[tenki yohō] miércoles 25 de febrero

Japón bajo lluvia intensa: tormentas eléctricas en el Pacífico y brusco descenso térmico

📍Tōkyō | 25 de febrero

Un frente de baja presión atraviesa el archipiélago japonés y deja este miércoles un amplio corredor de lluvias desde Kyūshū hasta Tōhoku, con especial intensidad en la franja del Pacífico. La Agencia Meteorológica prevé tormentas eléctricas y episodios de lluvia fuerte —incluso doshaburi (どしゃ降り)— en sectores costeros de Kantō, mientras que las temperaturas vuelven a caer tras el inusual calor de días anteriores.

La lluvia avanza de oeste a este:

Kyūshū: precipitaciones hasta la mañana.

Chūgoku y Shikoku: lluvia sostenida hasta el mediodía.

Kinki y Tōkai: pico hacia la tarde.

Kantō: momento más intenso alrededor del mediodía, con posibles tormentas eléctricas.

Hokuriku y Tōhoku: aumento de lluvias hacia la tarde; riesgo de avalanchas y caída de nieve acumulada.

Hokkaidō: estable y mayormente despejado bajo alta presión.

Okinawa: lluvias y tormentas hasta la tarde, localmente intensas.

🌡️ Regresa el frío: caída de más de 5°C en grandes ciudades

El termómetro retrocede con claridad. En Osaka, Nagoya, Tokio y Sendai, las máximas serán más de 5°C inferiores a las del martes.

Aunque en Kyūshū algunas zonas superarán los 15°C una vez que pase la lluvia matinal, en el resto del centro y noreste el cielo cubierto impedirá que la temperatura suba. Además, el viento costero intensificará la sensación térmica, especialmente en Kantō.

👉 Recomendación: volver al abrigo grueso, paraguas resistente y precaución en desplazamientos urbanos.

⚠️ Riesgos asociados

🌩️ Tormentas eléctricas en la vertiente del Pacífico.

🌧️ Lluvias intensas repentinas en zonas costeras de Kantō.

🏔️ Riesgo de avalanchas y caída de nieve acumulada en Hokuriku y Tōhoku.

Términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado en español 低気圧 teikiatsu 低 (bajo) + 気 (aire) + 圧 (presión) Sistema de baja presión atmosférica 前線 zensen 前 (frente) + 線 (línea) Frente meteorológico 雷雨 raiu 雷 (trueno) + 雨 (lluvia) Tormenta eléctrica 激しい雨 hageshii ame 激しい (intenso/violento) + 雨(lluvia) Lluvia intensa どしゃ降り doshaburi Onomatopeya + 降り (caída) Aguacero torrencial repentino 本降り honburi 本 (verdadero/intenso) + 降り(caída) Lluvia continua y persistente 局地的 kyokuchiteki 局地 (local) + 的 (relativo a) De carácter local / localizado なだれ nadare — Avalancha 落雪 rakusetsu 落 (caer) + 雪 (nieve) Caída de nieve acumulada desde techos o laderas 高気圧 kōkiatsu 高 (alto) + 気 (aire) + 圧 (presión) Sistema de alta presión 最高気温 saikōkion 最 (más) + 高 (alto) + 気温(temperatura) Temperatura máxima 体感温度 taikan ondo 体感 (sensación corporal) + 温度(temperatura) Sensación térmica



