Sismos

[jishin jōhō] sacudida nocturna en Iwate

La tierra vuelve a hablar en el noreste japonés: sismo de magnitud moderada activa la tensión en hogares en plena noche

📍Tokyo | 25 de febrero

En la madrugada del miércoles , a las 03:16 a.m., un sismo sacudió el noreste de Japón.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón, el epicentro se localizó en la zona costera norte de la prefectura de Iwate, a una profundidad aproximada de 50 kilómetros. La magnitud estimada fue de 4.5.

Las autoridades confirmaron que no existe riesgo de tsunami.

 

📍 Intensidad registrada

La intensidad máxima observada fue nivel 3 (azul) en la escala japonesa, una sacudida que puede despertar a personas dormidas y mover objetos ligeros.

Las ciudades donde se sintió con mayor fuerza fueron:

  • Hanamaki
  • Kitakami
  • Tono
  • Oshu
  • Yahaba

🌏 Movimiento perceptible en toda la región

El sismo también se sintió con menor intensidad (niveles 1 y 2) en amplias zonas del noreste:

  • Prefectura de Aomori
  • Prefectura de Miyagi (incluyendo Ishinomaki y Kesennuma)
  • Prefectura de Akita
  • Prefectura de Yamagata

Debido a que ocurrió a una profundidad intermedia, el movimiento se propagó en un área relativamente amplia.

 

🧭 Situación actual

Hasta el momento no se reportan daños graves ni personas heridas.

Sin embargo, las autoridades recomiendan:

  • Verificar instalaciones de gas
  • Asegurar objetos inestables
  • Mantener precaución ante posibles réplicas

 
 

 
 

📊 Datos clave del sismo

Concepto información
Fecha 25 de febrero de 2026
Hora 03:16 a.m.
Magnitud 4.5
Profundidad 50 km
Intensidad máxima Nivel 3
Tsunami No hay riesgo

 

 

🏷 Términos clave de la noticia

Kanji Rōmaji Desglose Significado
地震 jishin 地 (ji) = tierra / suelo
震 (shin) = sacudir / temblar		 Terremoto
震源地 shingenti 震源 (shingen) = foco sísmico
地 (chi) = lugar		 Epicentro
震度 shindo 震 (shin) = temblor
度 (do) = grado / nivel		 Intensidad sísmica medida en superficie (escala japonesa)
気象庁 Kishōchō 気象 (kishō) = fenómenos meteorológicos
庁 (chō) = agencia gubernamental		 Agencia Meteorológica de Japón
津波 tsunami 津 (tsu) = puerto
波 (nami) = ola		 Ola gigante provocada por actividad sísmica
マグニチュード magunichūdo Adaptación fonética del inglés «magnitude» Magnitud del sismo (energía liberada)
奄美大島 Amami Ōshima 奄美 (Amami) = nombre propio
大 (ō) = grande
島 (shima) = isla		 Isla Amami Ōshima
鹿児島県 Kagoshima-ken 鹿児島 (Kagoshima) = nombre propio
県 (ken) = prefectura		 Prefectura de Kagoshima
十島村 Toshima-mura 十 (to) = diez
島 (shima) = isla
村 (mura) = aldea		 Aldea de las Diez Islas (Tokara)

 

De interés…

 

 

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.


