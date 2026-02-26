Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Previsión del tiempo

[tenki yohō] jueves 26 de febrero

PorNoticiasNippon

Feb 26, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

 

Calor agradable… pero peligro invisible: el polen se dispara tras la lluvia

 

📍Tōkyō  |  26 de febrero

Japón vive un anticipo primaveral en el oeste mientras el este permanece bajo cielo gris y amenaza de polen extremo

Japón amaneció este jueves 26 de febrero con un contraste climático que divide al archipiélago entre la tibieza casi primaveral y la persistencia del aire frío costero. Según la Asociación Meteorológica de Japón, desde Kyushu hasta Tokai el sol se abre paso con fuerza y eleva las temperaturas hasta niveles propios de abril.

En ciudades como Kōchi (20°C) y Nagoya (19°C) el termómetro roza la barrera de los veinte grados, mientras Fukuoka y Osaka alcanzan 18°C, configurando una jornada que invita a dejar atrás el abrigo grueso y optar por chaquetas ligeras.

Sin embargo, este respiro térmico trae consigo un protagonista menos amable: el polen. Tras las lluvias recientes y con el ascenso térmico, la dispersión se intensifica notablemente. Fukuoka registra el nivel máximo “極めて多い” (gokumete ooi – extremadamente alto), mientras Hiroshima, Kōchi y Osaka se sitúan en categoría “多い” (alto). Incluso Tokio y Nagoya alcanzan el rango “やや多い” (moderadamente alto). Para quienes padecen alergias estacionales, la recomendación es clara: mascarilla, gafas protectoras y lavado frecuente de ropa y cabello tras regresar a casa.

 

☁️ Kanto y Tohoku: cielo cubierto y sensación térmica inferior

La situación es distinta en el este del país. La influencia de un frente estacionario frente a la costa del Pacífico mantiene a Tokio con máxima de 15°C bajo cielo mayormente nublado. En Sendai, el termómetro apenas sube a 7°C, con posibilidad de chubascos aislados. El viento del norte sopla con cierta intensidad en zonas costeras, generando una sensación térmica más fría que la cifra oficial.

Mientras tanto, la vertiente del mar de Japón —incluyendo Hokuriku— y buena parte de Hokkaidō disfrutan de estabilidad y cielos mayormente despejados.

 

🌡️ Panorama Nacional Destacado

  • Naha: 24°C / 17°C
  • Kagoshima: 23°C / 13°C
  • Kōchi: 20°C / 12°C
  • Nagoya: 21°C / 11°C
  • Osaka: 18°C / 10°C
  • Tokio: 15°C / 6°C
  • Sendai: 7°C / 3°C
  • Sapporo: 5°C / -4°C

 

🌲 Polen en aumento: advertencia sanitaria

El mapa de dispersión muestra niveles especialmente altos en el oeste del país. La combinación de suelo húmedo + ascenso rápido de temperatura + viento moderado crea el escenario ideal para que el polen de cedro (スギ花粉, sugi kafun) alcance su pico estacional.

Especialistas advierten que mañana 27 de febrero Tokio podría escalar al nivel máximo de dispersión, lo que marcaría el inicio de varios días consecutivos de alta concentración atmosférica.

 

🧭 Recomendación

Para residentes extranjeros y familias con niños en Japón:

  • Consultar aplicaciones meteorológicas locales.
  • Ventilar el hogar en horarios de menor concentración (temprano por la mañana o tras la lluvia).
  • Utilizar purificadores de aire si es posible.
  • Evitar tender ropa al exterior en zonas de alta dispersión.

Japón transita hoy una jornada que combina el encanto de una primavera anticipada con el desafío silencioso del polen. Entre cielos despejados en el oeste y nubosidad persistente en el este, el país recuerda que febrero aún guarda matices invernales, incluso cuando el termómetro sugiere lo contrario.

 

📚 Cuadro de términos clave de la noticia meteorológica

Kanji / Expresión

Rōmaji

Desglose

Significado en español

天気予報

tenki yohō

天気 (clima) + 予報 (pronóstico)

Pronóstico del tiempo

4月並みの暖かさ

shigatsu nami no atatakasa

4 (abril) + 並み (similar a) + 暖かさ (calidez)

Temperaturas propias de abril

最高気温

saikō kion

最高 (máxima) + 気温(temperatura)

Temperatura máxima

曇り空

kumori-zora

曇り (nublado) + (cielo)

Cielo cubierto

前線

zensen

Frente meteorológico

Línea que separa masas de aire

低気圧

teikiatsu

(bajo) + 気圧 (presión atmosférica)

Sistema de baja presión

にわか雨

niwaka ame

にわか (repentino) + (lluvia)

Lluvia pasajera / chubasco

北風

kitakaze

(norte) + (viento)

Viento del norte

花粉飛散量

kafun hisanryō

花粉 (polen) + 飛散 (dispersión) + (cantidad)

Cantidad de polen en el aire

極めて多い

gokumete ooi

極めて (extremadamente) + 多い(mucho)

Nivel extremadamente alto

やや多い

yaya ooi

やや (algo / moderadamente) + 多い (mucho)

Nivel moderadamente alto

スギ花粉

sugi kafun

スギ (cedro japonés) + 花粉 (polen)

Polen de cedro japonés

日差し

hizashi

(sol) + 差し (rayos que entran)

Radiación solar / rayos de sol

太平洋側

taiheiyō-gawa

太平洋 (océano Pacífico) + (lado)

Lado del Pacífico

日本海側

nihonkai-gawa

日本海 (Mar de Japón) + (lado)

Lado del Mar de Japón

 

 


©2026 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 25 de febrero

Feb 25, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] martes 24 de febrero

Feb 24, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] lunes 23 de febrero

Feb 23, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Vida

[shusshōsū] Más de 70 mil bebés menos que hace una década

2026-02-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Efemérides

[kinenbi] furo no hi

2026-02-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] jueves 26 de febrero

2026-02-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Sismos

[jishin jōhō] nuevo susto en Hyuganada

2026-02-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.