Mirano korutina gorin

[orinpikku] oro en slopestyle femenino

Entre olvidos inocentes y trucos imposibles: la chica natural de Aichi que parecía soñar despierta despertó al mundo con un oro inolvidable

 

📍Milano Cotrina  |  18 de febrero

 

Bajo un cielo que todavía cargaba el eco de la nevada que obligó a postergar la final, la japonesa  Fukada Mari escribió una página dorada en la historia del deporte invernal. En el Livigno Snow Park, durante el día 13 de los Juegos de Milano-Cortina 2026, la joven de 19 años conquistó el oro olímpico en snowboard femenino slopestyle, convirtiéndose en la japonesa más joven en ganar un oro en unos Juegos de Invierno (19 años y 48 días) y logrando además el primer oro olímpico de Japón en esta disciplina.

El podio tuvo sabor nipón: junto a ella, Murase Kokoro se colgó el bronce, sellando las primeras medallas olímpicas femeninas japonesas en slopestyle.

 

❄️ De una caída: la remontada que cambió la historia

La final comenzó cuesta arriba. En su primer intento, Fukada cayó y quedó novena. Pero la historia no se escribe en el primer capítulo.

En el segundo run, brilló en la sección de jib, enlazando trucos con precisión quirúrgica y aterrizando un impecable switch backside 900. Marcó 85.70 puntos y saltó al liderato.

En el tercer intento, cuando la presión pesaba más que la nieve, lanzó su carta maestra: switch backside 1260. El panel mostró un perfecto 10.00 en ejecución. Su puntuación final ascendió a 87.83, suficiente para abrazar el oro y llorar sobre la nieve.

 

👧 ¿Quién es Fukada Mari?

🌅 NACIDA CON EL PRIMER SOL DEL AÑO

  • Fecha de nacimiento: 1 de enero de 2007

  • Origen: Ciudad de Miyoshi, prefectura de Aichi

  • Familia: Padres (Noriyo, 57; Miho, 52), hermanos mellizos y un hermano menor

Su padre quiso llamarla  Hideko (日出子), “niña del amanecer”, porque nació junto al primer sol del año. Pero la familia se opuso con firmeza. El nombre elegido finalmente fue  Mari (茉莉), inspirado en la gatita Marie de la película de Disney «The Aristocats» (おしゃれキャット ), favorita de su hermana.

🏂 FORJADA EN LA NIEVE

Comenzó a practicar snowboard en primaria, primero como hobby. El punto de inflexión llegó en secundaria, al conocer al entrenador Sato Yasuhiro. Desde entonces, su ascenso fue meteórico:

  • 🥇 Campeona nacional en Big Air (2022)

  • 🥇 Debut y victoria en Copa del Mundo (Big Air)

  • 🥉 Bronce en el Mundial 2025 (Big Air)

  • 🏆 4 victorias en Copa del Mundo

🌸 PERSONALIDAD: ENTRE TORPEZA Y FUEGO INTERIOR

Mari se describe como algo despistada. Ha olvidado guantes o pases de elevador en competencias. Pero también es conocida por su fuerte sentido de justicia y su profundo cariño por sus hermanos.

Detrás de esa sonrisa tímida hay una competidora feroz.

🌟 UNA “MARI” QUE YA NO ES SOLO UN PERSONAJE

Lo que comenzó como un nombre inspirado en una gatita elegante se transformó en una leyenda olímpica.

Desde el amanecer del 1 de enero hasta el oro en Livigno, Fukada Mari  ya no es solo una promesa: es historia viva del deporte japonés.

Y apenas tiene 19 años.

Palabras técnicas de la disciplina

Término (JP / EN)

Rōmaji

Explicación técnica

Significado práctico

スロープスタイル

Surōpu Sutairu

Modalidad con obstáculos variados

Slopestyle

キッカー

Kikkā

Rampa de salto

Plataforma para realizar trucos aéreos

レール

Rēru

Barandilla metálica

Superficie para deslizar la tabla

ボックス

Bokkusu

Cajón ancho y plano

Obstáculo para equilibrio y trucos

トリック

Torikku

Movimiento acrobático

Maniobra técnica

回転

Kaiten

Giro / rotación

Vueltas en el aire

グラブ

Gurabu

Sujeción de la tabla

Tomar la tabla con la mano en salto

着地

Chakuchi

Aterrizaje

Momento de volver a la nieve

難易度

Nanido

Nivel de dificultad

Complejidad técnica

完成度

Kanseido

Grado de ejecución

Limpieza y precisión del truco

 

Términos clave de la noticia

Kanji / Japonés

Rōmaji

Desglose

Significado en español

五輪

Gorin

(cinco) + (anillos)

Juegos Olímpicos

男子

Danshi

(hombre) + (varón)

Categoría masculina

決勝

Kesshō

(decidir) + (victoria)

Final

銀メダル

Gin medaru

(plata) + メダル (medalla)

Medalla de plata

予選

Yosen

(antes) + (selección)

Clasificación previa

試技

Shigi

(probar) + (técnica)

Intento / ronda

得点

Tokuten

(obtener) + (puntos)

Puntuación

種目

Shumoku

(tipo) + (categoría)

Disciplina / modalidad

初出場

Hatsu shutsujō

(primera vez) + 出場(participación)

Debut olímpico

表彰台

Hyōshōdai

表彰 (premiación) + (plataforma)

Podio

 

 

Por NoticiasNippon

