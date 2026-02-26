Sismo de magnitud 5.0 sacude el sur de Kyūshu en la madrugada

📍Tōkyō | 25 de febrero

A las 02:17 de la madrugada del jueves cuando el silencio dominaba los hogares del sur de Japón, un movimiento sísmico emergió desde el fondo del mar frente a la costa oriental de Kyushu. La Agencia Meteorológica de Japón informó que el epicentro se localizó en Hyūganada (日向灘), a 30 kilómetros de profundidad, con una magnitud estimada de 5.0.

El boletín oficial confirmó que no existe riesgo de tsunami, un dato clave que permitió contener la alarma inicial en una región con memoria histórica de grandes terremotos.

📍 Intensidad máxima: Shindo 3 en el sur de Miyazaki

La intensidad sísmica máxima observada fue Shindo 3 en la zona sur de la prefectura de Miyazaki.

🔶 Shindo 3 – Sacudida claramente perceptible en interiores

Prefectura de Miyazaki

Nichinan (日南市)

Kushima (串間市)

En estas ciudades, residentes reportaron vibración firme de puertas y ventanas, así como objetos ligeros moviéndose brevemente.

🔷 Shindo 2 – Movimiento leve pero evidente

Miyazaki

Miyazaki (宮崎市)

Miyakonojo (都城市)

Kobayashi (小林市)

Saito (西都市)

Takanabe (高鍋町)

Kunitomi (国富町)

Kawaminami (川南町)

Misato (美郷町)

Kagoshima

Kagoshima (鹿児島市)

Kanoya (鹿屋市)

Tarumizu (垂水市)

Kirishima (霧島市)

Shibushi (志布志市)

Osaki (大崎町)

Kimotsuki (肝付町)

En estas áreas, la sacudida fue perceptible, especialmente para personas en reposo o en pisos altos.

🔹 Shindo 1 – Leve percepción

Miyazaki

Nobeoka (延岡市)

Hyuga (日向市)

Ebino (えびの市)

Aya (綾町)

Takaharu (高原町)

Shiiba (椎葉村)

Takachiho (高千穂町)

Kagoshima

Ibusuki (指宿市)

Aira (姶良市)

Minamisatsuma (南さつま市)

Isa (伊佐市)

Oita

Oita (大分市)

Saiki (佐伯市)

Kumamoto

Hitoyoshi (人吉市)

Ashikita (芦北町)

Asagiri (あさぎり町)

Saga

Saga (佐賀市)

En estas localidades el movimiento fue ligero, apenas perceptible para algunas personas en reposo.

🌊 Sin alerta de tsunami

La Agencia Meteorológica reiteró que, debido a la profundidad moderada del sismo y su magnitud contenida, no se generaron condiciones para tsunami. No se reportaron daños estructurales ni interrupciones importantes hasta el momento.

🧭 Contexto geológico

Hyūganada es una zona recurrente de actividad sísmica asociada a la interacción de placas en el Pacífico occidental. Movimientos de magnitud moderada como este no son inusuales, aunque recuerdan la constante vulnerabilidad del sur de Kyushu ante eventos mayores.

En la madrugada, muchas familias apenas tuvieron tiempo de incorporarse en la penumbra antes de que el temblor cesara. Fue breve, pero suficiente para recordar que, incluso en la calma nocturna, Japón permanece en diálogo permanente con la tierra que lo sostiene.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



