Magnitud 5.0, profundidad intermedia y máxima intensidad 3 en la escala japonesa
📍Tokyo | 20 de febrero
A las 23:16 del viernes , un sismo moderado se registró frente a la costa oriental de la prefectura de Aomori, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a las 23:20.
El epicentro se localizó en el océano al este de Aomori (latitud 41.5°N, longitud 142.1°E), a una profundidad aproximada de 60 kilómetros, con una magnitud estimada de 5.0.
Las autoridades confirmaron que no existe riesgo de tsunami.
📍 ¿Dónde se sintió con mayor fuerza?
La intensidad máxima registrada fue Shindo 3 (震度3) en la escala sísmica japonesa, que mide el grado de sacudida en superficie.
🔹 Prefectura de Aomori
- Máxima intensidad 3:
- Higashidōri (東通村)
- Hashikami (階上町)
En estas localidades, la vibración es claramente perceptible en interiores; objetos ligeros pueden moverse levemente, pero no se reportan daños estructurales significativos.
🗺️ Zonas que registraron movimiento
🟠 Intensidad 2
- Varias ciudades de Aomori como Hachinohe y Mutsu
- Sectores del sur de Hokkaidō, incluyendo Hakodate, Urakawa y Erimo
- Parte norte de Iwate (como Morioka y Kuji)
🟡 Intensidad 1
- Amplias áreas del sur de Hokkaidō, incluyendo Sapporo
- Sectores de Iwate y la ciudad de Kesennuma en Miyagi
📊 Claves técnicas del evento
|Parámetro
|Dato
|Fecha
|20 de febrero de 2026
|Hora
|23:16
|Magnitud
|5.0
|Profundidad
|60 km
|Intensidad máxima
|Shindo 3
|Tsunami
|No
Un sismo de 60 km de profundidad se considera intermedio, lo que suele reducir el impacto superficial en comparación con terremotos más superficiales.
🧭 Contexto geológico
El área frente a la costa oriental de Aomori forma parte del sistema de subducción donde la Placa del Pacífico se introduce bajo el arco japonés. Esta región históricamente ha registrado actividad sísmica frecuente, aunque eventos de magnitud 5 se consideran dentro del rango habitual.
No se reportaron daños ni interrupciones mayores en infraestructura, transporte o servicios públicos hasta el momento.
🏠 Recomendaciones para residentes en el norte de Japón
Aunque el sismo fue moderado, se recuerda:
- Revisar muebles altos y objetos inestables.
- Confirmar rutas de evacuación locales.
- Mantener linternas y baterías cargadas.
- Verificar información oficial únicamente a través de la JMA o autoridades municipales.
📝 En pocas palabras
El evento se suma a la actividad sísmica regular del invierno en el norte del archipiélago. En esta ocasión, el movimiento fue perceptible pero sin consecuencias graves.
Seguiremos atentos a posibles réplicas y actualizaciones oficiales.
🏷 Términos clave de la noticia
|Kanji
|Rōmaji
|Desglose
|Significado
|地震
|jishin
|地 (ji) = tierra / suelo
震 (shin) = sacudir / temblar
|Terremoto
|震源地
|shingenti
|震源 (shingen) = foco sísmico
地 (chi) = lugar
|Epicentro
|震度
|shindo
|震 (shin) = temblor
度 (do) = grado / nivel
|Intensidad sísmica medida en superficie (escala japonesa)
|気象庁
|Kishōchō
|気象 (kishō) = fenómenos meteorológicos
庁 (chō) = agencia gubernamental
|Agencia Meteorológica de Japón
|津波
|tsunami
|津 (tsu) = puerto
波 (nami) = ola
|Ola gigante provocada por actividad sísmica
|マグニチュード
|magunichūdo
|Adaptación fonética del inglés «magnitude»
|Magnitud del sismo (energía liberada)
|奄美大島
|Amami Ōshima
|奄美 (Amami) = nombre propio
大 (ō) = grande
島 (shima) = isla
|Isla Amami Ōshima
|鹿児島県
|Kagoshima-ken
|鹿児島 (Kagoshima) = nombre propio
県 (ken) = prefectura
|Prefectura de Kagoshima
|十島村
|Toshima-mura
|十 (to) = diez
島 (shima) = isla
村 (mura) = aldea
|Aldea de las Diez Islas (Tokara)
De interés…
Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.
NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.
