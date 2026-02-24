[tenki yohō] martes 24 de febrero

Lluvias avanzan desde el oeste y el polen alcanza niveles “muy altos”

📍Tōkyō | 24 de febrero

Japón despierta este martes 24 con un giro atmosférico claro: el buen tiempo comienza a retirarse desde el oeste por la influencia de una baja presión y un frente activo. La jornada estará marcada por lluvias progresivas, temperaturas inusualmente altas para la temporada y un fuerte incremento en la dispersión de polen, especialmente en el eje que va de Kyūshū a Kantō.

🌧️ Lluvia avanza desde Kyūshū hacia Kantō

El deterioro comenzará al mediodía en Kyūshū, donde se esperan precipitaciones desde las primeras horas de la tarde. Hacia el atardecer, la lluvia alcanzará Chūgoku y Shikoku, con posibilidad de tormentas eléctricas y episodios de lluvia intensa, especialmente en el sur.

Durante la noche, el frente avanzará hacia Kinki (Osaka) y posteriormente hacia Tōkai, Hokuriku y Kantō, incluyendo Tokio, donde la lluvia será más notoria a partir del anochecer.

En el norte:

Tōhoku: Cielos mayormente nublados; lluvia o nieve dispersa por la noche.

Aomori: Nevadas generalizadas y riesgo de congelamiento de superficies.

Hokkaidō: Intervalos de sol, pero con nevadas en el norte durante la mañana y la noche. Posibles ventiscas con reducción de visibilidad.

🌡️ Calor impropio de febrero: sensación primaveral

Aunque las máximas serán ligeramente inferiores a las del día 23, muchas regiones experimentarán temperaturas equivalentes a finales de marzo o incluso mediados de abril.

🔹 Kagoshima, Osaka y Nagoya alcanzarán los 21°C

🔹 Tokio llegará a 19°C (4°C menos que ayer, pero aún templado)

🔹 Hokuriku oscilará entre 13°C y 15°C

🔹 Tōhoku superará los 10°C en varias zonas

🔹 Hokkaidō rondará los 3°C, sin frío extremo nocturno

En zonas con abundante nieve acumulada, se advierte riesgo de avalanchas y caída de nieve desde techos, debido al deshielo acelerado.

🌲 Alerta por polen: “muy alto” en Tokio

El aumento de temperaturas y el cambio de masas de aire están disparando la dispersión de polen de cedro (sugi), particularmente en el centro y oeste del país.

📊 Tokio registra hoy nivel “非常に多い” (muy alto).

Aunque la lluvia reducirá temporalmente la dispersión, antes de que comiencen las precipitaciones el polen volará con intensidad.

⚠️ Atención especial:

27 y 28 de febrero: Nuevo sistema de baja presión traerá lluvias amplias.

1 de marzo (domingo): Se prevé un pico severo en Hiroshima y Tokio tras el paso del frente.

El patrón será claro: día cálido → lluvia → explosión de polen al despejar.

📅 Temporada de picos alérgicos

Sugi (cedro japonés): Pico temprano en Fukuoka y Tokio hacia finales de febrero. Pico generalizado: inicios a mediados de marzo. Duración: 10 días a 1 mes.

Hinoki (ciprés japonés): Pico entre finales de marzo y principios de abril. Duración: 5 días a 2 semanas.



Los expertos anticipan que los niveles serán similares al promedio anual, pero con episodios bruscos de aumento en días de calentamiento súbito.

🎙️ En pocas palabras

Japón transita una semana de contrastes: lluvias eléctricas en el oeste, primavera anticipada en el centro y advertencias por nieve en el norte. Pero el fenómeno silencioso —el polen— se convierte en protagonista invisible de la jornada.

🌧️ Paraguas en la mochila.

🌡️ Abrigo ligero, pero no demasiado.

😷 Mascarilla y gafas si eres alérgico.

El invierno aún no se retira, pero la primavera ya llama a la puerta.

