[tenki yohō] lunes 23 de febrero

Primavera adelantada bajo cielo vigilado

📍Tōkyō | 23 de febrero

Japón atraviesa este lunes festivo con un escenario meteorológico dividido. Mientras el oeste del país disfruta de cielos despejados bajo la influencia de un sistema de alta presión, el este comenzó la jornada con lluvias y tormentas pasajeras.

En el norte, la situación es más delicada: en Hokkaidō se prevén fuertes vientos y oleaje elevado, especialmente en la costa del Mar de Japón. Y en el aire, invisible pero perceptible, emerge otro factor: la posible llegada de kōsa (黄砂), el polvo amarillo procedente del continente asiático.

🌊 Norte bajo vigilancia: viento fuerte y mar agitado

En Hokkaidō, el paso de un frente provoca nieve y lluvia intermitente, principalmente por la mañana y la noche. Las ráfagas del sur se intensificarán hacia la tarde, sobre todo en el litoral del Mar de Japón, donde se mantiene la advertencia por:

🌬️ Vientos fuertes o potencialmente violentos

🌊 Oleaje elevado y mar embravecido

❄️ Reducción de visibilidad en zonas con nieve

Las autoridades recomiendan evitar actividades marítimas y extremar precauciones en carreteras expuestas. En regiones con acumulación de nieve, el aumento de temperatura puede acelerar el deshielo, generando riesgo de inundaciones en zonas bajas, crecida de ríos y posibles avalanchas.

⚡ Este del país: lluvias matinales y mejora progresiva

En Tōhoku, Kantō y Tōkai, la mañana estuvo marcada por lluvias y tormentas eléctricas aisladas debido al paso de un frente. Se reporta posibilidad de:

⚡ Descargas eléctricas

🌬️ Ráfagas repentinas

🌧️ Lluvias intensas de corta duración

Sin embargo, hacia la tarde el sistema frontal se desplazará y se espera una recuperación general del tiempo, con amplias zonas de cielo despejado.

🌞 Kantō: calor fuera de temporada

En el centro de Tokio, dentro de la región de Kantō, la temperatura máxima alcanzará los 22°C, un valor equivalente a principios de mayo. Se trata de un registro claramente superior al promedio estacional.

El ambiente templado permitirá prescindir del abrigo durante el día, pero este ascenso térmico también implica:

❄️ Avance del deshielo en zonas montañosas

🌊 Posibles aumentos en el caudal de ríos

🛣️ Deterioro del estado del pavimento en áreas con nieve

El contraste térmico entre mañana y noche seguirá siendo notable.

🌫️ Polen y polvo amarillo: doble impacto en la salud

El aumento de temperatura favorece la dispersión del polen de cedro (sugi).

🔴 Tokio: nivel “muy alto” (非常に多い)

🟠 Kōchi y Hiroshima: nivel “alto”

🌫️ Región de Kinki y oeste de Japón: posible llegada de polvo amarillo (黄砂)

El Ministerio del Medio Ambiente advierte que la combinación de polen y kōsa puede agravar síntomas como:

👁️ Picazón ocular y conjuntivitis

🤧 Estornudos y rinitis

🫁 Irritación respiratoria

Se recomienda el uso de mascarilla, gafas protectoras, tender la ropa en interiores y lavar vehículos con abundante agua antes de frotarlos para evitar daños por partículas adheridas.

📌 Panorama nacional resumido

Kyūshū – Kinki: día soleado, favorable para actividades al aire libre, pero con posible presencia de polvo amarillo.

Tōkai – Kantō – Tōhoku: lluvias matinales y mejora por la tarde.

Hokkaidō: viento fuerte y mar agitado en la costa del Mar de Japón.

Temperaturas: superiores al promedio nacional.

📰 En pocas palabras

Japón experimenta hoy una jornada que anticipa la primavera en el termómetro, pero mantiene señales de alerta en el horizonte. El calor atípico en Kantō convive con tormentas pasajeras en el este, viento severo en el norte y partículas continentales en el oeste.

Un día que simboliza la transición estacional del archipiélago: la luz primaveral asoma, pero el invierno aún no se despide por completo.

Términos meteorológicos

Kanji Rōmaji Desglose Significado y contexto 黄砂 Kōsa 黄 (amarillo) + 砂(arena) Polvo fino procedente del continente asiático que llega a Japón transportado por corrientes atmosféricas. Puede agravar alergias y ensuciar superficies. 花粉 Kafun 花 (flor) + 粉(polvo) Polen liberado por árboles como el cedro (sugi). Responsable de la alergia estacional en primavera. 非常に多い Hijō ni ōi 非常に(extremadamente) + 多い (mucho) Nivel “muy alto” en los pronósticos de dispersión de polen. 暴風 Bōfū 暴 (violento) + 風(viento) Viento fuerte con potencial de causar daños. Advertencia activa en zonas costeras de Hokkaidō. 高波 Takanami 高 (alto) + 波 (ola) Oleaje elevado asociado a sistemas frontales y vientos intensos. 前線 Zensen 前 (frente) + 線(línea) Frente meteorológico que separa masas de aire y genera lluvias o tormentas. 雷雨 Raiu 雷 (trueno) + 雨(lluvia) Tormenta eléctrica con precipitación intensa y descargas. 高気圧 Kōkiatsu 高 (alto) + 気圧(presión atmosférica) Sistema de alta presión que favorece estabilidad y cielos despejados. 季節外れの暖かさ Kisetsu hazure no atatakasa 季節 (estación) + 外れ (fuera de) + 暖かさ (calor) Calor inusual para la época del año. En Kantō se prevén 22°C, nivel propio de mayo. 融雪 Yūsetsu 融 (derretir) + 雪(nieve) Proceso de deshielo acelerado por aumento térmico. Puede causar inundaciones locales. 雪崩 Nadare 雪 (nieve) + 崩れ(derrumbe implícito) Avalancha provocada por acumulación y deshielo. 浸水 Shinsui 浸 (inundar) + 水(agua) Inundación en zonas bajas por acumulación de agua. アレルギー症状 Arerugī shōjō (alergia) + 症状(síntoma) Manifestaciones como picazón ocular, estornudos o irritación respiratoria.



