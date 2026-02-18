EN ALTAS: EL SUELO VUELVE A TEMBLAR EN EL SUR DE JAPÓN Y UNA FAMILIA REVIVE EL INSTANTE ETERNO DEL MIEDO

📍Tōkyō | 18 de febrero

A las 11:28 de la mañana de este miércoles, un sismo volvió a recordar que el archipiélago japonés vive sobre una compleja red de placas tectónicas. La Agencia Meteorológica de Japón informó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro en el noreste de Amami Ōshima, a una latitud de 29.3° norte y longitud 130.6° este, con una profundidad aproximada de 70 kilómetros y una magnitud estimada de 4.7.

El evento fue perceptible principalmente en la prefectura de Kagoshima, donde se registró una intensidad máxima de shindo 3 en la escala sísmica japonesa, particularmente en la aldea insular de Toshima. Las autoridades confirmaron de inmediato que no existe riesgo de tsunami, lo que redujo la preocupación inicial entre los residentes de las islas del sur.

📍 Zonas con mayor intensidad

Shindo 3 : Toshima (Kagoshima)

Shindo 2 : Sectores de Amami y otras islas del archipiélago

Shindo 1: Diversos puntos de Kagoshima, incluyendo Yakushima, Kikai y Setouchi

En localidades como Akusekijima y Nakanoshima el temblor fue claramente perceptible, aunque sin reportes inmediatos de daños estructurales ni interrupciones mayores.

🌏 Contexto sísmico: por qué tiembla en esta zona

La región de Amami y las islas Tokara forman parte del cinturón sísmico del suroeste japonés, donde interactúan la placa del Mar de Filipinas y la placa Euroasiática. Los sismos de profundidad intermedia —como el registrado hoy— suelen sentirse con claridad en islas dispersas, aunque tienden a generar menos daños que los movimientos superficiales.

Con una profundidad de 70 km, el temblor entra en la categoría de sismo intermedio, lo que explica que haya sido ampliamente percibido pero sin consecuencias graves.

📌 Mensaje clave para residentes

Aunque este sismo no generó daños ni alerta de tsunami, las autoridades recomiendan:

Revisar rutas de evacuación locales.

Mantener cargados teléfonos móviles.

Confirmar el estado de muebles altos en viviendas.

Tener preparado un kit básico de emergencia.

El sur de Japón permanece bajo constante monitoreo sísmico. Eventos como este, aunque moderados, son parte de la dinámica geológica habitual del archipiélago.

Japón vuelve a temblar — pero también vuelve a demostrar su sistema de alerta rápida y su capacidad de respuesta inmediata.

🏷 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 地震 jishin 地 (ji) = tierra / suelo

震 (shin) = sacudir / temblar Terremoto 震源地 shingenti 震源 (shingen) = foco sísmico

地 (chi) = lugar Epicentro 震度 shindo 震 (shin) = temblor

度 (do) = grado / nivel Intensidad sísmica medida en superficie (escala japonesa) 気象庁 Kishōchō 気象 (kishō) = fenómenos meteorológicos

庁 (chō) = agencia gubernamental Agencia Meteorológica de Japón 津波 tsunami 津 (tsu) = puerto

波 (nami) = ola Ola gigante provocada por actividad sísmica マグニチュード magunichūdo Adaptación fonética del inglés «magnitude» Magnitud del sismo (energía liberada) 奄美大島 Amami Ōshima 奄美 (Amami) = nombre propio

大 (ō) = grande

島 (shima) = isla Isla Amami Ōshima 鹿児島県 Kagoshima-ken 鹿児島 (Kagoshima) = nombre propio

県 (ken) = prefectura Prefectura de Kagoshima 十島村 Toshima-mura 十 (to) = diez

島 (shima) = isla

村 (mura) = aldea Aldea de las Diez Islas (Tokara)

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



