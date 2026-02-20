Magnitud 5.0, profundidad intermedia y máxima intensidad 3 en la escala japonesa

📍Tokyo | 20 de febrero

A las 23:16 del viernes , un sismo moderado se registró frente a la costa oriental de la prefectura de Aomori, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a las 23:20.

El epicentro se localizó en el océano al este de Aomori (latitud 41.5°N, longitud 142.1°E), a una profundidad aproximada de 60 kilómetros, con una magnitud estimada de 5.0.

Las autoridades confirmaron que no existe riesgo de tsunami.

📍 ¿Dónde se sintió con mayor fuerza?

La intensidad máxima registrada fue Shindo 3 (震度3) en la escala sísmica japonesa, que mide el grado de sacudida en superficie.

🔹 Prefectura de Aomori

Máxima intensidad 3: Higashidōri (東通村) Hashikami (階上町)



En estas localidades, la vibración es claramente perceptible en interiores; objetos ligeros pueden moverse levemente, pero no se reportan daños estructurales significativos.

🗺️ Zonas que registraron movimiento

🟠 Intensidad 2

Varias ciudades de Aomori como Hachinohe y Mutsu

Sectores del sur de Hokkaidō, incluyendo Hakodate, Urakawa y Erimo

Parte norte de Iwate (como Morioka y Kuji)

🟡 Intensidad 1

Amplias áreas del sur de Hokkaidō, incluyendo Sapporo

Sectores de Iwate y la ciudad de Kesennuma en Miyagi

📊 Claves técnicas del evento

Parámetro Dato Fecha 20 de febrero de 2026 Hora 23:16 Magnitud 5.0 Profundidad 60 km Intensidad máxima Shindo 3 Tsunami No

Un sismo de 60 km de profundidad se considera intermedio, lo que suele reducir el impacto superficial en comparación con terremotos más superficiales.

🧭 Contexto geológico

El área frente a la costa oriental de Aomori forma parte del sistema de subducción donde la Placa del Pacífico se introduce bajo el arco japonés. Esta región históricamente ha registrado actividad sísmica frecuente, aunque eventos de magnitud 5 se consideran dentro del rango habitual.

No se reportaron daños ni interrupciones mayores en infraestructura, transporte o servicios públicos hasta el momento.

🏠 Recomendaciones para residentes en el norte de Japón

Aunque el sismo fue moderado, se recuerda:

Revisar muebles altos y objetos inestables.

Confirmar rutas de evacuación locales.

Mantener linternas y baterías cargadas.

Verificar información oficial únicamente a través de la JMA o autoridades municipales.

📝 En pocas palabras

El evento se suma a la actividad sísmica regular del invierno en el norte del archipiélago. En esta ocasión, el movimiento fue perceptible pero sin consecuencias graves.

Seguiremos atentos a posibles réplicas y actualizaciones oficiales.

🏷 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 地震 jishin 地 (ji) = tierra / suelo

震 (shin) = sacudir / temblar Terremoto 震源地 shingenti 震源 (shingen) = foco sísmico

地 (chi) = lugar Epicentro 震度 shindo 震 (shin) = temblor

度 (do) = grado / nivel Intensidad sísmica medida en superficie (escala japonesa) 気象庁 Kishōchō 気象 (kishō) = fenómenos meteorológicos

庁 (chō) = agencia gubernamental Agencia Meteorológica de Japón 津波 tsunami 津 (tsu) = puerto

波 (nami) = ola Ola gigante provocada por actividad sísmica マグニチュード magunichūdo Adaptación fonética del inglés «magnitude» Magnitud del sismo (energía liberada) 奄美大島 Amami Ōshima 奄美 (Amami) = nombre propio

大 (ō) = grande

島 (shima) = isla Isla Amami Ōshima 鹿児島県 Kagoshima-ken 鹿児島 (Kagoshima) = nombre propio

県 (ken) = prefectura Prefectura de Kagoshima 十島村 Toshima-mura 十 (to) = diez

島 (shima) = isla

村 (mura) = aldea Aldea de las Diez Islas (Tokara)

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



©2026 NoticiasNippon