La Agencia Meteorológica de Japón informó que a las 3:00 de la madrugada del jueves se registró un sismo con epicentro en el mar al este de Hokkaido.
El movimiento tuvo una magnitud estimada de 5.2 y una profundidad aproximada de 60 kilómetros.
El epicentro se localizó frente a la costa oriental, en el área marítima cercana a la región de Nemuro. Afortunadamente, no existe riesgo de tsunami, lo que trajo alivio inmediato a las comunidades costeras.
📊 Intensidad sísmica: shindo 3 como máximo
La intensidad máxima observada fue shindo 3, un nivel considerado moderado dentro de la escala japonesa, que mide el impacto real en superficie y no solo la magnitud.
🔴 Shindo 3
En este nivel, muchas personas pueden despertarse si están dormidas, los objetos colgados se balancean y puede sentirse claramente el movimiento dentro de viviendas.
🟠 Shindo 2: movimiento perceptible en el este de Hokkaido
Se registró shindo 2 en varias ciudades del este de Hokkaido, especialmente en las zonas cercanas a Kushiro y al interior de Nemuro.
Entre las principales localidades:
-
Kushiro (zona de Kuroganecho)
-
Nemuro (Makinochi, Atsutoko, Goyomai)
-
Betsukai (Tokiwa y Hombetsukai)
-
Nakashibetsu (Maruyama)
-
Shibetsu (Kita 2-jo)
-
Rausu (Misakicho)
-
Shibecha (Toro)
-
Shiranuka (Nishi 1-jo)
En nivel shindo 2, el movimiento es claramente perceptible dentro de edificios, pero no suele provocar daños estructurales.
🟡 Shindo 1: vibración leve en amplia zona del sur y centro de Hokkaido
También se reportó shindo 1 en una franja más amplia que incluye:
-
Hakodate
-
Kushiro (zonas de Saiwaicho, Akancho, Otonbetsucho)
-
Nemuro (Yasaka, Toyosato)
-
Shari
-
Kiyosato
-
Urakawa
-
Samani
-
Shinhidaka (Shizunai)
-
Tokachi (Shimizu e Ikeda)
-
Urahoro
-
Akkeshi
-
Hamanaka
-
Teshikaga
-
Tsurui
-
Nakashibetsu (Yoroushi)
-
Shibetsu (Furutanuka, Kunbetsu)
-
Rausu (Kasuga, Midoricho)
En este nivel, solo algunas personas en reposo perciben la vibración.
🌏 Contexto sísmico: una zona históricamente activa
El este de Hokkaido se encuentra en una región de alta actividad tectónica debido a la interacción entre placas en el Pacífico norte. Los sismos con epicentro marino frente a Nemuro y Kushiro son relativamente frecuentes.
La profundidad de 60 kilómetros indica que se trató de un sismo intermedio, lo que suele reducir el potencial de daños severos en superficie.
🏠 ¿Qué deben tener en cuenta los residentes extranjeros?
Aunque el movimiento fue moderado, este tipo de eventos recuerda la importancia de:
-
Mantener linternas y baterías cargadas.
-
Asegurar muebles altos.
-
Revisar rutas de evacuación.
-
Confirmar que las alertas sísmicas estén activadas en el teléfono.
La buena noticia es clara: no hubo alerta de tsunami ni reportes inmediatos de daños importantes.
📌 Resumen clave
-
Magnitud: 5.2
-
Profundidad: 60 km
-
Intensidad máxima: shindo 3
-
Zona más afectada: ciudad de Nemuro, sur de la región de Nemuro (Hokkaido)
-
Sin riesgo de tsunami
En el silencio helado de la madrugada de Hokkaido, la tierra volvió a recordar su presencia. Esta vez, con moderación. Pero en Japón, cada vibración es una llamada permanente a la preparación.