La tierra vuelve a hablar en el noreste japonés: sismo de magnitud moderada activa la tensión en hogares en plena noche
📍Tokyo | 25 de febrero
En la madrugada del miércoles , a las 03:16 a.m., un sismo sacudió el noreste de Japón.
Según informó la Agencia Meteorológica de Japón, el epicentro se localizó en la zona costera norte de la prefectura de Iwate, a una profundidad aproximada de 50 kilómetros. La magnitud estimada fue de 4.5.
Las autoridades confirmaron que no existe riesgo de tsunami.
📍 Intensidad registrada
La intensidad máxima observada fue nivel 3 (azul) en la escala japonesa, una sacudida que puede despertar a personas dormidas y mover objetos ligeros.
Las ciudades donde se sintió con mayor fuerza fueron:
- Hanamaki
- Kitakami
- Tono
- Oshu
- Yahaba
🌏 Movimiento perceptible en toda la región
El sismo también se sintió con menor intensidad (niveles 1 y 2) en amplias zonas del noreste:
- Prefectura de Aomori
- Prefectura de Miyagi (incluyendo Ishinomaki y Kesennuma)
- Prefectura de Akita
- Prefectura de Yamagata
Debido a que ocurrió a una profundidad intermedia, el movimiento se propagó en un área relativamente amplia.
🧭 Situación actual
Hasta el momento no se reportan daños graves ni personas heridas.
Sin embargo, las autoridades recomiendan:
- Verificar instalaciones de gas
- Asegurar objetos inestables
- Mantener precaución ante posibles réplicas
📊 Datos clave del sismo
|Concepto
|información
|Fecha
|25 de febrero de 2026
|Hora
|03:16 a.m.
|Magnitud
|4.5
|Profundidad
|50 km
|Intensidad máxima
|Nivel 3
|Tsunami
|No hay riesgo
🏷 Términos clave de la noticia
|Kanji
|Rōmaji
|Desglose
|Significado
|地震
|jishin
|地 (ji) = tierra / suelo
震 (shin) = sacudir / temblar
|Terremoto
|震源地
|shingenti
|震源 (shingen) = foco sísmico
地 (chi) = lugar
|Epicentro
|震度
|shindo
|震 (shin) = temblor
度 (do) = grado / nivel
|Intensidad sísmica medida en superficie (escala japonesa)
|気象庁
|Kishōchō
|気象 (kishō) = fenómenos meteorológicos
庁 (chō) = agencia gubernamental
|Agencia Meteorológica de Japón
|津波
|tsunami
|津 (tsu) = puerto
波 (nami) = ola
|Ola gigante provocada por actividad sísmica
|マグニチュード
|magunichūdo
|Adaptación fonética del inglés «magnitude»
|Magnitud del sismo (energía liberada)
|奄美大島
|Amami Ōshima
|奄美 (Amami) = nombre propio
大 (ō) = grande
島 (shima) = isla
|Isla Amami Ōshima
|鹿児島県
|Kagoshima-ken
|鹿児島 (Kagoshima) = nombre propio
県 (ken) = prefectura
|Prefectura de Kagoshima
|十島村
|Toshima-mura
|十 (to) = diez
島 (shima) = isla
村 (mura) = aldea
|Aldea de las Diez Islas (Tokara)
De interés…
Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.
NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.
