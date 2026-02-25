[tenki yohō] miércoles 25 de febrero

Japón bajo lluvia intensa: tormentas eléctricas en el Pacífico y brusco descenso térmico
📍Tōkyō | 25 de febrero
Un frente de baja presión atraviesa el archipiélago japonés y deja este miércoles un amplio corredor de lluvias desde Kyūshū hasta Tōhoku, con especial intensidad en la franja del Pacífico. La Agencia Meteorológica prevé tormentas eléctricas y episodios de lluvia fuerte —incluso doshaburi (どしゃ降り)— en sectores costeros de Kantō, mientras que las temperaturas vuelven a caer tras el inusual calor de días anteriores.
La lluvia avanza de oeste a este:
- Kyūshū: precipitaciones hasta la mañana.
- Chūgoku y Shikoku: lluvia sostenida hasta el mediodía.
- Kinki y Tōkai: pico hacia la tarde.
- Kantō: momento más intenso alrededor del mediodía, con posibles tormentas eléctricas.
- Hokuriku y Tōhoku: aumento de lluvias hacia la tarde; riesgo de avalanchas y caída de nieve acumulada.
- Hokkaidō: estable y mayormente despejado bajo alta presión.
- Okinawa: lluvias y tormentas hasta la tarde, localmente intensas.
🌡️ Regresa el frío: caída de más de 5°C en grandes ciudades
El termómetro retrocede con claridad. En Osaka, Nagoya, Tokio y Sendai, las máximas serán más de 5°C inferiores a las del martes.
Aunque en Kyūshū algunas zonas superarán los 15°C una vez que pase la lluvia matinal, en el resto del centro y noreste el cielo cubierto impedirá que la temperatura suba. Además, el viento costero intensificará la sensación térmica, especialmente en Kantō.
👉 Recomendación: volver al abrigo grueso, paraguas resistente y precaución en desplazamientos urbanos.
⚠️ Riesgos asociados
- 🌩️ Tormentas eléctricas en la vertiente del Pacífico.
- 🌧️ Lluvias intensas repentinas en zonas costeras de Kantō.
- 🏔️ Riesgo de avalanchas y caída de nieve acumulada en Hokuriku y Tōhoku.
- 🌬️ Viento fuerte en litoral, con sensación térmica más baja.
Términos clave
|
Kanji
|
Rōmaji
|
Desglose
|
Significado en español
|
低気圧
|
teikiatsu
|
低 (bajo) + 気 (aire) + 圧 (presión)
|
Sistema de baja presión atmosférica
|
前線
|
zensen
|
前 (frente) + 線 (línea)
|
Frente meteorológico
|
雷雨
|
raiu
|
雷 (trueno) + 雨 (lluvia)
|
Tormenta eléctrica
|
激しい雨
|
hageshii ame
|
激しい (intenso/violento) + 雨(lluvia)
|
Lluvia intensa
|
どしゃ降り
|
doshaburi
|
Onomatopeya + 降り (caída)
|
Aguacero torrencial repentino
|
本降り
|
honburi
|
本 (verdadero/intenso) + 降り(caída)
|
Lluvia continua y persistente
|
局地的
|
kyokuchiteki
|
局地 (local) + 的 (relativo a)
|
De carácter local / localizado
|
なだれ
|
nadare
|
—
|
Avalancha
|
落雪
|
rakusetsu
|
落 (caer) + 雪 (nieve)
|
Caída de nieve acumulada desde techos o laderas
|
高気圧
|
kōkiatsu
|
高 (alto) + 気 (aire) + 圧 (presión)
|
Sistema de alta presión
|
最高気温
|
saikōkion
|
最 (más) + 高 (alto) + 気温(temperatura)
|
Temperatura máxima
|
体感温度
|
taikan ondo
|
体感 (sensación corporal) + 温度(temperatura)
|
Sensación térmica
