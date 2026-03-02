Potente sacudida nocturna remueve la calma en el archipiélago

📍Tōkyō | 2 de marzo

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que a las 19:39 horas (hora local) de este 2 de marzo se registró un sismo de magnitud 5,9, con epicentro en el noroeste de Miyakojima (latitud 25.5°N, longitud 124.9°E).

El movimiento telúrico tuvo una profundidad muy superficial, lo que explica que fuera perceptible en varias islas del archipiélago de Okinawa, aunque con intensidad moderada.

📌 Datos técnicos confirmados por la JMA

🕒 Hora del sismo: 19:39 (anuncio oficial 19:44)

📍 Epicentro: Noroeste de Miyakojima

📏 Profundidad: Muy superficial (ごく浅い)

📊 Magnitud: M5,9

🌊 Riesgo de tsunami: No existe peligro de tsunami

La JMA subrayó explícitamente que no hay riesgo de tsunami asociado a este evento, lo que descarta impactos costeros adicionales.

📊 Intensidades observadas

🔶 Intensidad máxima: Shindo 3

📍 Región

Prefectura de Okinawa

🏙 Ciudades / Municipios

Ciudad de Miyakojima (宮古島市)

📌 Puntos específicos donde se registró Shindo 3:

Jōhen Fukukita

Hirara Ikema

Ueno Shinzato

Jōhen Fukuniishi*

Shimoji*

(*Algunos puntos marcados corresponden a estaciones de observación fuera de la red directa de la JMA.)

🔷 Shindo 2

En la misma Ciudad de Miyakojima:

Hirara Shimozato

Irabu Maesatozoe

Hirara Karimata*

Hirara Nishizato*

Aeropuerto de Shimojishima*

🔹Shindo 1

📍 Isla Ishigaki

Tonoshiro

Hirakubo

Shineicho*

📍 Villa de Tarama

Shiokawa

Nakasuji*

📍 Pueblo de Taketomi

Ohara

Kuroshima

🧭 Contexto sísmico

El hecho de que la profundidad haya sido muy superficial aumenta la percepción del movimiento, incluso cuando la magnitud no supera el umbral de 6.0. Sin embargo, la intensidad máxima registrada fue de 3 en la escala japonesa, lo que significa:

Vibración clara en interiores

Objetos colgantes oscilan

Sensación perceptible pero sin daños estructurales relevantes

En términos prácticos, se trató de un sismo moderado, perceptible pero no destructivo.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 3 o superior.



