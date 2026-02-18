[orinpikku] oro en slopestyle femenino

Entre olvidos inocentes y trucos imposibles: la chica natural de Aichi que parecía soñar despierta despertó al mundo con un oro inolvidable

📍Milano Cotrina | 18 de febrero

Bajo un cielo que todavía cargaba el eco de la nevada que obligó a postergar la final, la japonesa Fukada Mari escribió una página dorada en la historia del deporte invernal. En el Livigno Snow Park, durante el día 13 de los Juegos de Milano-Cortina 2026, la joven de 19 años conquistó el oro olímpico en snowboard femenino slopestyle, convirtiéndose en la japonesa más joven en ganar un oro en unos Juegos de Invierno (19 años y 48 días) y logrando además el primer oro olímpico de Japón en esta disciplina.

El podio tuvo sabor nipón: junto a ella, Murase Kokoro se colgó el bronce, sellando las primeras medallas olímpicas femeninas japonesas en slopestyle.

❄️ De una caída: la remontada que cambió la historia

La final comenzó cuesta arriba. En su primer intento, Fukada cayó y quedó novena. Pero la historia no se escribe en el primer capítulo.

En el segundo run, brilló en la sección de jib, enlazando trucos con precisión quirúrgica y aterrizando un impecable switch backside 900. Marcó 85.70 puntos y saltó al liderato.

En el tercer intento, cuando la presión pesaba más que la nieve, lanzó su carta maestra: switch backside 1260. El panel mostró un perfecto 10.00 en ejecución. Su puntuación final ascendió a 87.83, suficiente para abrazar el oro y llorar sobre la nieve.

👧 ¿Quién es Fukada Mari?

🌅 NACIDA CON EL PRIMER SOL DEL AÑO

Fecha de nacimiento: 1 de enero de 2007

Origen: Ciudad de Miyoshi, prefectura de Aichi

Familia: Padres (Noriyo, 57; Miho, 52), hermanos mellizos y un hermano menor

Su padre quiso llamarla Hideko (日出子), “niña del amanecer”, porque nació junto al primer sol del año. Pero la familia se opuso con firmeza. El nombre elegido finalmente fue Mari (茉莉), inspirado en la gatita Marie de la película de Disney «The Aristocats» (おしゃれキャット ), favorita de su hermana.

🏂 FORJADA EN LA NIEVE

Comenzó a practicar snowboard en primaria, primero como hobby. El punto de inflexión llegó en secundaria, al conocer al entrenador Sato Yasuhiro. Desde entonces, su ascenso fue meteórico:

🥇 Campeona nacional en Big Air (2022)

🥇 Debut y victoria en Copa del Mundo (Big Air)

🥉 Bronce en el Mundial 2025 (Big Air)

🏆 4 victorias en Copa del Mundo

🌸 PERSONALIDAD: ENTRE TORPEZA Y FUEGO INTERIOR

Mari se describe como algo despistada. Ha olvidado guantes o pases de elevador en competencias. Pero también es conocida por su fuerte sentido de justicia y su profundo cariño por sus hermanos.

Detrás de esa sonrisa tímida hay una competidora feroz.

🌟 UNA “MARI” QUE YA NO ES SOLO UN PERSONAJE

Lo que comenzó como un nombre inspirado en una gatita elegante se transformó en una leyenda olímpica.

Desde el amanecer del 1 de enero hasta el oro en Livigno, Fukada Mari ya no es solo una promesa: es historia viva del deporte japonés.

Y apenas tiene 19 años.

Palabras técnicas de la disciplina

Término (JP / EN) Rōmaji Explicación técnica Significado práctico スロープスタイル Surōpu Sutairu Modalidad con obstáculos variados Slopestyle キッカー Kikkā Rampa de salto Plataforma para realizar trucos aéreos レール Rēru Barandilla metálica Superficie para deslizar la tabla ボックス Bokkusu Cajón ancho y plano Obstáculo para equilibrio y trucos トリック Torikku Movimiento acrobático Maniobra técnica 回転 Kaiten Giro / rotación Vueltas en el aire グラブ Gurabu Sujeción de la tabla Tomar la tabla con la mano en salto 着地 Chakuchi Aterrizaje Momento de volver a la nieve 難易度 Nanido Nivel de dificultad Complejidad técnica 完成度 Kanseido Grado de ejecución Limpieza y precisión del truco

Términos clave de la noticia

Kanji / Japonés Rōmaji Desglose Significado en español 五輪 Gorin 五 (cinco) + 輪 (anillos) Juegos Olímpicos 男子 Danshi 男 (hombre) + 子 (varón) Categoría masculina 決勝 Kesshō 決 (decidir) + 勝 (victoria) Final 銀メダル Gin medaru 銀 (plata) + メダル (medalla) Medalla de plata 予選 Yosen 予 (antes) + 選 (selección) Clasificación previa 試技 Shigi 試 (probar) + 技 (técnica) Intento / ronda 得点 Tokuten 得 (obtener) + 点 (puntos) Puntuación 種目 Shumoku 種 (tipo) + 目 (categoría) Disciplina / modalidad 初出場 Hatsu shutsujō 初 (primera vez) + 出場(participación) Debut olímpico 表彰台 Hyōshōdai 表彰 (premiación) + 台 (plataforma) Podio

©️2026 Noticias Nippon