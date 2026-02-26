[tenki yohō] jueves 26 de febrero

Calor agradable… pero peligro invisible: el polen se dispara tras la lluvia

📍Tōkyō | 26 de febrero

Japón vive un anticipo primaveral en el oeste mientras el este permanece bajo cielo gris y amenaza de polen extremo

Japón amaneció este jueves 26 de febrero con un contraste climático que divide al archipiélago entre la tibieza casi primaveral y la persistencia del aire frío costero. Según la Asociación Meteorológica de Japón, desde Kyushu hasta Tokai el sol se abre paso con fuerza y eleva las temperaturas hasta niveles propios de abril.

En ciudades como Kōchi (20°C) y Nagoya (19°C) el termómetro roza la barrera de los veinte grados, mientras Fukuoka y Osaka alcanzan 18°C, configurando una jornada que invita a dejar atrás el abrigo grueso y optar por chaquetas ligeras.

Sin embargo, este respiro térmico trae consigo un protagonista menos amable: el polen. Tras las lluvias recientes y con el ascenso térmico, la dispersión se intensifica notablemente. Fukuoka registra el nivel máximo “極めて多い” (gokumete ooi – extremadamente alto), mientras Hiroshima, Kōchi y Osaka se sitúan en categoría “多い” (alto). Incluso Tokio y Nagoya alcanzan el rango “やや多い” (moderadamente alto). Para quienes padecen alergias estacionales, la recomendación es clara: mascarilla, gafas protectoras y lavado frecuente de ropa y cabello tras regresar a casa.

☁️ Kanto y Tohoku: cielo cubierto y sensación térmica inferior

La situación es distinta en el este del país. La influencia de un frente estacionario frente a la costa del Pacífico mantiene a Tokio con máxima de 15°C bajo cielo mayormente nublado. En Sendai, el termómetro apenas sube a 7°C, con posibilidad de chubascos aislados. El viento del norte sopla con cierta intensidad en zonas costeras, generando una sensación térmica más fría que la cifra oficial.

Mientras tanto, la vertiente del mar de Japón —incluyendo Hokuriku— y buena parte de Hokkaidō disfrutan de estabilidad y cielos mayormente despejados.

🌡️ Panorama Nacional Destacado

Naha: 24°C / 17°C

Kagoshima: 23°C / 13°C

Kōchi: 20°C / 12°C

Nagoya: 21°C / 11°C

Osaka: 18°C / 10°C

Tokio: 15°C / 6°C

Sendai: 7°C / 3°C

Sapporo: 5°C / -4°C

🌲 Polen en aumento: advertencia sanitaria

El mapa de dispersión muestra niveles especialmente altos en el oeste del país. La combinación de suelo húmedo + ascenso rápido de temperatura + viento moderado crea el escenario ideal para que el polen de cedro (スギ花粉, sugi kafun) alcance su pico estacional.

Especialistas advierten que mañana 27 de febrero Tokio podría escalar al nivel máximo de dispersión, lo que marcaría el inicio de varios días consecutivos de alta concentración atmosférica.

🧭 Recomendación

Para residentes extranjeros y familias con niños en Japón:

Consultar aplicaciones meteorológicas locales.

Ventilar el hogar en horarios de menor concentración (temprano por la mañana o tras la lluvia).

Utilizar purificadores de aire si es posible.

Evitar tender ropa al exterior en zonas de alta dispersión.

Japón transita hoy una jornada que combina el encanto de una primavera anticipada con el desafío silencioso del polen. Entre cielos despejados en el oeste y nubosidad persistente en el este, el país recuerda que febrero aún guarda matices invernales, incluso cuando el termómetro sugiere lo contrario.

📚 Cuadro de términos clave de la noticia meteorológica

Kanji / Expresión Rōmaji Desglose Significado en español 天気予報 tenki yohō 天気 (clima) + 予報 (pronóstico) Pronóstico del tiempo 4月並みの暖かさ shigatsu nami no atatakasa 4月 (abril) + 並み (similar a) + 暖かさ (calidez) Temperaturas propias de abril 最高気温 saikō kion 最高 (máxima) + 気温(temperatura) Temperatura máxima 曇り空 kumori-zora 曇り (nublado) + 空 (cielo) Cielo cubierto 前線 zensen Frente meteorológico Línea que separa masas de aire 低気圧 teikiatsu 低 (bajo) + 気圧 (presión atmosférica) Sistema de baja presión にわか雨 niwaka ame にわか (repentino) + 雨 (lluvia) Lluvia pasajera / chubasco 北風 kitakaze 北 (norte) + 風 (viento) Viento del norte 花粉飛散量 kafun hisanryō 花粉 (polen) + 飛散 (dispersión) + 量 (cantidad) Cantidad de polen en el aire 極めて多い gokumete ooi 極めて (extremadamente) + 多い(mucho) Nivel extremadamente alto やや多い yaya ooi やや (algo / moderadamente) + 多い (mucho) Nivel moderadamente alto スギ花粉 sugi kafun スギ (cedro japonés) + 花粉 (polen) Polen de cedro japonés 日差し hizashi 日 (sol) + 差し (rayos que entran) Radiación solar / rayos de sol 太平洋側 taiheiyō-gawa 太平洋 (océano Pacífico) + 側 (lado) Lado del Pacífico 日本海側 nihonkai-gawa 日本海 (Mar de Japón) + 側 (lado) Lado del Mar de Japón



