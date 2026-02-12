Noticias Nippon

[jishin jōhō] Fuerte sacudida en Hokkaido

Feb 12, 2026

 Sismo de magnitud 5.2 sacude el este de Hokkaido en la madrugada: intensidad shindo 3 en Nemuro, sin riesgo de tsunami

📍Tōkyō | 12 de febrero

La Agencia Meteorológica de Japón informó que a las 3:00 de la madrugada del jueves se registró un sismo con epicentro en el mar al este de Hokkaido.
El movimiento tuvo una magnitud estimada de 5.2 y una profundidad aproximada de 60 kilómetros.

El epicentro se localizó frente a la costa oriental, en el área marítima cercana a la región de Nemuro. Afortunadamente, no existe riesgo de tsunami, lo que trajo alivio inmediato a las comunidades costeras.

📊 Intensidad sísmica: shindo 3 como máximo

La intensidad máxima observada fue shindo 3, un nivel considerado moderado dentro de la escala japonesa, que mide el impacto real en superficie y no solo la magnitud.

🔴 Shindo 3

  • Región: Sur de Nemuro

  • Ciudad principal: Nemuro (prefectura de Hokkaido)

En este nivel, muchas personas pueden despertarse si están dormidas, los objetos colgados se balancean y puede sentirse claramente el movimiento dentro de viviendas.

🟠 Shindo 2: movimiento perceptible en el este de Hokkaido

Se registró shindo 2 en varias ciudades del este de Hokkaido, especialmente en las zonas cercanas a Kushiro y al interior de Nemuro.

Entre las principales localidades:

  • Kushiro (zona de Kuroganecho)

  • Nemuro (Makinochi, Atsutoko, Goyomai)

  • Betsukai (Tokiwa y Hombetsukai)

  • Nakashibetsu (Maruyama)

  • Shibetsu (Kita 2-jo)

  • Rausu (Misakicho)

  • Shibecha (Toro)

  • Shiranuka (Nishi 1-jo)

En nivel shindo 2, el movimiento es claramente perceptible dentro de edificios, pero no suele provocar daños estructurales.

🟡 Shindo 1: vibración leve en amplia zona del sur y centro de Hokkaido

También se reportó shindo 1 en una franja más amplia que incluye:

  • Hakodate

  • Kushiro (zonas de Saiwaicho, Akancho, Otonbetsucho)

  • Nemuro (Yasaka, Toyosato)

  • Shari

  • Kiyosato

  • Urakawa

  • Samani

  • Shinhidaka (Shizunai)

  • Tokachi (Shimizu e Ikeda)

  • Urahoro

  • Akkeshi

  • Hamanaka

  • Teshikaga

  • Tsurui

  • Nakashibetsu (Yoroushi)

  • Shibetsu (Furutanuka, Kunbetsu)

  • Rausu (Kasuga, Midoricho)

En este nivel, solo algunas personas en reposo perciben la vibración.

🌏 Contexto sísmico: una zona históricamente activa

El este de Hokkaido se encuentra en una región de alta actividad tectónica debido a la interacción entre placas en el Pacífico norte. Los sismos con epicentro marino frente a Nemuro y Kushiro son relativamente frecuentes.

La profundidad de 60 kilómetros indica que se trató de un sismo intermedio, lo que suele reducir el potencial de daños severos en superficie.

🏠 ¿Qué deben tener en cuenta los residentes extranjeros?

Aunque el movimiento fue moderado, este tipo de eventos recuerda la importancia de:

  • Mantener linternas y baterías cargadas.

  • Asegurar muebles altos.

  • Revisar rutas de evacuación.

  • Confirmar que las alertas sísmicas estén activadas en el teléfono.

La buena noticia es clara: no hubo alerta de tsunami ni reportes inmediatos de daños importantes.

📌 Resumen clave

  • Magnitud: 5.2

  • Profundidad: 60 km

  • Intensidad máxima: shindo 3

  • Zona más afectada: ciudad de Nemuro, sur de la región de Nemuro (Hokkaido)

  • Sin riesgo de tsunami

En el silencio helado de la madrugada de Hokkaido, la tierra volvió a recordar su presencia. Esta vez, con moderación. Pero en Japón, cada vibración es una llamada permanente a la preparación.

 

De interés…

 

 

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.


