del precio del cacao
為替 kawase Tipo de cambio / mercado cambiario
消費者物価指数 shōhisha bukka shisū 消費者 (consumidor) + 物価 (precios) + 指数 (índice) Índice de precios al consumidor (IPC)
上昇率 jōshō-ritsu 上昇 (subida) + 率 (tasa) Tasa de aumento
実質購入量 jisshitsu kōnyū-ryō 実質 (real) + 購入 (compra) + 量 (cantidad) Cantidad real adquirida
インフレ infure Inflación
バレンタイン商戦 barentain shōsen バレンタイン (San Valentín) + 商戦 (batalla comercial) Campaña comercial de San Valentín
影を落とす kage o otosu 影 (sombra) + 落とす (proyectar) Afectar negativamente

 

©2026 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Precios

[seikatsuhi] La inflación baja el ritmo, pero no se va

Ene 23, 2026 NoticiasNippon
Precios

[neage] Ni Garigari-kun se salva

Dic 20, 2025 NoticiasNippon
Precios

[neage]   Ni la mayonesa se salva

Dic 19, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Previsión del tiempo

[tenki yohō] sábado 31 de enero

2026-01-30 NoticiasNippon No hay comentarios
Mirano korutina gorin

[mirano korutina gorin] El invierno olímpico entra en casa

2026-01-30 NoticiasNippon No hay comentarios
Convivencia Datos Japón

[gaikokujinrōdōsha] El idioma cambia, el trabajo continúa

2026-01-30 NoticiasNippon No hay comentarios
Precios

[chokokakaku] se enfría la campaña de San Valentín

2026-01-30 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.