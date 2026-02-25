La tierra vuelve a hablar en el noreste japonés: sismo de magnitud moderada activa la tensión en hogares en plena noche

📍Tokyo | 25 de febrero

En la madrugada del miércoles , a las 03:16 a.m., un sismo sacudió el noreste de Japón.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón, el epicentro se localizó en la zona costera norte de la prefectura de Iwate, a una profundidad aproximada de 50 kilómetros. La magnitud estimada fue de 4.5.

Las autoridades confirmaron que no existe riesgo de tsunami.

📍 Intensidad registrada

La intensidad máxima observada fue nivel 3 (azul) en la escala japonesa, una sacudida que puede despertar a personas dormidas y mover objetos ligeros.

Las ciudades donde se sintió con mayor fuerza fueron:

Hanamaki

Kitakami

Tono

Oshu

Yahaba

🌏 Movimiento perceptible en toda la región

El sismo también se sintió con menor intensidad (niveles 1 y 2) en amplias zonas del noreste:

Prefectura de Aomori

Prefectura de Miyagi (incluyendo Ishinomaki y Kesennuma)

Prefectura de Akita

Prefectura de Yamagata

Debido a que ocurrió a una profundidad intermedia, el movimiento se propagó en un área relativamente amplia.

🧭 Situación actual

Hasta el momento no se reportan daños graves ni personas heridas.

Sin embargo, las autoridades recomiendan:

Verificar instalaciones de gas

Asegurar objetos inestables

Mantener precaución ante posibles réplicas











📊 Datos clave del sismo

Concepto información Fecha 25 de febrero de 2026 Hora 03:16 a.m. Magnitud 4.5 Profundidad 50 km Intensidad máxima Nivel 3 Tsunami No hay riesgo

🏷 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado 地震 jishin 地 (ji) = tierra / suelo

震 (shin) = sacudir / temblar Terremoto 震源地 shingenti 震源 (shingen) = foco sísmico

地 (chi) = lugar Epicentro 震度 shindo 震 (shin) = temblor

度 (do) = grado / nivel Intensidad sísmica medida en superficie (escala japonesa) 気象庁 Kishōchō 気象 (kishō) = fenómenos meteorológicos

庁 (chō) = agencia gubernamental Agencia Meteorológica de Japón 津波 tsunami 津 (tsu) = puerto

波 (nami) = ola Ola gigante provocada por actividad sísmica マグニチュード magunichūdo Adaptación fonética del inglés «magnitude» Magnitud del sismo (energía liberada) 奄美大島 Amami Ōshima 奄美 (Amami) = nombre propio

大 (ō) = grande

島 (shima) = isla Isla Amami Ōshima 鹿児島県 Kagoshima-ken 鹿児島 (Kagoshima) = nombre propio

県 (ken) = prefectura Prefectura de Kagoshima 十島村 Toshima-mura 十 (to) = diez

島 (shima) = isla

村 (mura) = aldea Aldea de las Diez Islas (Tokara)

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



