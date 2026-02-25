Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 25 de febrero

PorNoticiasNippon

Feb 25, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

Japón bajo lluvia intensa: tormentas eléctricas en el Pacífico y brusco descenso térmico

📍Tōkyō  |  25 de febrero

Un frente de baja presión atraviesa el archipiélago japonés y deja este miércoles un amplio corredor de lluvias desde Kyūshū hasta Tōhoku, con especial intensidad en la franja del Pacífico. La Agencia Meteorológica prevé tormentas eléctricas y episodios de lluvia fuerte —incluso doshaburi (どしゃ降り)— en sectores costeros de Kantō, mientras que las temperaturas vuelven a caer tras el inusual calor de días anteriores.

La lluvia avanza de oeste a este:

  • Kyūshū: precipitaciones hasta la mañana.
  • Chūgoku y Shikoku: lluvia sostenida hasta el mediodía.
  • Kinki y Tōkai: pico hacia la tarde.
  • Kantō: momento más intenso alrededor del mediodía, con posibles tormentas eléctricas.
  • Hokuriku y Tōhoku: aumento de lluvias hacia la tarde; riesgo de avalanchas y caída de nieve acumulada.
  • Hokkaidō: estable y mayormente despejado bajo alta presión.
  • Okinawa: lluvias y tormentas hasta la tarde, localmente intensas.

 

🌡️ Regresa el frío: caída de más de 5°C en grandes ciudades

El termómetro retrocede con claridad. En Osaka, Nagoya, Tokio y Sendai, las máximas serán más de 5°C inferiores a las del martes.

Aunque en Kyūshū algunas zonas superarán los 15°C una vez que pase la lluvia matinal, en el resto del centro y noreste el cielo cubierto impedirá que la temperatura suba. Además, el viento costero intensificará la sensación térmica, especialmente en Kantō.

👉 Recomendación: volver al abrigo grueso, paraguas resistente y precaución en desplazamientos urbanos.

⚠️ Riesgos asociados

  • 🌩️ Tormentas eléctricas en la vertiente del Pacífico.
  • 🌧️ Lluvias intensas repentinas en zonas costeras de Kantō.
  • 🏔️ Riesgo de avalanchas y caída de nieve acumulada en Hokuriku y Tōhoku.
  • 🌬️ Viento fuerte en litoral, con sensación térmica más baja.

 
 

 
 

Términos clave

Kanji

Rōmaji

Desglose

Significado en español

低気圧

teikiatsu

(bajo) + (aire) + (presión)

Sistema de baja presión atmosférica

前線

zensen

(frente) + (línea)

Frente meteorológico

雷雨

raiu

(trueno) + (lluvia)

Tormenta eléctrica

激しい雨

hageshii ame

激しい (intenso/violento) + (lluvia)

Lluvia intensa

どしゃ降り

doshaburi

Onomatopeya + 降り (caída)

Aguacero torrencial repentino

本降り

honburi

(verdadero/intenso) + 降り(caída)

Lluvia continua y persistente

局地的

kyokuchiteki

局地 (local) + (relativo a)

De carácter local / localizado

なだれ

nadare

Avalancha

落雪

rakusetsu

(caer) + (nieve)

Caída de nieve acumulada desde techos o laderas

高気圧

kōkiatsu

(alto) + (aire) + (presión)

Sistema de alta presión

最高気温

saikōkion

(más) + (alto) + 気温(temperatura)

Temperatura máxima

体感温度

taikan ondo

体感 (sensación corporal) + 温度(temperatura)

Sensación térmica


©2026 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Previsión del tiempo

[tenki yohō] martes 24 de febrero

Feb 24, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] lunes 23 de febrero

Feb 23, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] domingo 22 de febrero

Feb 22, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 25 de febrero

2026-02-25 NoticiasNippon No hay comentarios
Sismos

[jishin jōhō] sacudida nocturna en Iwate

2026-02-25 NoticiasNippon No hay comentarios
Redes sociales

[sns] Un segundo de retraso, 20 minutos de espera

2026-02-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Redes sociales

[sns] Polémica en el Shinkansen

2026-02-24 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.